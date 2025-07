ENTREVISTA ¬ El odio se organiza y es tan poderoso como el amor: Alejandro Páez

Los vendedores de almas es una novela de ecos en el tiempo, de dobles que niegan su reflejo. Alejandro Páez Varela ha escrito el relato de la minuciosa gestación del mal, en el corazón de las personas y en el escenario de la historia.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Alejandro Páez Varela regresa al género de novela con su nuevo libro Los vendedores de almas (Alfaguara), una novela de ficción sobre las migraciones, las almas que no mueren y la meticulosa gestación del mal.

En entrevista para el programa "A las dos". que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Alejandro Páez expuso que su intención era hacer una novela sobre el amor, pues dijo, la mayor parte de su obra aborda este tema.

"Mi intención era hacer una novela de amor y sigue siendo el mismo interés desde la primera novela que hice. Mis novelas siempre son una experimentación sobre el amor, son sobre el mismo tema, la migración, el amor, el odio, las pasiones humanas que mueven a la gente".

Páez detalló que también aborda su contraparte, el odio, un sentimiento que que es capaz de acabar con cualquier cosa. "Lo que yo planteo aquí es que el odio se organiza y es tan poderoso como el amor. Lo que yo quiero contar es que el odio, el amor, las relaciones humanas, todo eso se mueve en torno a cosas muy frágiles y todos estamos caminando siempre sobre tabletas muy frágiles y en cualquier momento nos alcanza el odio y nos destruye como familias, como parejas, como individuos".

Páez Varela mencionó que Los vendedores de almas también habla sobre la migración, un fenómeno que se mantiene vigente. "De alguna manera termino haciendo una novela con muchas migraciones, de gente que se mueve de un lado a otro, porque es una condición humana, porque yo soy un migrante, soy de Ciudad Juarez, he visto la migración de manera natural, mi familia es migrante".

Alejandro Páez, quien regresa a la novela después de 9 años, reveló que decidió guardar esta obra por muchos años pues se enfocó en explorar otros géneros."La verdad es que yo había acabado de escribir esta novela y decido guardarla. Ocho años estuvo en un cajón. Mi idea era que saliera después. Luego empecé a trabajar varios textos, me metí mucho más a hacer periodismo, me puse a hacer ensayo y he estado trabajando ensayo".

Finalmente, Páez Varela mencionó que la novela, a diferencia del periodismo, es atemporal pues no debe responder a las inquietudes del momento. "La novela tiene un compromiso con el tiempo muy distinto al que tiene el periodismo. No va en la coyuntura, no responde a las inquietudes del momento, mas bien responde a inquietudes de mayor aliento".

