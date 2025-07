VIDEO ¬ Turista extranjero orina en el Bosque de Chapultepec y mexicana lo confronta

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Un turista extranjero fue confrontado por una joven mexicana después de ser sorprendido orinando en plena vía pública dentro del Bosque de Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México (CdMx).

El momento quedó registrado en un video que fue difundido el sábado en TikTok. En las imágenes se observa la discusión entre el hombre de origen extranjero, quien se comunica en inglés, y la joven.

La mujer cuestiona al hombre por su falta de respeto hacia uno de los espacios verdes más importantes de la capital, mientras él intenta justificar su conducta alegando que no tenía dinero en efectivo para pagar el acceso a un baño público.

“Tengo tarjetas de crédito, pero no dinero, sorry”, responde el turista. La joven contesta: “¡No! ¿Cuál sorry? No sorry. ¿Estás aquí en México sin dinero?”.