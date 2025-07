Karla Estrella, obligada a disculparse con diputada del PT, agradece apoyo de Claudia

La ciudadana Karla Estrella mostró su deseo de que termine lo que ha considerado una humillación pública ante la demanda por la Diputada Diana Karina Barreras.

Hermosillo, Sonora, 17 de julio (ProyectoPuente).- Karla Estrella, la ciudadana que enfrenta una controversia por haber sido demandada por la Diputada Diana Karina Barreras por haberla criticado en redes sociales, expresó su deseo de que termine lo que ha considerado una humillación pública.

Estrella, ama de casa hermosillense, se encuentra cumpliendo con una sentencia judicial que la obliga a disculparse públicamente durante 30 días, una condena que comenzó hace seis días y que ha generado un profundo malestar tanto en ella como en su familia.

En entrevista para Proyecto Puente, Karla relató cómo ha vivido este proceso y cómo la constante atención pública le ha causado ansiedad.

“La verdad es que no es algo automático, siempre tengo que recordar que debo disculparme cada día. Las reacciones no se hacen esperar y eso me genera mucho agobio”, comentó.

¿Recuerdan el proceso que inició el INE contra mi por la queja de una candidata a diputada que se sintió aludida y ofendida por una opinión que di, en el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión, en un tuit que ni siquiera iba dirigido a ella? Pues hay noticias https://t.co/SdbjoAOi3n — Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) June 19, 2025

A pesar de ello, Karla afirmó que el apoyo recibido por parte de la ciudadanía y la reciente intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien mencionó en su conferencia que “el poder es humildad, no es soberbia”, le ha brindado un respiro en medio de la tensión.

El proceso judicial, que involucra la orden de disculpas públicas por comentarios dirigidos hacia Barreras, ha sido criticado por muchos como una medida desproporcionada, especialmente considerando que Estrella no tiene fuero o poder político.

“Soy una ciudadana común, sin poder político, y este trato es completamente desproporcionado”, afirmó Estrella, quien añadió que la sentencia implicaba también un posible aumento de sanciones si no cumplía con la disculpa diaria.

La presión no sólo es emocional, sino también económica. Karla Estrella enfrenta multas que podrían llegar a ser significativas si no cumple con las condiciones establecidas por el tribunal.

“Si no cumplo, la multa se incrementa y podrían congelar mis cuentas bancarias. Es peligroso”, explicó, destacando el impacto negativo que este proceso judicial podría tener en su vida personal y financiera.

La situación también ha sido comentada por la Presidenta Sheinbaum, quien al referirse al caso en la mañana del 17 de julio, resaltó la importancia de la humildad en el ejercicio del poder.

Finalmente, Estrella expresó su esperanza de que este proceso termine pronto para poder regresar a su vida normal.

“Espero que pronto termine este proceso y pueda descansar. Ya no quiero más de esto, ha sido una experiencia muy difícil”, expresó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PROYECTO PUENTE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.