"Lamento cualquier confusión o malestar", dice futbolista tras comentarios misóginos

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– El futbolista Javier "Chicharito" Hernández se disculpó este jueves luego de una serie de comentarios realizados en un par de videos sexistas en TikTok e Instagram denostando a las mujeres, afirmando que lamentaba cualquier confusión o malestar, unas horas después de que su equipo, Chivas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) e incluso sus patrocinadores se deslindaran y condenaran sus dichos.

"Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad", publicó en una historia de su cuenta de Instagram.