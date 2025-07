La misoginia de Chicharito levanta una ola de repudio que llega a Palacio Nacional

El futbolista mexicano afirmó que aunque hay muchos hombres dispuestos a amar, cuidar y proveer a las mujeres, éstas deben “aprender a recibir y a honrar la masculinidad”., lo que desató fuertes críticas, incluida la de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- Sus recientes declaraciones cargadas de machismo y misoginia pusieron al futbolista y seleccionado nacional Javier “Chicharito” Hernandez, en el centro de la polémica, luego de que cuestionó el rol de las mujeres y las exhortó a dejarse “liderar por un hombre”. El tema escaló tanto que incluso la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el deportista aún “tiene mucho qué aprender”

“Mujeres: están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina cuidando, recibiendo, nutriendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres”, sostuvo el futbolista mexicano en un video que publicó en su cuenta de Instagram, en donde invitó a las mujeres a “permitirse ser lideradas por un hombre”.

“No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas”, añadió Hernández, quien concluyó su mensaje, en un estilo motivacional, afirmando que aunque hay muchos hombres dispuestos a amar, cuidar y proveer a las mujeres, éstas deben “aprender a recibir y a honrar la masculinidad”.

El misógino discurso de Hernández ha llevado a varias personalidades del gremio femenil a responderle, mostrado su rechazo contra el jugador de las Chivas del Guadalajara, incluidas influencers, jugadoras de la Liga MX y de otros entes del deporte mexicano, así como la propia Jefa del Ejecutivo federal.

Mariana Gutiérrez, titular de la Liga MX Femenil, mostró su desacuerdo contra los comentarios de Hernández, por lo que, incluso, señaló que podría establecerse una sanción contra el seleccionado por violentar el código de ética de la Federación Mexicana de Fútbol. “Hoy todos los clubes cuentan con una comisión de género, con un equipo capacitado, en donde pueden recibir esta información, trabajarla, analizarla, revisarla, y saber cómo está impactando”, comentó Gutiérrez.

Aunque como institución, hasta el momento, las Chivas no ha emitido una postura sobre el tema, Blanca Félix, Daniela Delgado, Jaqueline Rodríguez y Joselyn de la Rosa, jugadoras del club femenil se manifestaron en contra de las palabras del “Chicharito” a través de sus redes sociales, compartiendo la postura de la activista Mariana Chávez, quien cuestionó futbolista, al señalar que actualmente las mujeres tienen otro rol en la sociedad y dejaron de ser oprimidas por el sexo contrario.

“La opresión no está en barrer, está en que durante siglos barrer, cocinar y cuidar fueron asignados como un destino biológico para las mujeres, mientras proveer se convirtió en el privilegio masculino de salir al mundo, de decidir, de construir, a tener un nombre, una historia”, dijo. “No queremos hombres proveedores de dinero, queremos proveedores de igualdad, de conciencia, de tiempo, de cuidado y de presencia emocional, porque el dinero nunca pagará las horas invisibles de las que ustedes siempre se desentendieron”, añadió.

“La diferencia, querido ‘Chicharito’ es que hoy las mujeres también estudian, trabajan, dirigen empresas, sostienen economías completas y mantienen solas a cuatro de cada 10 hogares en México, y aún así llegan a casa a limpiar porque el patriarcado les sigue diciendo que ayudar es un favor y no un deber compartido”, agregó. “Así que no, no es la limpieza lo que molesta, es el discurso mediocre que justifica que el progreso masculino siempre ha sido posible a costa del desgaste femenino”, concluyó la activista.

Por su parte, Tania Rincón, reconocida comentarista deportiva, dijo que los argumentos del Chicharito fueron graves y que habría sido mejor quedarse con la imagen de goleador del Manchester United y no con este tipo de argumentos que le otorgan una imagen nada favorable.

“A lo mejor Chicharito no se da cuenta lo que trasciende un comentario como el de él, porque empodera a otros machitos a que digan: ‘Mejor las mujeres que se vayan a la cocina’… es grave lo que hizo”. y añadió que: “Te queremos. Yo prefiero quedarme con la imagen del Chicharito, con todas las victorias que nos dio, ya saben, Manchester United, Real Madrid, pero que no opine de eso”.

Tras las declaraciones de Hernández, la Secretaría de las Mujeres emitió un pronunciamiento en el que rechazó “la difusión de este tipo de discursos sexistas, machistas y misóginos, ya que las mujeres tienen el mismo derecho y capacidad de desarrollar su proyecto de vida fuera de los estereotipos de género, y celebra la reacción de la sociedad, que en su mayoría, cuestiona los mensajes del futbolista que intentan colocar a las mujeres al servicio de los hombres”.

La dependencia a cargo de Citlalli Hernandez señaló que aunque se ha emprendido un combate contra las desigualdades de género, aún persiste la idea en mucho lugares de que existen roles naturalmente asignados a mujeres y a hombres, es una idea errónea que por mucho tiempo relegó a las mujeres a permanecer en el hogar y a los hombres a ser el único proveedor y de “autoridad incuestionable en las familias”.

“Cuando se habla de combatir la desigualdad entre hombres y mujeres, el reto es mayor, porque culturalmente en México y en el mundo se instauró la falsa idea de que hay condiciones ‘naturales’ de hombres y de mujeres, asignando roles específicos para ambos y la errónea idea de que las mujeres sólo deben estar en el hogar”, señaló la Secretaría de las Mujeres a través de un comunicado en el que también enfatizó que esa dependencia difiere de los comentarios del deportista.

“La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, difiere de los comentarios del futbolista Javier Hernández que señalan que la feminidad radica en cumplir con una subordinación y que la masculinidad se fortalece en tanto la mujer cumpla un rol de ‘ama de casa’”, asimismo, sostuvo que “las niñas, adolescentes y mujeres del país tienen el derecho a soñar y elegir cómo desarrollarse profesionalmente, sin ser discriminadas por ello”.

Por ello, la dependencia hizo un “llamado permanente a la reflexión, la discusión colectiva, y a la acción en todos los ámbitos de la sociedad”, con el propósito de “garantizar el principio constitucional de igualdad sustantiva, así como prevenir, combatir y erradicar las violencias hacia las mujeres, el cambio cultural es fundamental”, para que cada persona logre construir su proyecto de vida sin que éste sea supeditado a su género.

PRONUNCIAMIENTO de la Secretaría de las Mujeres sobre mensajes del futbolista Javier Hernández respecto al papel de las mujeres en la sociedad. Lee el pronunciamiento completo 👉🏾 https://t.co/fmhzrDuYSa pic.twitter.com/0kLXa27lN5 — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) July 23, 2025

“El Gobierno de México en su conjunto, trabaja para construir una sociedad de iguales, donde las mujeres no buscan ser más que los hombres, pero tampoco menos, por lo que este tipo de discursos, en voz de personas con influencia social y mediática, promueven un retroceso en la igualdad y la autonomía de las mujeres”, destacó la dependencia federal.

Hoy en su habitual conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la polémica que envuelve a el “Chicharito”, de quien dijo es un buen futbolista pero le falta mucho por aprender sobre equidad de género. “Es muy buen futbolista 'Chicharito', pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres yo creo que todavía tiene mucho qué aprender porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, dijo la mandataria federal.

“Es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución. Se llama igualdad sustantiva porque las mujeres tenemos nuestras propias características y es igualdad, pero cada uno con sus propias características. Pero en términos del acceso a todos los derechos, pues hay igualdad”, agregó la Jefa del Ejecutivo federal, quien señaló que las declaraciones del seleccionado nacional son “ideas machistas”.

“Aquella idea de que las mujeres nuestro papel es estar en la casa, claro que amamos a nuestras familias y nos gusta estar con nuestros hijos, nuestros maridos, pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos. Para eso, tienen que desarrollarse también las condiciones para que pueda ser eso”, expresó la Presidenta. “Esta es una idea muy machista la verdad, vamos a decirlo con su nombre”, sostuvo.

“No es por polemizar con el 'Chicharito' porque es un gran futbolista y ha representado a México en distintos momentos, pero sí es importante que todos los hombres de nuestro país reconozcan a las mujeres como personas”, ahondó. “Decía Angela Davis, una activista estadounidense por los derechos civiles y también feminista, que ser feminista también significa reconocer a las mujeres como personas. Así, tan profundo y tan sencillo, y esa es la idea”, concluyó la mandataria.

De acuerdo con ONU Mujeres el contenido misógino en línea, con el que muchos influencers están lucrando, es dañino tanto para mujer como para los hombres, ya que, advierte el organismo, “alimentan la misoginia, promueven definiciones dañinas de masculinidad y normalizan la violencia contra las mujeres y niñas”, Además de que el mismo está relacionado con otras poblemáticas sociales.

Por ejemplo, con problemas de salud mental en niños y hombres, ya que al idealizar “definiciones fantasiosas de la hombría”, los hombres tienen riesgo de caer en situaciones de “ansiedad, autolesiones y comportamientos riesgosos”. También ese tipo de contenido promueve actitudes y normas sociales dañinas en torno al género, debido a que “amplifica los estereotipos sexistas y las normas sociales dañinas”.

También está vinculado con comportamientos sociales y de seducción peligrosos, ya que normaliza “el discurso de odio por razones de género” y brinda instrucciones de manipulación a los jóvenes para cuando intenten tener sexo con una mujer. Además, este contenido misógino en línea, también reduce los espacios digitales seguros para niñas y mujeres, contra quien se promueve y normaliza la violencia.

