El INE multa a ministros y magistrados electos por acordeones en la elección judicial

La consejera presidenta Guadalupe Taddei, las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López, y el consejero Jorge Montaño estuvieron en contra de aplicar sanciones por los acordeones al considerar que no había suficientes pruebas sobre su origen.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 10.3 millones de pesos a candidatos ganadoras en la elección judicial por aparecer en los acordeones, entre ellos, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados del Tribunal Electoral, jueces y magistrados de circuito.

Los nueve ministros electos para la Corte tendrán doble multa porque su nombre aparece tanto en acordeones físicos como digitales, y el monto de la sanción considera el monto gastado en campaña.

La sanción más alta es para la Ministra Loretta Ortiz por 255 mil 017 pesos; para la Ministra Yasmín Esquivel por 190 mil 980 pesos; así como para las Ministras electas Irene Herrerías por 138 mil 030 y María Estela Ríos por 125 mil 811 pesos.

En contraste, las multas más bajas serán para el Ministro presidente electo de la Corte, Hugo Aguilar, por 79 mil 424 pesos; así como para el Ministro electo Irving Espinosa Betanzo, con 79 mil 198 pesos.

Además, el pleno aprobó que continúe la investigación para determinar quiénes pagaron por la distribución de estos acordeones de manera física y digital, incluyendo partidos políticos y dependencias gubernamentales como Morena y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei, las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López, y el consejero Jorge Montaño estuvieron en contra de aplicar sanciones por los acordeones, pues consideraron que no había suficientes pruebas, que si no se sabía el origen y no era cuantificable el daño, no se podían imponer multas.

La Consejera Taddei reconoció la existencia de acordeones, algo que no se vio, por ejemplo, en el periodo electoral pasado durante lo que definió como un periodo de “pre-precampañas”. En esa ocasión, dijo, el Consejo General del INE acordó medidas cautelares para resaltar que deben inhibir esas conductas, todo ello dentro de sus atribuciones y posibilidades.

“Yo me sitúo en la parte técnica de este instituto y de ahí no me voy a separar. Las percepciones, aseveraciones, adjetivos calificativos, apellidos que le queramos poner a las acciones que estamos hoy por hoy dilucidando en este momento, en estos proyectos, me parece que son un extra al cual no tenemos nosotros ninguna potestad para entrar, ninguna atribución para entrar. No comparto la propuesta de sancionar porque los propios proyectos reconocen entonces que de las constancias y de las pruebas existentes en los expedientes no fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos”, argumentó.

“Tampoco se pudo constatar que la mensajería instantánea y digital contara con elementos que permitiesen corroborar la existencia de esa misma propaganda. No se desprende de los expedientes que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización de manera inicial a la Comisión, elementos que evidencien el consentimiento, voluntad y conocimiento previo a la producción de la propaganda denunciada. Existe suficiencia probatoria para acreditar que los hechos investigados son resultado del actuar de un tercero, no de las candidaturas”, expuso la Consejera Taddei.

Recordó que, además, se presentaron 448 deslindes de los llamados acordeones. “Esta autoridad se encuentra imposibilitada para hacer una determinación cuantitativa respecto a la impresión de estos acordeones o guías de votación”, agregó.

La Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei, rechazó las sanciones propuestas por el uso de acordeones al considerar que no hay sustento jurídico suficiente. Subrayó que el INE debe actuar con base en pruebas y en el trabajo técnico, no con respuestas ejemplares sin fundamento… pic.twitter.com/B4kDzbzF5s — @INEMexico (@INEMexico) July 29, 2025

Mientras que la Consejera Carla Humphrey propuso sancionar a candidaturas beneficiadas por los acordeones independientemente de si ganaron o no, por afectar la equidad y legalidad electoral.

“Las candidaturas que aparecen en los acordeones o guías de votación se beneficiaron de esa propaganda electoral y en consecuencia deben sancionarse dada la afectación en que incurrieron a los principios de legalidad y de equidad de la materia”, expuso. La Consejera también llamó al Congreso a modificar leyes para que el INE tenga más herramientas que le permitan sancionar estas prácticas.

Mientras que el Consejero Jaime Rivera calificó los acordeones como propaganda ilegal e insistió en que algunos candidatos beneficiados no acreditaron sus deslindes, por lo que su uso debe sancionarse para desincentivar su uso.

“Si bien no fue posible medir la cantidad y el costo de esa propaganda ilegal, su impacto y efecto sí están a la vista porque, como ha sido analizado, un alto porcentaje de los cargos nacionales más votados coinciden con las listas contenidas en los denominados acordeones, aún cuando las campañas hayan sido escasamente visibles o en algunos casos nulas”.

“Una parte de los candidatos incluidos en las listas de propaganda presentaron bastante tardíamente, por cierto, deslindes de esas acciones sin más argumento que su propio dicho, pero no acreditaron ninguna acción de su parte tendente al retiro de esa propaganda o para evitar alguna posible afectación a la equidad en la contienda. Si esta práctica indebida no se condenase ahora y quedara impune, sería un gran incentivo para que las elecciones futuras se vean plagadas de propaganda ilegal no reportada, aún con evidencias materiales y un claro beneficio político”, mencionó.

La Consejera @C_Humphrey_J propuso sancionar a candidaturas beneficiadas por los “acordeones”, hayan ganado o no, por afectar la equidad y legalidad electoral. Llamó al Congreso a dotar al INE de más herramientas para sancionar estas prácticas. pic.twitter.com/qRwjd6Mcbu — @INEMexico (@INEMexico) July 28, 2025

INE sanciona por fallas en gastos de campaña

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer a candidatos a alcaldías en las elecciones en Durango y Veracruz sanciones por siete millones 515 mil pesos y 21 millones 414 mil pesos respectivamente, por fallas en el reporte de los ingresos y gastos de campaña.

En estas elecciones locales se contó con más de 225 millones de pesos para gastos; se registraron mil 291 candidaturas de partidos políticos o coaliciones y 16 candidaturas independientes en ambas entidades, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisó mil 314 informes de ingresos y gastos que se presentaron a través del Sistema Integral de Fiscalización, 200 de Durango y mil 114 de Veracruz.

“En total, se revisaron ingresos por 224 millones 965 mil 404 pesos y gastos por 225 millones 129 mil 018 pesos. En Durango se impusieron sanciones por siete millones 515 mil 802 pesos y en Veracruz por 21 millones 414 mil 829 pesos”, reportó el INE en un comunicado publicado tras la sesión del consejo general del INE.

Las faltas más recurrentes de las candidaturas a presidencias municipales fueron la presentación extemporánea de avisos de apertura de cuentas bancarias; avisos de contratación; la omisión de adjuntar inventarios de activo fijo; omisión de rechazar aportaciones prohibidas; diferencias de egresos; gastos no reportados; omisión de informar egresos generados por propaganda y no presentar informes de campaña, entre otros.

El Consejero @JaimeRiveraV advirtió que no sancionar el uso de propaganda ilegal como los “acordeones” incentivaría su repetición. Subrayó que varios candidatos beneficiados no acreditaron deslindes ni acciones para evitar la afectación a la equidad. pic.twitter.com/gUzNQLYxfY — @INEMexico (@INEMexico) July 28, 2025

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó un trabajo minucioso “para garantizar la transparencia, la legalidad y la equidad en el uso de recursos de las campañas”, destacó en sesión la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan.

Enfatizó que la Unidad Técnica de Fiscalización desplegó su facultad investigadora para realizar procedimientos de campo, como monitoreo de propaganda en vía pública y en internet, visitas de verificación a eventos y casas de campaña, así como monitoreo de medios impresos. Asimismo, el Consejo General del INE avaló 167 procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización en contra de partidos políticos nacionales vinculados con la elección en Durango y Veracruz 2024-2025.

De esos, 37 procedimientos fueron fundados al quedar acreditadas irregularidades en cuanto al origen, monto, destino y la aplicación de los recursos de los sujetos obligados.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/