Layda Sansores regala chocolates de MrBeast en informe; agradece promoción a Campeche

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, volvió a generar conversación en redes sociales luego de que en su informe de Gobierno repartiera chocolates MrBeast a las y los asistentes.

Se trata de un producto que el youtuber Jimmy Donaldson promocionó en mayo pasado, cuando visitó zonas arqueológicas en la entidad, lo que generó cuestionamientos en redes sociales por un presunto trato privilegiado al extranjero.

Tras hablar del influencer, San Román le pidió a las y los asistentes al evento que revisaran y recogieran los chocolates de MrBeast que se encontraban en sus asientos.

Asimismo, Mauricio Arceo Piña, Secretario de Turismo del Estado de Campeche, agregó que el Gobierno de Sansores "está muy contento con MrBeast", por la promoción turística de la entidad.

Finalmente, la Gobernadora invitó a las personas a levantar los chocolates y gritar "gracias MrBeast".

En mayo, MrBeast superó las 37 millones de vistas en menos de 24 horas con un video filmado en la Península de Yucatán. Acompañado de su equipo y su novia, Thea Booysen, visitó sitios como Chichén Itzá, Calakmul, Balankanché y varios cenotes.

We explored dozens of 2,000 year old ancient temples in the new video to see what’s inside. One of my favorite vids 😀 pic.twitter.com/hP89wAzz7r

— MrBeast (@MrBeast) May 10, 2025