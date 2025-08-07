ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

07/08/2025 - 12:05 am

En entrevista en el programa "Los Periodistas", Mary Sainz e Israel Vallarta, su esposo y quien fue liberado tras pasar más de 19 años en prisión sin una condena, hicieron una invitación a Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial del PRIAN, para que al igual que ellos alce la voz y busque todos los medios necesarios para probar la inocencia de su hermana Jaqueline Malinali, de quien afirma fue acusada por un delito que no cometió.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz denunció que en México se estaría aplicando una justicia selectiva en casos de secuestro al comparar el proceso de Israel Vallarta Cisneros con el de su hermana, Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, asuntos judiciales que, dice ella, tienen características similares pero recibieron sentencias opuestas por parte de la misma jueza, Mariana Vieyra Valdés. En respuesta, Mary Sainz y el propio Vallarta Cisneros invitaron a la también exsenadora de la República a salir a la calle a luchar y enfrentar todo tipo de obstáculos contra la injusticia, igual que hicieron ellos.

"Que agarre su casita de campaña como hizo mi esposa, que aguante fríos, calores, lluvias, agresiones, que aguante. Es válido que luche por su familia. Y la apoyamos", mencionó el matrimonio Vallarta-Sainz en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube.

La pareja expuso que su caso es un ejemplo de lucha y no de influyentismo, como Xóchitl Gálvez afirma, por lo que invitaron a la excandidata presidencial a plantarse en el Zócalo de la Ciudad de México para luchar por la libertad de su hermana, como hizo Sainz por meses al instalar un plantón en la Plaza Mayor de la capital del país.

"Esto que queremos generar para que aprendan a defenderse, que sepan que hay un derecho y que esta lucha no fue por nadie, ni por influyentismo ni por nadie y ese un mensaje para Xóchitl Gálvez: que luche, que se vaya a plantar para que sepa lo que es luchar por la libertad de una persona. No fue fácil, nadie nos ayudó, ni influyentismo, ni buscamos a nadie para que nos respaldara, esta fue una lucha de nosotros, aguerrida", comentó Sainz, ahora también reconocida como activista social.

Israel Vallarta dijo en la charla que es necesario conocer a fondo el caso de Jaqueline Malinali para poder hacer una investigación seria y profunda. "Uno tendría que conocer de raíz qué sucedió. Yo no puedo hablar de la señora Gálvez o de su familia que se encuentra presa porque no las conozco de manera directa, pero los coprocesados de su hermana fuero compañeros en un módulo de los penales del Altiplano. No sé si sea cierto o no, pero yo guardaría cierta mesura y sería muy bueno hacer una investigación seria y profunda. Por supuesto que yo estoy de acuerdo en que este caso debe ser un parteaguas para que ya se empiece a cambiar la forma en cómo se reparte la justicia", expuso Vallarta.

Israel Vallarta Cisneros en entrevista en el programa "Los Periodistas"
Israel Vallarta Cisneros salió del Penal del Altiplano el pasado 1 de agosto tras pasar casi 20 años en prisión sin ser condenado y sin que se le pudiera comprobar el delito por el cual se le arrestó: secuestro. Foto. SinEmbargo

Este miércoles, a través de un video publicado en sus redes sociales, Xóchitl Gálvez mencionó que tanto en el caso de Israel Vallarta y el de su hermana, Jaqueline se comprobó que hubo un montaje así como actos de tortura, pero fueron resueltos de distinta manera por la misma jueza Mariana Vieyra Valdez.

El pasado 14 de marzo, Jaqueline Malinali Gálvez Ruíz, hermana de la aspirante a la Presidencia derrotada en 2024, fue sentenciada a pasar 89 años de prisión tras ser encontrada culpable por el delito de secuestro.

La sentencia contra Malinali Gálvez fue dictada por Mariana Vieyra Valdés, Jueza Tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, quien la halló culpable por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, además de posesión de municiones de armamento de uso exclusivo del Ejército.

La Fiscalía General de la República (FGR) fue notificada sobre la sentencia que se le impuso a la acusada, quien además de pasar 89 años tras las rejas también debe pagar una multa de más de 700 mil pesos mexicanos.

El fallo se da a 13 años de que la hermana menor de Xóchitl Gálvez fuera detenida en el municipio de Otzolotepec, en el Estado de México, donde fue capturada tras un operativo ejecutado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con un comunicado de 2012 enviado a través de la Presidencia de la República, Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, originaria de Tepatepec, Hidalgo, fue detenida junto con cinco presuntos secuestradores que se autonombraban "Los Tolmex" y que operaban en el Distrito Federal y Estado de México.

La captura tuvo lugar en el Estado de México, donde, según reportes de las autoridades, la agrupación criminal retenía a sus víctimas en jaulas, las mutilaban o ejercían presión psicológica a sus familiares para conseguir el pago del rescate.

Al respecto, y en declaraciones al diario Reforma, Xóchitl Gálvez Ruiz pidió un juicio justo para su hermana. "Pediré un juicio justo y que se aclare todo, que salga la verdad y que si hay algo que ella tenga que pagar que responda pero que sea un juicio justo para ella y a mí que me dejen en paz", dijo.

La ex funcionaria federal descartó que su hermana sea secuestradora e inculpó a la pareja sentimental de Jaqueline Malinali de ser quien la habría inducido a participar en el grupo delincuencial.

"Yo intenté una y otra vez ayudar a mi hermana, ella no es secuestradora, ella estaba ligada sentimentalmente con ese hombre, y como familia tratamos de sacarla, de apoyar a las hijas, yo estoy tranquila, mi hermana no cometió ningún delito más que estar con esa persona", reiteró la excandidata prianista.

