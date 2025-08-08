Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar militarmente toda la ciudad de Gaza

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 10:35 pm

Artículos relacionados

Los líderes israelíes aprobaron este jueves un plan para la toma militar gradual de toda Gaza.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó este jueves la ocupación militar de la Franja de Gaza, según informó la oficina del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, a fin de establecer "un perímetro de seguridad" y de ceder el control a “un Gobierno civil” que no abogue por “la destrucción de Israel”.

Por medio de un comunicado, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) dieron a conocer que  "se prepararán para la toma de la Ciudad de Gaza a la vez que garantiza la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate". Esto tras adoptar cinco premisas para "poner fin a la guerra", entre ellas:

  • El desarme de Hamás.
  • El regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.
  • La desmilitarización de la Franja de Gaza.
  • El control de seguridad israelí en la Franja de Gaza.
  • El establecimiento de una Administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina.

Asimismo, el ejército israelí afirmó que ya ha conquistado alrededor del 75 por ciento de Gaza, desde el centro de la ciudad hasta el sur de Khan Younis. A raíz de ello, cerca de dos millones de palestinos, incluidos los desplazados de sus hogares en el territorio, se han refugiado en tiendas de campaña y apartamentos en dichas zonas en lo que va de la guerra.

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud registró alrededor de 12 mil niños menores de cinco años con desnutrición aguda durante el mes pasado, lo cual se posiciona como el número más alto en lo que va del conflicto, según dio a conocer el director del organismo, Tedros Adhanom.

Por otra parte, las autoridades gazatíes aseguran que casi 200 personas han muerto de inanición en el enclave, entre ellos 96 niños. Sin embargo, Israel niega que su bloqueo a la ayuda humanitaria esté causando hambruna, por lo que acusa a Hamás de robar los suministros que llegan.

El jefe del ejército de Israel habla sobre su rechazo a ocupar Gaza

El jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, aseguró que la cúpula militar seguirá expresando su postura "sin temor", así como "de manera objetiva, independiente y profesional" tras las críticas vertidas en su contra por su rechazo a la posible ocupación de la Franja de Gaza que baraja el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu.

"Seguiremos actuando con responsabilidad, integridad y determinación, priorizando únicamente el bien del Estado y su seguridad", aseveró este jueves durante una reunión con altos cargos militares en declaraciones publicadas por el ejército israelí.

Zamir expresó que la "cultura del desacuerdo es parte inseparable de la historia del pueblo de Israel". "Es un componente vital de la organización de las Fuerzas de Defensa, tanto interna como externamente", añadió. También señaló que "no se trata de teoría", sino que "se trata de cuestiones de vida o muerte y de la defensa del Estado".

Netanyahu afirmó que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero que tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá su administración.
Imagen del 6 de agosto de 2025 de ayuda humanitaria lanzada desde el aire sobre el norte de la Franja de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

La posibilidad de que el Gabinete israelí aprobara la ocupación militar de Gaza incrementó la tensión en el conflicto, pues la medida había sido rechazada por Zamir debido a la situación de los 20 rehenes que todavía permanecen secuestrados en el enclave palestino.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, salió a defender en la víspera al jefe del ejército, alegando que "es un derecho y un deber del jefe del Estado Mayor expresar su opinión", si bien luego ya se tomarán las decisiones pertinentes dentro del Gobierno.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Salvamos tiempo, pero eso no basta

"El pasado jueves, después de una negociación con el Presidente Trump y su equipo, el gobierno mexicano...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano
Por Héctor Alejandro Quintanar

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
2

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua.
3

Juez Cogan niega petición a "El Chapo" para ver a su abogado: se equivocó de Tribunal

4

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

5

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
6

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

7

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
8

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

El Presidente de Brasil, Lula da Silva, y el Primer Ministro de India, Narendra Modi, acordaron “defender el multilateralismo” en respuesta al maltrato de EU.
9

Lula y Modi enfrentarán juntos a Trump: fijan metas para crecer su vínculo comercial

10

Gobierno de Oaxaca y Secretaría de Cultura exigen frenar venta de huaraches de Adidas

Claudia Sheinbaum criticó que la Segunda Sala de la SCJN diera en su última sesión un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su nombre de los libros de texto.
11

La SCJN "cierra su ciclo con racismo", dice Sheinbaum sobre amparo a Lorenzo Córdova

El video de cómo un policía le salvó la vida a una mujer de 58 años que se atragantaba con un totopo en Nuevo León se está volviendo viral en redes sociales.
12

VIDEO ¬ Mujer se atraganta con un totopo, sale a pedir ayuda y policía de NL la salva

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
13

Alcalde pide frenar derroche en Morena: "Aunque se tengan los recursos, no hacerlo"

14

"Los Alfa", célula criminal que operaba en el Edomex, es desarticulada: detienen a 27

15

Sicarios del CJNG desnudan, torturan y rapan a escorts en Querétaro, y difunden video

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar militarmente toda la ciudad de Gaza

2

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

Los diputados federales y senadores plurinominales que llegaron al Congreso sin hacer campañas y sin tener el respaldo de los votantes
3

#PuntosYComas ¬ Los plurinominales y el jugoso botín para las camarillas partidistas

4

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua.
5

Juez Cogan niega petición a "El Chapo" para ver a su abogado: se equivocó de Tribunal

6

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

7

Gobierno de Oaxaca y Secretaría de Cultura exigen frenar venta de huaraches de Adidas

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
8

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

9

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

10

Segundo Simulacro Nacional 2025: Alerta sísmica llegará a 80 millones de dispositivos

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
11

Alcalde pide frenar derroche en Morena: "Aunque se tengan los recursos, no hacerlo"

El video de cómo un policía le salvó la vida a una mujer de 58 años que se atragantaba con un totopo en Nuevo León se está volviendo viral en redes sociales.
12

VIDEO ¬ Mujer se atraganta con un totopo, sale a pedir ayuda y policía de NL la salva