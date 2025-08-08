Layda viaja a Amsterdam y causa nueva controversia. Noroña critica llamado de Alcalde

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025 - 10:26 am

Video de la Gobernadora de Campeche.

Walther Patrón Bacab, vocero de Layda Sansores calificó de "mezquinos" a quienes criticaron a la Gobernadora morenista. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, criticó a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, por el llamado que ésta hizo a la austeridad de quienes conforman la llamada 4T. 

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, se volvió el blanco de críticas por el viaje que realizó a Ámsterdam, motivo por el cual también envió su Informe de Gobierno con su Secretaria de Gobierno, quien lo entregó este jueves 7 de agosto al Congreso del Estado. En medio de esta polémica, que se suma al viaje de Andrés Manuel López Beltrán, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, criticó a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, por el llamado que hizo a la austeridad.

Walther Patrón Bacab, vocero de Sansores, confirmó el viaje de la mandataria estatal con motivo de su cumpleaños número 80, el que aseguró no fue por paseo ni por elección, sino a visitar a su nieta por lo que, incluso, calificó de "mezquinos" a quienes criticaron a la Gobernadora morenista. "La Gobernadora no fue de paseo. Viajó a ver a su familia, a sus nietas, que hoy viven fuera del país no por elección, sino por la persecución de un fiscal que les cerró las puertas de su propia tierra", dijo el vocero en su cuenta de Facebook.

"¿De verdad es un escándalo que, en su cumpleaños, una madre quiera abrazar a su familia?", cuestionó Patrón Bacab, quien aseguró que Sansores pagó el viaje con recursos propios y que se trasladó en un vuelo comercial. "Ese viaje no es un privilegio, es un derecho humano básico: abrazar a los tuyos cuando más lo necesitas. Y si alguien ha dado todo por Campeche, es ella. Merece respeto, no mezquindades", enfatizó.

Fue el martes 5 de agosto, cuando la Gobernadora campechana fue captada en el en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a dos días de la entrega de su Cuarto Informe al Congreso de Campeche, prevista para este jueves 7 de agosto, el cual finalmente presentó la secretaria de Gobierno de Campeche, Liz Hernández, como la misma Sansores confirmó en sus redes sociales desde los Países Bajos. Además, el pasado 1 de agosto, aún en el estado, la mandataria leyó con anticipación un discurso con motivo del informe.

"Hoy, a través de la Secretaria de Gobierno, Liz Hernández, entregamos el 4º Informe de Gobierno al Congreso del Estado. Cumplimos con nuestra obligación constitucional de rendir cuentas al pueblo de Campeche. Trabajamos con compromiso, transparencia y amor por nuestra tierra para seguir transformándola", indicó la morenista a través de sus redes sociales.

Noroña critica a Luisa Alcalde por llamado de austeridad

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, criticó a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, por el llamado que ésta hizo a la austeridad de quienes conforman la llamada 4T, al considerar que se está limitando su libertad para decidir cómo vivir y en qué puede o no gastar sus ingresos, los cuales, dijo el Senador por el Partido del Trabajo (PT), deben ser considerados para establecer la "justa medianía" que la líder morenista señaló en días pasados.

“Hoy vi que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena, creo, que aunque tengas para pagarte algo… No, Juárez [Benito Juárez] fue muy claro, la medianía, decorosa medianía, como le decía, es en base a tu ingreso, la justa medianía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso es correcto”, sostuvo el Senador durante una de sus habituales transmisiones en vivo, en donde también consideró que con el llamado a la austeridad que se está haciendo desde la dirigencia de Morena se le está dando una oportunidad a la derecha para "abrir un flanco".

No obstante, Fernández Noroña destacó que no los pueden “acusar de nada" y que lo más que puede señalar la oposición que son "amantes de los lujos", "contradictorios", "se dicen austeros y no lo son’", pero, agregó, "ellos [la oposición] dándose la gran vida y robando al pueblo”, enfatizó.

Las declaraciones del Senador petista tuvieron lugar luego de que Alcalde hizo un exhortó público a quienes conforman la denominada Cuarta Transformación a reforzar los principios de los dirigentes de este movimiento, y que a pesar de que éstos tengan los recursos para adquirir prendas costosas o darse lujos, pongan el ejemplo "de la justa medianía”. "Somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, sostuvo la líder morenista.

