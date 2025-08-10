¿Cuántos gatos puedo tener? ¿Gato de casa o aventurero? Claves en la salud del michi

Nancy Chávez

10/08/2025 - 6:34 am

Gatito y sus cuidados

Existen puntos clave que se deben tener en cuenta para el cuidado de un michi, aquí te contamos qué debes tener presente al contar con un gatito (o más) en casa.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- El 8 de agosto se celebró el Día Internacional del Gato, este bello animal que forma parte de la familia de muchos personas y que es el rey de la casa, pero tener un michi también implica una gran responsabilidad para garantizar su salud y ayudarlos a tener una vida larga, además de que al cuidarlos también es una forma de cuidar a los integrantes de la familia y prevenir enfermedades.

Para lograr una vida larga para los gatos hay elementos clave como esterilización, la prevención de enfermedades y el acceso a atención veterinaria oportuna, esto de acuerdo con un estudio del Centro para la Salud de Animales de Compañía (CCAH) de la Universidad de California en Davis.

Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, explicó en entrevista a SinEmbargo que los cuidados para los gatos se conjuntan en tres aspectos: la vacunación, la desparasitación y la alimentación.

Para que la salud de un gato sea óptima es necesario vacunarlo y desparasitarlo. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo.

¿Cada cuando debo desparasitar a mi gato?

La desparasitación se divide en interna, en la que podemos encontrar lombrices intestinales o gusanos pulmonares, y en externa, específicamente pulgas y garrapatas; estos son un factor de riesgo para los michis y para quienes conviven con ellos.

El especialista es claro al mencionar que al tratarse de gatos, esta es una tarea que apremia más al tutor del gato, ya que estos animales curiosos suelen ir a muchos lugares a veces fuera de su casa. "Si no se tiene un gato desparasitado va dejar parásitos por todos lados, pulgas por todos lados, entonces es importante no saltarnos las desparasitaciones. Si ya era importante en el perro, en el gato es todavía más por esta situación", agregó.

Hay gatos que permanecen sólo en sus casas y no salen a explorar, hay otros que todas las noches salen o hasta tienen varias familias -a veces sin que ellas lo sepan- ¿esto es un factor? La respuesta es sí pero no eso no quiere decir que un gato no se debe desparasitar. Si se habla de desparasitación externa, Sánchez señala que debe ser todo el año.

"Para pulgas todos los gatos, ya sea de interior o de exterior, siempre deben de estar desparasitados ¿Por qué? ¿Por qué esos gatos? Puede ser que él no salga, pero nosotros sí, es decir, nosotros podemos llevar esas pulgas de nuestro jardín, de fuera, del jardín comunitario, pasar por ahí y llevarnos a una pulga a casa. Los gatos, obviamente, si son del exterior, si van y vienen, tienen mucho más probabilidad de regresar ellos con una pulga, y si son de interior, nosotros tenemos ciertas probabilidades de llevarles pulgas dentro de casa".

Los animales rescatados deben tener un seguimiento especial
Los gatos que salen de casa deben tener revisiones periódicas por veterinarios. (Imagen ilustrativa) Foto: Pixabay

Respecto a la desparasitación interna, los gatitos que no salen pueden estar más tranquilos, sin olvidar sus revisiones con el veterinario; pero los gatos que están en exterior sí deben estar en constante revisión.

"En cuanto a parásitos internos, obviamente aquel gato que sale y que caza, que trae una lagartija o que trae un roedor, a ellos hay que tenerlos siempre con una con desparasitación interna, hacer copros, examen de heces para ver si hay parásitos y necesitan una desparasitación interna", dijo el especialista.

¿Gato de casa o aventurero?

Respecto a qué es mejor, si el gato esté en casa y no salga o que sea uno explorador y regrese a dormir, el Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía comentó que es mejor que esté dentro de casa pero para esto la casa debe estar adaptada para él.

"Siempre es mejor que un gato esté dentro de casa, pero no encerrarlo, es decir, no es solamente decir 'no va a salir', sino más bien, 'es Tu casa, va a ser tu lugar en donde vas a tener todo para ejercitarte'. En casa vas a tener todo para que él se pueda esconder, para que él pueda tener sus ratos a solas, sus horas de dormir y que esté tranquilo", compartió Alejandro Sánchez.

Y agregó: "Cuando yo tengo un gato de interior va a ser un gato que va a estar en una casa que va a estar adaptada, que va a estar ambientada para que viva ahí el gato, para que el gato pueda trepar, para que el gato pueda esconderse, pueda subir, bajar, porque si no voy a tener un gato obeso, sin estímulo, un gato que no va a desarrollarse plenamente como debe de ser con todos los animales".

Los primeros meses de vida de un gato son cruciales para su desarrollo. Foto: Pixabay

¿Cuántos gatos puedo tener en casa?

"La verdad es que no hay un mínimo, un máximo, yo creo que como todo mientras podamos tener las posibilidades económicas de mantenerlos bien, ojo porque a veces pensamos que por ser chiquitos es más económico mantenerlos y la verdad es que no es cierto", compartió el especialista.

En los gatos es importante la alimentación y su alimento suele ser caro, algo a tener en cuenta al adoptar muchos michis."Los gatos requieren alimentos altos en proteína y eso cuesta. Lo que más cuesta de un alimento siempre es la proteína, un alimento para gatos siempre va a tener un costo mucho mayor que el un alimento para perros. Mientras yo tenga el espacio, las posibilidades económicas de mantenerlos bien, yo creo que se pueden tener la cantidad de gatos, ahora sí que los que se quiera", acotó.

Es importante conocer que los gatos son muy territoriales, así que si se ingresa un nuevo gato a una colonia de gatitos, estos se van a estresar. "Va a haber un estrés tan alto que esto puede ocasionar enfermedad, puede ocasionar inmunosupresión, malestar; también hay que tener en cuenta eso. Los gatos van formando también microcolonias y a lo mejor si tengo dos, tres gatos, ninguno de ellos se lleva bien y cada quien tiene su espacio; pero puede ser que dos se lleven muy bien y el otro no, esa dinámica también se va a dar en las casas multifamiliares".

La gatita se acomodó con tranquilidad en un asiento del tren. Foto: Pixabay

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

