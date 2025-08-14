Pardo Rebolledo se despide de la Corte: "la dignidad, intacta". Cierra Primera Sala

Redacción/SinEmbargo

13/08/2025 - 10:57 pm

Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.

El Ministro Rebolledo agradeció y reconoció a las ministras y ministros del actual pleno de la SCJN, pues aseguró que cumplieron "con excelencia" las funciones que tuvieron encomendadas.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- El Ministro saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Jorge Mario Pardo Rebolledo, aseguró este miércoles, al cierre del trabajo de la Primera Sala del máximo Tribunal, que se despide con "la dignidad intacta".

"Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos algunos de nosotros con la dignidad y la vocación intactas", aseguró Pardo Rebolledo en la última sesión de la Primera Sala.

Las dos salas de la corte concluyeron sus trabajos de manera permanente, ya que desaparecerán con la conformación de la nueva Suprema Corte a raíz de la Reforma Judicial, y no continuarán como parte de los mecanismos de resolución con los que cuenta el Tribunal.

El Ministro Rebolledo agradeció, y reconoció a las ministras y ministros del actual pleno, quienes cumplieron "con excelencia" las funciones que tuvieron encomendadas.

“En mi caso, después de integrar 15 años esta Sala, me parece que la trascendencia y la relevancia de las decisiones que se tomaron están a la vista”, añadió.

Por su parte, la Ministra Margarita Ríos Farjat agradeció también a sus colegas juzgadores y expresó que siempre se pudo privilegiar las resoluciones de los asuntos relevantes para el país y el pueblo de México. Sin embargo, lamentó la desaparición de la Primera Sala.

"Pero confío en que su legado perdurará por siempre y siempre a la más alta protección de los derechos humanos. Así que gracias, gracias, gracias", finalizó.

Por su parte, el Ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, quien recibió la mayor cantidad de votos en la elección judicial, aseguró este miércoles que su gestión frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será autónoma y sin romper con los otros poderes del Estado, pero adelantó que el nuevo periodo del máximo Tribunal vendrá con un mejor manejo del presupuesto, reducción de salarios, apertura a escuchar todas las voces y la mejora en el acceso de la justicia.

"No tengo carrera política, no tengo compromiso con ningún partido político, agrupación política, ni con otros sectores que tengan intereses en la Corte, el seno de la Corte. Yo llego por la reforma. [...] Vamos a estar abiertos a dialogar con todos, es lo que hemos ofrecido y ese va a ser el nuevo rostro de la Corte, pero cuando vayamos a tomar una decisión, lo haremos con base en la Constitución, la Ley y los criterios que tengamos, sin la presión ni injerencia de nadie", aseguró.

El Próximo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrará en funciones el próximo primero de septiembre y estará integrado por:

  • Hugo Aguilar Ortíz: quien obtuvo seis millones 195 mil 612 votos y dirigirá la Corte.
  • Lenia Batres Guadarrama: quien obtuvo cinco millones 802 mil 019 votos.
  • Yasmín Esquivel Mossa: con cinco millones 310 mil 993 votos.
  • Loretta Ortiz Ahlf: con cinco millones 012 mil 094 votos.
  • María Estela Ríos González: con cuatro millones 729 mil 803 votos.
  • Giovanni Figueroa: con tres millones 655 mil 748 votos.
  • Irving Betanzo Espinosa: con tres millones 587 mil 951 votos.
  • Rodrigo Guerrero García: con tres millones 584 mil 825 votos.
  • Sara Irene Herrerías Guerra: con tres millones 268 mil 411 votos.

