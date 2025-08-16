ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

16/08/2025 - 12:00 pm

Gerardo Fernández Noroña reconoció en entrevista con "Los Periodistas" que dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación hay fuego amigo, pues dijo que el "golpeteo" contra el movimiento no sólo proviene de la derecha y de la oposición en general, sino también desde el interior.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El Senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que al interior de Morena no existen los espacios de discusión necesarios que permitan a los miembros del movimiento debatir sobre diversos asuntos, situación que genera ataques, descalificaciones e intriga por parte de ciertos personajes.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube, el legislador morenista calificó como un error esta situación pues, dijo, es necesario escuchar a todas las voces y conocer todos los puntos de vista para evitar confrontaciones.

"No hay un espacio de discusión, yo diría que ese es un error que trae nuestro movimiento, no hay un espacio de discusión política. Estas cosas que estamos comentando, que hay muchos matices, percepciones, que es sano que se discuta, que es sano que se ventile sin descalificaciones, sino que es sano que las reflexiones se hagan en algún órgano interno del partido, el Consejo Nacional o en algún espacio de discusión de esa naturaleza, plural, colectivo. Me parece que debería de construirse, me parece que es urgente y como no existe lo que hay es la politiquería, el golpe, la intriga, los denuestos, las descalificaciones además sin ser visible el que lo hace. No es que alguien te confronte y te plantee un debate serio, sino es todo este ambiente de intriga que se da en torno al poder, no hay sorpresa. En nuestro caso debería no darse", afirmó el también sociólogo y quien está a días de dejar la Presidencia del Senado.

Fernández Noroña reconoció que dentro de la 4T hay fuego amigo, ya que el golpeteo no solo proviene de la oposición en general, también desde el interior.
Gerardo Fernández Noroña reconoció que hay diferencias internas en Morena. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Fernández Noroña comentó, que en su caso, él decidió afiliarse al partido para evitar malos entendidos y no dar espacio a la especulación. "Se dice que Winston Churchill sostenía que hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Las dinámicas dentro de los partidos so intensas, yo de hecho había decidido no militar, después de militar mas de 20 años en el PRD, y ahora decidí afiliarme a Morena porque se podía malentender que era arrogancia, que se sentía uno por encima, etc. Tengo mi filiación a Morena para que no se diga", expuso.

El pasado 4 de agosto, Gerardo Fernández Noroña reconoció que dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T) hay fuego amigo, pues dijo que el "golpeteo" contra el movimiento no sólo proviene de la derecha y de la oposición en general, sino también desde el interior.

Fernández Noroña difirió del Diputado Ricardo Monreal y consideró “desproporcionado” el planteamiento de que las diferencias internas son insalvables, por lo que hizo un llamado a la unidad y a no abonar al "golpeteo" político.

“La verdad es que hay una ofensiva no sólo de la derecha, no sólo de los medios, también hay un 'golpeteo' interno y es delicado porque la unidad es muy importante”, afirmó en conferencia de prensa al responder a los cuestionamientos sobre posibles cambios en las dirigencias de Morena en ambas cámaras de Congreso.

Fernández Noroña señaló que algunos integrantes del movimiento, por ambiciones políticas -mismas que calificó como legítimas—, han contribuido al "golpeteo" en contra de la 4T, beneficiando así a la oposición.

El morenista insistió en que estas tensiones internas pueden debilitar al proyecto si no se manejan con responsabilidad, especialmente en un momento en que, según dijo, la oposición carece de propuestas y dirección política.

“Me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, no pueden prestarse al 'golpeteo' que la derecha trae contra nuestro movimiento”, sostuvo. Agregó que no se trata sólo de ataques personales, sino de una estrategia que busca minar al proyecto en su conjunto.

