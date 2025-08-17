Bolivia cierra jornada electoral con incidentes aislados; inicia el recuento de votos

En la elección que se celebró este domingo en Bolivia se eligieron al nuevo Presidente, Vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados y nueve representantes ante organismos supraestatales.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Las mesas electorales en Bolivia iniciaron este domingo el recuento de votos tras una jornada presidencial que, pese a algunos incidentes aislados, transcurrió dentro de los cauces democráticos, según constataron observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Uno de los hechos más relevantes fue el intento de agresión contra el candidato Andrónico Rodríguez, ocurrido en el municipio de Entre Ríos, bastión del ala "Evista". El ataque, que no dejó heridos, fue calificado por el propio Rodríguez como premeditado, aunque intentó restar importancia a lo sucedido.

#AHORA El candidato presidencial por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, se refiere a la violencia sufrida mientras emitía su voto, les dice a comunarios que es parte del Trópico y es mentira que él y su familia se fueron a vivir a Santa Cruz. pic.twitter.com/6QXdNejzfw — XTOTV Bolivia (@XTOTVBolivia) August 17, 2025

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, valoró la jornada como “positiva” al destacar la apertura del 100 por ciento de las 34 mil 026 mesas habilitadas en los nueve departamentos del país.

Los incidentes fueron considerados “aislados” y no alteraron el desarrollo del proceso, que contó con la participación de ocho candidatos presidenciales, todos hombres, en busca de suceder a Luis Arce.

#ABInforma | 🔴🗳️ El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó que la media jornada electoral de este domingo transcurrió tranquilamente, con el 100% de las 34.026 mesas funcionando en los nueve departamentos del país. pic.twitter.com/jkmydg0hBY — Agencia Boliviana de Información (@abi_bolivia) August 17, 2025

El jefe de misión de la UE en Bolivia, Davor Steir, confirmó que la jornada se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, sin registros de proselitismo en los recintos electorales ni en sus alrededores.

“Se respetó el derecho al secreto del voto”, afirmó.

Bolivia acude a las urnas para elegir a su Presidente

Este domingo se llevó a cabo en Bolivia la elección general en la que 7.9 millones de ciudadanas y ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al próximo Presidente, quien sucederá en el cargo a Luis Arce.

Durante la jornada, también se eligieron los cargos de Vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como nueve representantes ante organismos supraestatales.

Las casillas estuvieron abiertas de 8:00 a 16:00 horas, y se registró la participación de alrededor de 360 mil bolivianas y bolivianos residentes en 22 países.

Entre los principales contendientes figuraban el empresario Samuel Doria Medina, quien instó a resolver la crisis económica “de manera pacífica y democrática”, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, con experiencia en el cargo tras la salida de Hugo Banzer. Ambos candidatos rondaban el 20 por ciento de intención de voto, lo que anticipaba una segunda vuelta el 19 de octubre, conforme a lo establecido en la Constitución de 2009.

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Óscar Hassenteufel, hizo un llamado a las y los bolivianos a que acudan a votar con esperanza, entusiasmo, confianza en el sistema democrático y con compromiso democrático, al tiempo que pidió a los candidatos y partidos que respeten los resultados de los comicios.

"Encaucemos nuestras diferencias en un solo camino, el del progreso de la ciudadanía. Luchemos juntos por el engrandecimiento de Bolivia", dijo durante su discurso inaugural.

Bolivia encaró una jornada electoral decisiva este domingo, ya que el resultado de los comicios impactará no sólo en la política interna, sino también en la percepción internacional sobre la estabilidad democrática del país.

-Con información de Europa Press y Xinhua