Mier busca burlar reglas de Sheinbaum contra el nepotismo: niega ser primo de Armenta

Justo ahora que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió prohibir el nepotismo al interior de Morena, el Senador Ignacio Mier negó su parentesco con el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para poder competir por el cargo.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Ignacio Mier Velazco, aparentemente está buscando la forma de burlar las reglas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra el nepotismo, ya que negó ser primo de Alejandro Armenta, actual Gobernador de Puebla, para poder competir por la gubernatura en los próximos comicios.

Por su parte, el mandatario poblano recientemente pidió perdón a sus primos y familiares, pues no podrán competir como candidatos en las próximas elecciones, debido a que su partido prohibió que familiares de servidores públicos puedan aspirar a cargos de elección popular.

Cabe mencionar que en mayo pasado, la Jefa del Ejecutivo envió una carta dirigida a las y los morenistas, la cual fue leída durante su Consejo Nacional. En ella, hizo un llamado a todas y todos los militantes del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T) a no caer en vicios como el nepotismo, el influyentismo, el derroche y el lujo.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó que pese a que la reforma contra el nepotismo aprobada por el Congreso entrará en vigor hasta el 2030, su partido prohibirá que familiares directos de servidores públicos se postulen para un cargo de elección popular a partir de las elecciones del 2027.

Ante tal anuncio, las aspiraciones de varios morenistas para competir por una gubernatura o presidencia municipal en los comicios federales quedaron frustradas, entre ellas las de Ignacio Mier, quien es primo de Alejandro Armenta Mier, actual Gobernador de Puebla.

Aparentemente, el legislador morenista no está dispuesto a abandonar su aspiración de gobernar, por lo que incluso negó públicamente ser familiar del actual mandatario poblano. Se dice que la relación entre ambos morenistas se debe a que el padre de Ignacio era hermano de la madre de Alejandro.

En un video que circula en redes sociales, el Senador morenista afirmó que no existe una relación familiar cercana entre él y el Gobernador Armenta, a pesar de que ambos ostentan el apellido Mier, por lo que esto no le impediría postularse como candidato

"Tenemos una relación política afectiva desde hace muchos años [...]. Tenemos una relación, como lo dijo bien Alejandro, que estamos en octavo o décimo grado. Es una relación que en temas de consanguinidad es ya lejana, pero en términos de cercanía, de identidad, de cariño, de afinidad política es muy cercana", dijo.

Ignacio Mier sostuvo que conoció a Alejandro Armenta en el año 1992 durante un evento en Acatzingo y señaló que desde aquel momento comenzaron a llamarse "primos" tras percatarse que tienen el mismo apellido.

Por otra parte, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, subrayó, en declaraciones hechas a medios de comunicación, que para las próximas elecciones que se celebrarán en el 2027 no podrá haber ningún Armenta o Mier como candidato para ser el próximo mandatario estatal.

"Ofrezco disculpas a mis primos, a mis familiares, porque la Ley les impide participar políticamente. Es muy claro. El nepotismo está cancelado en la vida política por lo menos en el 2027 y el 2030", señaló.

Luego de tales declaraciones, Alejandro Armenta insinuó que fue el propio Ignacio Mier uno de los legisladores que votó a favor para aprobar la Ley contra el nepotismo, e incluso bromeó recomendándole que acuda al Registro Civil para cambiarse el apellido y así poder ser candidato a la gubernatura.