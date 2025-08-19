El ISSSTE traslada en helicóptero a paciente con complicaciones de parto en Morelos

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 10:53 pm

El ISSSTE trasladó en helicóptero a una paciente que presentó complicaciones durante el parto para recibir atención en un hospital de Morelos.

La mujer que fue trasladada en helicóptero a un hospital del ISSSTE en Morelos tras presentar complicaciones durante el parto se encuentra estable.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó este lunes que trasladó en helicóptero a una paciente que presentó complicaciones durante el parto para recibir atención de alta especialidad en un hospital de Morelos, gracias a lo que se encuentra estable.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que el traslado aéreo se realizó el pasado miércoles 13 de agosto desde la Clínica Hospital "Dr. Rafael Barba Ocampo" en Cuautla, hacia el Hospital Regional de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" en Emiliano Zapata.

Gracias a la acción realizada por la institución, la paciente, una mujer de 36 años de edad, pudo recibir la atención médica necesaria, por lo que actualmente se encuentra estable y bajo observación.

El ISSSTE trasladó en helicóptero a una paciente que presentó complicaciones durante el parto para recibir atención en un hospital de Morelos.
Una paciente fue trasladada en helicóptero desde una clínica del ISSSTE en Cuautla hacia el Hospital Regional de Alta Especialidad en Emiliano Zapata, Morelos. Foto: ISSSTE

El ISSSTE explicó que el traslado en helicóptero de la paciente hacia un hospital de alta especialidad en Morelos se realizó con el objetivo de salvaguardar su vida, esto luego de que presentara complicaciones mientras daba a luz.

La mujer fue ingresada al quirófano por un parto prolongado y un estado de hipomotilidad fetal, disminución en los movimientos del feto dentro del útero, por lo que se le realizó una cesárea, durante la cual experimentó una hemorragia significativa que fue controlada por el equipo médico.

Debido a la complejidad del caso y para garantizar que la paciente recibiera una atención especializada, se determinó su traslado a la Unidad de Terapia Intensiva del "Centenario de la Revolución Mexicana".

