RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

A lo largo de casi 30 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó en favor de las élites políticas, económicas, mediáticas e intelectuales con decisiones polémicas que condujeron a su desprestigio y que la colocaron como una institución insensible y corrupta. ¿Cuál es la herencia que deja? Esta y otras preguntas se abordaron en esta entrega de RADICALES.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sirvió al proyecto neoliberal concluirá en medio del desprestigio y del rechazo del pueblo por anteponer siempre los intereses de los más ricos y dejar de lado al pueblo de México, sostuvieron Daniela Barragán, Meme Yamel, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

"La misma Presidenta lo enmarca como el fin de una era, de esta captura del Poder Judicial, de cómo estuvo trabajando para un grupo en específico. Esta reforma Zedillo la vendió como otra cosa, pero simplemente fue poner a un nuevo grupo de ministros para servir a un grupo", señaló Daniela Barragán.

La periodista afirmó que la sesión extraordinaria de este día reflejó la manera en que operó la Corte siempre tratando de defender sus intereses hasta el último instante.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar mencionó que la Suprema Corte mas que desempeñarse como una figura de contrapeso al Ejecutivo, en realidad fue una especie de aliado ideológico de los gobiernos neoliberales desde 1982.

"Salvo excepciones mínimas y casi anecdóticas en todos estos años, en realidad la Suprema Corte fue una especie de aliado ideológico, aliado del proyecto en el Ejecutivo y del proyecto que gobernó a este país desde 1982 ¿Cuál contrapeso? Yo creo que no fue ningún contrapeso al Poder Ejecutivo, no fue ningún contrapeso a ese proyecto y sí fue una institución bastante conservadora, bastante moderada".

El académico recordó que tras la victoria de la izquierda y Andrés Manuel López Obrador en 2018, la Suprema Corte de Justicia desempeñó un papel de oposición partidista.

"Esta era termina y viene otra donde hay nuevas formas de configurar este poder. Se tiene que entender que el poder tiene contenidos y a partir de 2018, el contenido del Poder Ejecutivo fue muy distinto a lo que vimos antes y el poder Judicial se convirtió en un reducto, junto con los medios, de oposición partidista. En los medios se vale, en el Poder Judicial no, no se vale jugar a la política partidista desde una instancia que tiene otro papel".

Este día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó su última sesión del pleno. Al inicio de la reunión, la Ministra presidenta, Norma Piña, aclaró que la sesión extraordinaria fue convocada únicamente para resolver asuntos electorales, con el fin de evitar especulaciones. Entre los temas abordados destacó la validación de la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Norma Piña, la última presidenta de la Corte que sirvió al periodo neoliberal, dijo que “el trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez, y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.

Este 19 de agosto fue un día histórico para la Corte, ya que se trató de la última sesión conjunta de los integrantes del pleno: Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo; donde varios de ellos son herencia de Enrique Peña Nieto (EPN).

El 5 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo presentó su Reforma Judicial al Congreso y todos los ministros fueron removidos. Desde allí empezó la Suprema Corte que conocemos. Hasta la Reforma Judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y efectuada por la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Meme Yamel coincidió en que la Corte desempeñó un papel de oposición partidista pues veía amenazados sus intereses.

"El Poder Judicial jugaba a ser esta oposición partidista porque una cosa es mantener el equilibrio y buscar que la balanza esté en su justo punto y otra cosa es inclinarla dependiendo de donde estén girando los intereses".

La periodista señaló que el mayor problema que tuvo la Corte fue el garantizar la justicia solo para unos cuantos, para los ricos y grupos de poder, dejando de lado al pueblo.

"La opacidad se volvió una constante, la falta de transparencia se volvió una constante, la decrecía, el abuso, los lujos, esa élite dorada de la Suprema Corte. Los problemas del Poder Judicial no se limitan a lo que hicieron o no hicieron, a cómo se formó esta Corte, si son ingratos o no con quien los propone, en realidad el mayor error de la Corte fue que la justicia fuera para unos cuantos".

Finalmente, Álvaro Delgado indicó que la Corte finalizará como un órgano que defendió los intereses de los grupos oligárquicos en México.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación finaliza como comenzó, siendo un órgano del poder que se consagró a proteger los intereses de los grupos oligárquicos en México, de las élites, y no solamente de las élites económicas, que claramente protegió la misma lógica del modelo neoliberal, sino los intereses políticos de esa élites que están asociadas al PRIAN".

Señaló, que en el caso de la Corte de Norma Piña concluirá en medio del desprestigio y del rechazo del pueblo por anteponer siempre los intereses de los mas ricos.