PuntosYComas ¬ Magistradas presidirán todas las salas del Tribunal Electoral

Las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estarán presididas por mujeres, que lograron las votaciones más altas en las Circunscripciones Electorales en las que está dividido el país.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- A partir del lunes primero de septiembre del 2025 todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior y las cinco Salas Regionales, serán presididas por mujeres.

Actualmente la Sala Superior está presidida por la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y en los comicios del primer domingo de junio del 2025 triunfaron mujeres en la disputa de las salas regionales de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. Esto significa que toda la justicia electoral del país tendrá un enfoque femenino.

Este martes 19 de agosto del 2025 quedó concluido todo el proceso de la elección de magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la totalidad de los juicios de inconformidad promovidos contra los resultados del cómputo nacional, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría a los dos nuevo magistrados de la Sala Superior.

Al ser declaradas improcedentes todas las impugnaciones y confirmarse que no quedaban asuntos pendientes, el Pleno de la Suprema Corte declaró firme la declaratoria de validez de la elección emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025, misma que definió a las magistraturas electas de la Sala Superior: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García. Los periodos de la nueva magistrada y del nuevo magistrado de la Sala Superior, que fueron electos en los comicios del primero de junio del 2025, serán de ocho años, por lo terminarán en 2033.

Los dos nuevos magistrados se sumarán a los cinco actuales integrantes de la Sala Superior: la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Janine Madeline Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes permanecerán en funciones hasta el 2027 cuando serán relevados por quienes resulten ganadores en los comicios de ese año.

LAS SALAS REGIONALES

Las dos regiones en las cuales las candidatas ganadoras obtuvieron más votos fueron la Tercera y Cuarta circunscripciones, en donde todas las entidades que las integran están gobernadas por Morena. Y la región en la cual la votación fue más floja en la elección de magistrados electorales fue la Primera Circunscripción Electoral, que incluye un estado gobernado por el PAN, otro por el PRI y uno más por Movimiento Ciudadano, que corresponde a la Sala Regional Guadalajara.

En la contienda por las presidencias de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la candidata que recibió más votos en todo el país fue Roselia Bustillo Marín, quien es presidenta electa de la Sala Regional Xalapa, y la segunda con más sufragios en la República fue María Cecilia Guevara y Herrera, quien presidirá la Sala Regional Ciudad de México.

PRIMERA REGIÓN

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será presidida por Rebeca Barrera Amador, quien llegó quedó en primer lugar con 612 mil 202 votos y fue postulada por el Poder Ejecutivo, depositado en la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, y por el Poder Legislativo, que integran las cámaras de diputados y senadores. La Sala Regional Guadalajara administra justicia electoral en la Primera Circunscripción Electoral del país, a la que pertenecen ocho entidades federativas.

SEGUNDA REGIÓN

La Sala Regional Monterrey, que administra justicia electoral en la Segunda Circunscripción Electoral del país, que incluye siete entidades federativas, será presidida por María Dolores López Loza, quien obtuvo 596 mil 309 sufragios y llegó a la boleta postulada por el Poder Legislativo. Esta Segunda Circunscripción Electoral es donde la oposición es más fuerte, pues el PAN gobierna dos estados: Aguascalientes y Guanajuato; Movimiento Ciudadano administra Nuevo León y el PRI tiene la gubernatura de Coahuila. El Partido Verde Ecologista de México administra San Luis Potosí y Morena apenas tiene presencia en las gubernaturas de Tamaulipas y Zacatecas.

TERCERA REGIÓN

En la Tercera Circunscripción Electoral, que tiene por cabecera la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la candidata ganadora de la presidencia es Roselia Bustillo Marín, quien llegó a la boleta postulada por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ella logró la votación más alta del país: 1 millón 352 mil 783 votos. En esta región los siete estados que la integran están gobernados por Morena. Incluye Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Es el granero de votos del gobierno de la Cuarta Transformación.

CUARTA REGIÓN

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cabecera de la Cuarta Circunscripción Electoral, será presidenta María Cecilia Guevara y Herrera, quien sumó 1 millón 96 mil tres votos y

llegó a la boleta postulada por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. En esta Cuarta Circunscripción Electoral Morena gobierna las seis entidades que la integran: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. La Sala Regional Ciudad de México administra justicia electoral para la quinta parte de los habitantes y potenciales votantes de toda la República.

QUINTA REGIÓN

La Sala Regional Toluca es la cabecera de la Quinta Circunscripción Electoral, donde será presidenta de ese tribunal Nereida Berenice Ávalos Vázquez, quien sumó 619 mil 167 sufragios en su favor. Esta sala administra justicia electoral en cuatro entidades federativas: tres gobernadas por Morena y una por el PAN. La participación y la votación ciudadana en la Quinta Circunscripción Electoral fueron bajas, tomando en consideración que esta región incluye la entidad más poblada de todo el país: el Estado de México, al que se suman Colima, Michoacán y Querétaro.