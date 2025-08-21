RESEÑA ¬ Revolución de los Claveles: el golpe militar contra la dictadura en Portugal

La Revolución de los Claveles. Símbolos y testimonios del 25 de abril en Portugal es escrito por el periodista Ricardo Viel y editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro se compone de fragmentos de historia que Viel fue recogiendo a lo largo de los años sobre lo ocurrido en 1974.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– El periodista Ricardo Viel reconstruye con los fragmentos que ha ido recogiendo a lo largo de los años sobre la Revolución de los Claveles, la historia del golpe militar portugués ocurrido el 25 de abril de 1974. Para ello, recurre a los relatos de las mujeres y los hombres, los civiles y los militares que vivieron el suceso que derrocaron una dictadura sin disparar una sola bala.

El texto se llama La Revolución de los Claveles. Símbolos y testimonios del 25 de abril en Portugal y es editado por el Fondo de Cultura Económica. “La historia también está hecha por gente de a pie, la gente que no tiene nombre, que no aparece en los libros de historia”, comentó Ricardo Viel a SinEmbargo con respecto al mosaico de testimonios que conforman su libro.

“Yo no soy historiador, soy periodista. En mi libro hay una parte en que cuento la historia, pero más que nada para contextualizar, para que la gente entienda por qué se hizo la revolución, ¿de dónde venía Portugal? ¿Dónde está Portugal? ¿Y qué pasó después de la revolución? Es una revolución con particularidades, yo creo que la primera cosa es que estábamos acostumbrados aquí en Latinoamérica a que los militares hicieran un golpe para quitar la libertad a la gente, para perpetuar el poder y aquí en Portugal la diferencia es que los militares hacen un golpe para derribar una dictadura”.

Ricardo Viel explicó que la motivación inicial de los militares era que llevaban muchos años en una guerra en los países de África. “Prácticamente, durante 13 años, casi toda la población adulta masculina portuguesa fue mandada a las guerras en África. Mucha gente, la mayoría no eran militares de carrera, era gente que tenía que interrumpir sus estudios, sus trabajos para ir 2, 3 años a pelear, o sea, mal preparados, tenían 6 meses de práctica, iban ahí a disparar, a matar y a morir”.

“Entonces, esa gente se da cuenta de que para que se termine esa guerra tenían que terminar con la dictadura que llevaba casi 50 años. La población cuando se da cuenta de que hay un golpe militar, se suma, se junta a los militares y hacen que eso deje de ser solo un golpe militar y pasa a ser una revolución, una revuelta popular con los objetivos muy claros, que es terminar la guerra en la África y que Portugal pueda volver a tener elecciones, que sean una democracia”, puntualizó.

—¿Por qué se llama Revolución de los Claveles? —se le preguntó al autor.

—Según se cuenta nace un gesto espontáneo de una señora que quería cruzar la plaza, que es como si fuera el zócalo, la plaza mayor de Lisboa que estaba tomada por los militares. porque ahí estaban todos los ministerios, el banco y todo eso. Entonces, esa señora quiere cruzar y los soldados no la dejan pasar. Entonces hay un momento en que un soldado le pide un cigarro, le dice, "Señora, llevo muchas horas aquí parado, tengo hambre, pues regálame por un cigarro." Y ella dice, "No, no fumo. La única cosa que traigo son claveles. Si tú quieres te regalo uno." Entonces, él acepta, ella le da un clavel y lo pone en la punta de la del fusil. Y entonces las floristas como un agradecimiento a esa gente que estaba haciendo un golpe para restaurar la democracia, empiezan a regalar las flores a los soldados.

—¿Qué permitió que tuviera lugar una revolución de esta manera?

— Era una dictadura que duraba 48 años, se sabía que en algún momento iba a pasar algo, pero, por ejemplo, dentro de los bandos militares, esa es otra cosa interesante de esa revolución. ¿Quién la hace? La revolución son los militares de rango intermedio y bajo, capitanes, soldados, no son los coroneles, generales. Dentro de los militares también había gente que quería hacer un golpe dentro de la dictadura, pero para transformarlo en algo aún más, para que las guerras en África mandase más gente, se comprase más armas. Entonces, había una pelea dentro de los militares y entonces ese grupo que quería la democracia, que quería el fin de las guerras es el que consigue hacer el golpe que se junta a eso.

“Ya habían intentado muchas veces tumbar el gobierno, pero pasaba una cosa que era imposible de hacer, que era los grupos que estaban en la resistencia, la clandestinidad, no tenían medios, no tenían armas, entonces, como haces un golpe sin armas. Entonces, tenía que venir de alguien que estuviera armada. No había milicias armadas en Portugal. Entonces, tenía que venir de dentro de los militares, pero yo creo que es eso, es una conjunción de factores que hace con que ese día pase lo que pasó y empiece una nueva historia dentro de Portugal”.

Ricardo Viel expuso cómo Portugal ahora mismo enfrenta otros problemas, como una ola creciente de la extrema derecha. “En Portugal se creía el hecho de que hubiese habido una revolución no hace tanto tiempo como si Portugal estuviera de alguna manera blindada, porque Portugal, por ejemplo, el Partido Comunista después de la Revolución tenía mucha fuerza, es yo creo que es el único país hoy mismo en Europa donde hay un Partido Comunista que todavía tiene representación en el Parlamento, en Italia ya no hay, en los sitios donde donde históricamente tenía fuerza ya no hay. En Portugal va perdiendo fuerza y a la vez la extrema derecha solo sube, entonces lo que pasó aquí, creo que puede servir de lección de cómo enfrentar el fascismo de una manera pacífica, pero que la gente se organice y defienda los derechos básicos, la libertad”.