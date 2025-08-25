Chávez Jr. abandona penal de Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad su juicio

El boxeador Julio César Chávez Jr. enfrentará en libertad el juicio en su contra por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Julio César Chávez Jr. fue liberado este domingo de un penal en Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad el juicio en su contra por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Cabe mencionar que un Juez federal vinculó a proceso al boxeador mexicano por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, sin embargo no le fue dictada la prisión preventiva y sólo se le prohibió salir del país.

El pugilista abandonó el penal en el que permanecía recluido este domingo, de acuerdo con información difundida por medios nacionales como Milenio y Reforma; en el exterior fue recibido por su madre y su hermana. Un agente federal, bajo condición de anonimato, también confirmó la salida del pugilista a The Associated Press.

Julio César Chávez Jr. fue detenido el pasado 2 de julio por agentes agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, debido a que ingresó de forma ilegal a territorio estadounidense.

El 18 de agosto, el boxeador fue deportado a México y entregado a autoridades mexicanas, debido a que existía una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente fue ingresado al penal de Hermosillo, en Sonora.

Durante una audiencia celebrada el 23 de agosto, un Juez federal determinó la vinculación a proceso del deportista por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, a raíz de los señalamientos en su contra de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Se tiene previsto que el próximo 24 de noviembre Julio César Chávez Jr. se presente a una comparesencia en la que se determinará si es declarado culpable por los delitos mencionados.