VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

La mandataria federal destacó que los regalos que recibe con afecto provienen de la gente humilde, no de exfuncionarios o políticos.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este lunes por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador perredista Ángel Aguirre Rivero durante su gira del fin de semana por Guerrero.

“Así, tal cual. Llegando a Ometepec, me bajé para saludar a la gente. Se acercan muchas personas a la camioneta, a veces me da tiempo de bajarme, a veces no, y en este caso me bajé a saludar. Y llegó una persona, una mujer, y me dio un regalo. Y me dijo: 'Es de parte del exgobernador Aguirre'. Y le dije: 'No, no, muchas gracias. Yo no recibo regalos'. 'De ellos', dije", relató.

Al ser cuestionada en su conferencia de prensa matutina sobre por qué no acepta regalos "de ellos", la titular del Poder Ejecutivo respondió: "No, bueno, pues porque ¿por qué me manda un regalo un exgobernador? Además de que ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlo. No tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador”.

“Ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlo” Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) confirma que rechazó el regalo del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. pic.twitter.com/v0n301Kvbl — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 25, 2025

En cambio, la Presidenta Sheinbaum destacó que la gente humilde de México es generosa y que los obsequios que recibe con cariño, como huipiles, manteles o frutas, son muy distintos a los regalos enviados por exfuncionarios en el contexto político.

“Es muy distinto a un exgobernador que llega a la mitad de un... dirigiéndome a un evento a decir: ‘Le mando este regalo’. Pues no. Muchas gracias. No. Muchas veces he rechazado regalos. Hay gente que a veces manda regalos que son muy onerosos y los regresamos. Él llegó a través de una persona a darme un regalo, pero pues no, muchas gracias”, reiteró.

El episodio ocurrió en San José del Ejido, municipio de Ometepec, localidad de origen de Aguirre Rivero, conocido como el “cacique de la Costa Chica”.

Mientras escuchaba a mujeres que le exponían sus problemáticas, una de ellas, que fue identificada en video como Liz Díaz, esposa del morenista Eduardo Basilio Melo, intentó entregarle una bolsa con un presente del “licenciado Ángel Aguirre”.

Al oír el nombre del exgobernador, quien estaba al mando de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, Sheinbaum Pardo fue clara en su negativa: “¡Uy, no, mi amor, gracias!".

"Mándele saludos, pero dígale que no, no recibo regalos de ellos”, añadió con amabilidad. La mujer insistió, pero la Presidenta de México soltó la bolsa, negó con la cabeza y repitió: “¡No, mi amor, no!”.

¿Cómo ves? La presidenta Sheinbaum rechaza obsequio de parte de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero: "No recibo regalo de ellos". 📹 Grupo Fórmula pic.twitter.com/cdLzK3gPOH — Sandra Romandía Vega (@Sandra_Romandia) August 24, 2025

En el video compartido por Grupo Fórmula, se observa cómo Sheinbaum continuó escuchando a las mujeres y se dispuso a tomarse una fotografía con ellas.

Posteriormente, siguió su recorrido hacia Xochistlahuaca para encabezar un encuentro con mujeres artesanas, y supervisar el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo.