VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

Redacción/SinEmbargo

25/08/2025 - 10:22 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.

Artículos relacionados

La mandataria federal destacó que los regalos que recibe con afecto provienen de la gente humilde, no de exfuncionarios o políticos.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este lunes por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador perredista Ángel Aguirre Rivero durante su gira del fin de semana por Guerrero.

“Así, tal cual. Llegando a Ometepec, me bajé para saludar a la gente. Se acercan muchas personas a la camioneta, a veces me da tiempo de bajarme, a veces no, y en este caso me bajé a saludar. Y llegó una persona, una mujer, y me dio un regalo. Y me dijo: 'Es de parte del exgobernador Aguirre'. Y le dije: 'No, no, muchas gracias. Yo no recibo regalos'. 'De ellos', dije", relató.

Al ser cuestionada en su conferencia de prensa matutina sobre por qué no acepta regalos "de ellos", la titular del Poder Ejecutivo respondió: "No, bueno, pues porque ¿por qué me manda un regalo un exgobernador? Además de que ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlo. No tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador”.

En cambio, la Presidenta Sheinbaum destacó que la gente humilde de México es generosa y que los obsequios que recibe con cariño, como huipiles, manteles o frutas, son muy distintos a los regalos enviados por exfuncionarios en el contexto político.

“Es muy distinto a un exgobernador que llega a la mitad de un... dirigiéndome a un evento a decir: ‘Le mando este regalo’. Pues no. Muchas gracias. No. Muchas veces he rechazado regalos. Hay gente que a veces manda regalos que son muy onerosos y los regresamos. Él llegó a través de una persona a darme un regalo, pero pues no, muchas gracias”, reiteró.

El episodio ocurrió en San José del Ejido, municipio de Ometepec, localidad de origen de Aguirre Rivero, conocido como el “cacique de la Costa Chica”.

Sheinbaum rechaza regalo de Aguirre en Guerrero.
La mandataria federal durante su visita en Ometepec. Foto: Presidencia

Mientras escuchaba a mujeres que le exponían sus problemáticas, una de ellas, que fue identificada en video como Liz Díaz, esposa del morenista Eduardo Basilio Melo, intentó entregarle una bolsa con un presente del “licenciado Ángel Aguirre”.

Al oír el nombre del exgobernador, quien estaba al mando de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, Sheinbaum Pardo fue clara en su negativa: “¡Uy, no, mi amor, gracias!".

"Mándele saludos, pero dígale que no, no recibo regalos de ellos”, añadió con amabilidad. La mujer insistió, pero la Presidenta de México soltó la bolsa, negó con la cabeza y repitió: “¡No, mi amor, no!”.

En el video compartido por Grupo Fórmula, se observa cómo Sheinbaum continuó escuchando a las mujeres y se dispuso a tomarse una fotografía con ellas.

Posteriormente, siguió su recorrido hacia Xochistlahuaca para encabezar un encuentro con mujeres artesanas, y supervisar el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Bartlett de nuevo a escena

"En la vida de Bartlett se combinan, y confunden delincuencia y política, simulación y traición, y una...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ya es temporada de Chiles en nogada
1

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Policías de la CdMx rescataron a un joven que fue víctima de secuestro, gracias a que detuvieron el auto de sus captores para una prueba del alcoholímetro.
2

SSC-CdMx marca alto a auto para alcoholímetro y halla a secuestrado; hay 2 detenidos

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.
3

Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Sheinbaum habló sobre el acuerdo de "El Mayo" Zambada con EU.
4

Sheinbaum niega inquietud por lo que declare "El Mayo"; todo debe tener pruebas, dice

Los cambios en el Gabinete
5

Los cambios en el Gabinete

Sesión ordinaria del INE en noviembre de 2024.
6

Burócratas de élite, asesores y políticos se sirvieron del IFE-INE. Eso podría acabar

Su sentencia me da risa. Me diagnostica un mal que es público: todos vamos en picada, todos estamos acabados. En picada y acabados al momento mismo de nacer.
7

Acabados

El INAH compartió un video que captó por primera vez el avistamiento de un yaguarundi en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.
8

VIDEO ¬ Un yaguarundí es captado por primera vez en Zona Arqueológica de Xochicalco

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
9

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

10

Bartlett de nuevo a escena

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición
11

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición

Elementos de la SSC-CdMx rescataron a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue abandonado sobre una banqueta, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.
12

Un bebé de 4 meses es abandonado en la Miguel Hidalgo, CdMx; cae pareja responsable

Julio César Chávez Jr. fue liberado de un penal en Sonora para enfrentar en libertad el juicio en su contra por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.
13

Chávez Jr. abandona penal de Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad su juicio

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
14

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

15

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero durante su gira por Guerrero.
1

VIDEO ¬ "Ni lo conozco": Sheinbaum explica por qué rechazó el regalo de Ángel Aguirre

Sheinbaum habló sobre el acuerdo de "El Mayo" Zambada con EU.
2

Sheinbaum niega inquietud por lo que declare "El Mayo"; todo debe tener pruebas, dice

Al menos 20 personas murieron, entre ellas cuatro periodistas, por un doble bombardeo israelí sobre el hospital Nasser, principal centro médico del sur de Gaza.
3

Doble bombardeo israelí deja 20 muertos, incluidos 4 periodistas, en hospital de Gaza

Sesión ordinaria del INE en noviembre de 2024.
4

Burócratas de élite, asesores y políticos se sirvieron del IFE-INE. Eso podría acabar

Julio César Chávez Jr. fue liberado de un penal en Sonora para enfrentar en libertad el juicio en su contra por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.
5

Chávez Jr. abandona penal de Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad su juicio

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición
6

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición

El INAH compartió un video que captó por primera vez el avistamiento de un yaguarundi en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.
7

VIDEO ¬ Un yaguarundí es captado por primera vez en Zona Arqueológica de Xochicalco

Elementos de la SSC-CdMx rescataron a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue abandonado sobre una banqueta, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.
8

Un bebé de 4 meses es abandonado en la Miguel Hidalgo, CdMx; cae pareja responsable

¿Cuáles documentos deben digitalizarse para solicitar la Beca Benito Juárez?
9

Beca Benito Juárez: ¿Qué documentos debes digitalizar para solicitarla? ¡Toma nota!

Policías de la CdMx rescataron a un joven que fue víctima de secuestro, gracias a que detuvieron el auto de sus captores para una prueba del alcoholímetro.
10

SSC-CdMx marca alto a auto para alcoholímetro y halla a secuestrado; hay 2 detenidos

La Presidenta Sheinbaum visitó Guerrero para encabezar la entrega de créditos a la palabra del programa ApoyArte para mujeres artesanas del Pueblo de Amuzgo.
11

Sheinbaum entrega apoyos a mujeres indígenas. "Eran las más olvidadas; ya no", afirma

El 14 de agosto de 2025 Roberto, migrante de 52 años, murió mientras huía de una redada en el Home Depot de la ciudad de Arcadia, en California.
12

Migrantes piden a empresas como Home Depot o Walmart pronunciarse contra redadas