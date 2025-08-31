ENTREVISTAS ¬ Claudio X. y Margarita acusan “autoritarismo” y “antidemocracia”

Claudio X. González y Margarita Zavala participaron este domingo en la marcha de "La Resistencia" que se llevó a cabo en la CdMx y que fue convocada por la Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El empresario Claudio X. González y la Diputada Margarita Zavala acusaron este domingo que el "autoritarismo" y la "antidemocracia" persisten en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ambos participaron hoy en la marcha de "La Resistencia" que se realizó en la Ciudad de México (CdMx) y que fue convocada por la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, con el fin de manifestarse en contra de la actual Administración.

En dicha movilización, que partió de la fuente de la Diana Cazadora y concluyó en el Parque México de la colonia Condesa, participaron ciudadanos y figuras de la oposición, quienes portaban pancartas y coreaban consignas en contra de la llamada Cuarta Transformación (4T), de Morena, del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de la Presidenta Sheinbaum.

Claudio X. González denuncia autoritarismo

En entrevista para SinEmbargo, Claudio X. González declaró que decidió sumarse a la marcha "La Resistencia" para protestar por el "desgobierno" y "autoritarismo" que, según él, son promovidos por el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

"Resistencia porque hay desgobierno y porque hay una lógica autoritaria por parte del oficialismo que debemos resistir desde la ciudad", dijo el empresario.

También acusó al partido Morena de pretender fomentar el autoritarismo al eliminar los contrapesos en el Poder Legislativo, aprobar la Reforma Judicial y la eliminación de los organismos autónomos; "y ahora van por una Reforma Electoral para tener más concentración del poder y la están haciendo desde el poder", acusó.

El empresario también recalcó que la Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se ha convertido en una de las principales impulsoras de la resistencia contra el Gobierno de la 4T, por lo que no descartó la posibilidad de que pueda liderar a la oposición en las elecciones del 2027.

finalmente, Claudio X. González celebró que durante el sexenio de AMLO 13.4 millones de personas lograran salir de la pobreza extrema, sin embargo, consideró que Morena "no tiene las políticas correctas para verdaderamente dejar atrás la situación de subdesarrollo que tiene nuestro país".

"Morena está peleado con esa lógica de libre comercio, de libre mercado, de impulsar la libertad de los mexicanos. Por eso digo que el modelo de Morena no es sustentable", declaró.

Margarita Zavala acusa "antidemocracia"

La Diputada Margarita Zavala dijo, en entrevista para SinEmbargo, que decidió sumarse a la marcha de "La Resistencia" para manifestarse debido a que en los gobiernos de la 4T se han "perdido las condiciones democráticas y las condiciones por las que luchamos en la transición democrática".

"Yo creo que ya no estamos en condiciones democráticas y mucho depende de los ciudadanos lo que hagamos, el esfuerzo que hagamos. Eso sí, México ahorita nos está exigiendo mucho más si queremos recuperar la democracia", declaró.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) insistió en que durante la actual Administración encabezada por la Presidenta Sheinbaum, no existe un estado de democracia debido a la falta de contrapesos por parte de los poderes Legislativo y Judicial.

"Cuando no hay Poderes de la Unión que hagan contrapeso al Ejecutivo, esa es una condición para un Estado democrático y constitucional de derecho. Cuando se restringen libertades desde la Ley, cuando no se estudian bien los procesos, cuando además monopolizas todos los dichos y toda la verdad, cuando desaparecen todos los contrapesos, no hay democracia", apuntó.

También afirmó que durante los sexenios de los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) sí hubo democracia y contrapesos.

"Desde luego tenían además un Congreso que no tenía la mayoría calificada ni absoluta, pero incluso creo que los esfuerzos de la transición democrática los podemos llevar antes. Me parece que también de la Reforma Electoral de 1996, pues bueno enmarca un punto de inflexión para términos más democráticos. Somos un país que nos cuesta trabajo vivir en democracia", dijo.

Margarita Zavala consideró que Alessandra Rojo de la Vega no convocó a la movilización con la intención de convertirse en una líder opositora, al tiempo que recalcó que la Alcaldesa es "una mujer a la que admiro y que está trabajando".