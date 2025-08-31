CRÓNICA ¬ Ofensas, quejas, que “seremos Venezuela”. La derecha regresa a las calles

Entre ofensas, quejas y advertencias de que "seremos Venezuela", la derecha mexicana regresó a las calles de la Ciudad de México este domingo para encabezar la llamada marcha de "La Resistencia", convocada por Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de Cuauhtémoc.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Entre gritos de “¡Fuera Morena!”, “El que no brinque es chairo” y “Que chingue a su madre Andrés”, además del mismo estribillo opositor de los últimos siete años, de que el país ya está sometido a una dictadura y camino a la destrucción económica, la derecha opositora que ahora impulsa como lideresa a la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, marchó este domingo hacia el Parque México de la colonia Condesa.

No fue hacia el Zócalo, como suele ocurrir con las manifestaciones populares, sino hacia uno de los barrios más gentrificados de la ciudad, y eligiendo como sede el Foro Lindbergh, que lleva ese nombre en honor a un héroe estadounidense, el primer piloto que realizó por su cuenta un vuelo cruzando el Atlántico.

“México está repitiendo los pasos que llevaron a Venezuela y Cuba a perder su democracia”, declaró Rojo de la Vega frente a La Diana Cazadora, punto de partida de su manifestación que, dijo, sería ciudadana, aunque a ella acudió la Diputada federal panista Margarita Zavala; la excandidata presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez; y quien no puede faltar en las protestas opositoras, el empresario Claudio X. González.

“¡Venimos a exigir libertad, libertad, libertad!”, lanzaron emulando gritos libertarios como el del derechista argentino Javier Milei. “Ya basta de dictadura disfrazada de democracia”, “#NarcoMorena” y “Tu voz cuenta en el 27” fueron otras de las frases en las pancartas de las y los manifestantes, algunos reutilizando playeras de la Marea Rosa, cuando marcharon para defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

“¡Yo no quiero dinero, yo quiero trabajo!” fue otro de los gritos contra las entregas de apoyos sociales que han impulsado los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum Pardo. “¡Elección judicial fraude electoral!”, gritaron integrantes de un grupo llamado Va por Todos Mx, de mujeres vestida de color rosa, y otros portando gorras del Frente Cívico Nacional. También hubo reclamos contra la Reforma Electoral que viene, además de las acusaciones de supuestos vínculos morenistas con el crimen organizado.

Cerca de las 10:30 horas se podían observar muy pocas personas en uno de los puntos de encuentro de la manifestación, la Diana Cazadora en Reforma, avenida en la que seguían corriendo cientos el Maratón de la Ciudad de México.

Pero poco después comenzaron a llegar grupos organizados de decenas de personas, quienes escuchaban a líderes que los habían llevado a ese sitio. SinEmbargo observó cómo en varios momentos hubo pase de lista, y a cambio personas recibían gorras o pulseras fosforescentes con la leyenda de "La Resistencia". Rechazaron entrevistas grabadas, aunque fuera de micrófonos una mujer compartió que sólo había acudido porque “alguien” le había pedido respaldar a Rojo de la Vega, y otra mujer comentó que eran comerciantes de Buenavista, también trasladados por un líder vecinal.

Ya en el Foro Lindbergh del Parque México, personas con gorra color verde militar rodearon el templete de los discursos.

Un hombre enfrente de ellos comenzó a gritar contra el evento, diciendo que habían acudido muchos acarreados. Otros a su alrededor comenzaron a señalarlo y a señalar que había acudido supuestamente alcoholizado. “¡Aquí no son las becas!”, le gritó una manifestante, molesta por sus interrupciones y en referencia a los apoyos sociales. Pocos minutos después, personal de seguridad de la manifestación se llevó al hombre a otra zona.

Antes de la Alcaldesa hablaron la madre buscadora Ceci Flores, la activista Irinea Buendía y la exjueza Reyna Rodríguez, quien aseguró que la democracia mexicana “está destruida”, ya que cayó “su último pilar”, el viejo sistema de justicia que será reemplazado por jueces y ministros elegidos por voto popular.

Ya en su turno, Rojo de la Vega acusó a Morena y a sus gobiernos de todos los males. Dijo que ese partido había prometido una transformación, y en realidad había ocurrido una “deformación”, provocando más corrupción y crimen.

La Alcaldesa se sumó al grito de “¡Fuera Morena!”, para luego denunciar que ese partido no se hizo responsable por el “descarrilamiento” del Tren Maya o la falta de medicinas.

En otro momento de su discurso, Alessandra Rojo de la Vega afirmó que ni ella ni los manifestantes que la respaldaron eran una élite ni “fifís”, por lo que llamó a construir un nuevo acuerdo nacional, donde se escuchen todas las voces.

En un par de costados en el Foro Lindbergh se observaron un par de pancartas con la leyenda “Juntos… en el 2027 recuperaremos la voz en el Congreso”, acompañada de la imagen de Rojo de la Vega. Lo que habla también del interés de la oposición de posicionarse rumbo a las elecciones intermedias que se tendrán ese año.

TV Azteca respalda la protesta

TV Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, es uno de los medios que le dio más promoción a la protesta de Rojo de la Vega. Difundió en redes sociales la ruta de la marcha, la mencionó en distintos noticieros y le dio a la Alcaldesa dos espacios de entrevista. Una en ADN 40 y otra de siete minutos en su principal noticiero el viernes por la noche. Ahí Javier Alatorre elogió su movilización diciendo que podría marcar la ruta rumbo a las elecciones del 2027.

Tanto en ese medio como en Radio Fórmula, la Alcaldesa expresó que su “resistencia” era para conformar una “fuerza ciudadana” y supuestamente apartidista en contra de “la dictadura” de Morena, porque a su parecer ese partido está destruyendo la división de poderes y está “persiguiendo las libertades”.

Ese, sostuvo, “es un camino que siguieron todos los países que destruyeron sus economías. Ahí está Cuba, ahí está Venezuela”.

Según Rojo de la Vega, “millones de los que confiaron en Morena están decepcionados” porque hay más corrupción y pobreza, y su movilización sería un “último llamado” a rescatar al país.

Esto aunque encuestas recientes muestran que la presidenta Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gobierno con un nivel de aprobación del 70 por ciento.

No hay indicadores que muestren que el país se encamine a una “destrucción” de su economía. De hecho, el Banco de México (Banxico) elevó sus expectativas de crecimiento económico del país.

Y hace un par de semanas el INEGI informó que 13.4 millones de personas dejaron la pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Un nivel récord de reducción, en contraste con lo ocurrido con los gobiernos del PRI y el PAN, partidos con los que Rojo de la Vega llegó a la alcaldía.

La también empresaria -que trabajó en la campaña y en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto- difundió desde hace un par de semanas un canal de Telegram para dar detalles sobre su movilización, y llamar a voluntarios que le ayudaran con el evento.

Para el viernes 29 de agosto dicho canal tenía 5 mil 300 suscriptores, y apenas 147 personas se habían registrado como voluntarias, aunque en sus pláticas para organizarse muchos cuestionaron por qué se les pedía registrarse y enviar sus datos personales, incluso una foto para ser aceptados.

Contradicciones y cercanía con la ultraderecha

La carrera de Rojo de la Vega está marcada por contradicciones.

En varios momentos ha portado pañuelos verdes y morados, diciendo que defiende las causas feministas y que es una opción “ciudadana”.

Sin embargo, contendió por la alcaldía impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), que está en contra del derecho a decidir. Y a unos días de su manifestación tuvo un encuentro con el líder de ese partido.

Rojo de la Vega se ha reunido con personajes de derecha y ultraderecha como la política española Isabel Díaz Ayuso y el líder de la organización “Nueva Derecha”, Raúl Tortolero, quien dice estar en contra del feminismo, de que las mujeres puedan abortar y del matrimonio igualitario.

“El Estado laico no es negociable: quien usa la religión para hacer política, traiciona a la fe y a la patria al mismo tiempo”, publicó Rojo de la Vega el 17 de agosto, y apenas un par de días después recibió a Tortolero y a otros “líderes religiosos y evangélicos” para hacer una oración conjunta en instalaciones de la alcaldía.

Funcionarios de la Cuauhtémoc en la organización de la marcha

En las entrevistas de televisión, Rojo de la Vega aseguró que su manifestación de este domingo “no es un tema” de la alcaldía Cuauhtémoc. “Convoco como activista, como ciudadana”, dijo.

Pero en el chat en Telegram donde convocó a la movilización ella misma mostró que una funcionaria de la alcaldía, su asesora Xintli Mariana Gálvez, era la encargada de “coordinar el voluntariado” para su evento de “La Resistencia”.

En el video en que la presentó con esas funciones se puede observar a Gálvez con un uniforme de la Cuauhtémoc.

Carlo Rueda, que es jefe de Unidad Departamental en la Alcaldía, también participó en la organización de voluntarios para la marcha, según se pudo observar en el canal de ‘La Resistencia’ en Telegram.

Luego de que el gobierno de Rojo de la Vega retirara las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara de una banca de la alcaldía, Rueda posó con una manta en la que se llamó a esos personajes “cerdos comunistas”.