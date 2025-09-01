China saca la cartera para apoyar a países socios; pide desarrollo justo y equitativo

En su vigésimo quinta reunión, la OCS se prepara para implementar medidas de cooperación en diversos ámbitos como la energía, la infraestructura, la industria verde, la economía digital, la innovación científica y tecnológica y la inteligencia artificial.

Tianjin, 1 sep (Xinhua)- El Presidente chino, Xi Jinping, instó hoy lunes a los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) a que avancen con pasos sólidos para un futuro mejor, durante la mayor cumbre en la historia de la organización, celebrada en la ciudad portuaria china de Tianjin.

Al pronunciar un discurso en la 25ª reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS, Xi pidió a los Estados miembros que lleven adelante el espíritu de Shanghai, en un mundo lleno de desafíos y cambios, así como que aprovechen mejor el potencial de la organización.

Fundada en Shanghai en junio de 2001, la OCS se ha expandido de seis miembros fundadores a una familia de 26 naciones, con diez miembros, dos observadores y 14 socios de diálogo. La organización abarca regiones de Asia, Europa y África, su cooperación cubre más de 50 áreas y cuenta con una producción económica combinada de casi 30 billones de dólares.

"Su influencia internacional y atractivo están aumentando día a día", afirmó Xi respecto a la OCS, elogiando sus "logros innovadores e históricos" en el desarrollo y la cooperación.

La organización fue la primera en establecer un mecanismo de fomento de la confianza militar en las zonas fronterizas y en lanzar la cooperación de la Franja y la Ruta.

"Fuimos los primeros en concluir un tratado sobre buena vecindad, amistad y cooperación a largo plazo, proclamando nuestro compromiso de forjar una amistad duradera y abstenernos de hostilidades", señaló Xi.

Los estados miembros también fueron los primeros en presentar la visión de la gobernanza global con amplias consultas y contribuciones conjuntas para el beneficio compartido, como un esfuerzo por practicar un verdadero multilateralismo.

"Debemos abogar por un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y equitativo", agregó el mandatario chino.

Xi instó a los Estados miembros de la OCS a que se mantengan fieles a la misión fundacional de la organización y promuevan su desarrollo sólido y sostenido con mayor determinación y más medidas prácticas.

Los Estados miembros de la OCS deben buscar un terreno común dejando de lado las diferencias, buscar el beneficio mutuo y los resultados de ganancias compartidas, liderar la causa de la apertura y la inclusión, defender la equidad y la justicia, y esforzarse por obtener resultados reales y una alta eficiencia, precisó Xi.

"Los Estados miembros de la OCS son todos amigos y socios", afirmó el presidente chino, tras hacer un llamado a respetar sus diferencias, mantener la comunicación estratégica, construir consensos y fortalecer la solidaridad y la colaboración.

Xi dijo que los Estados miembros deben aprovechar las fortalezas de sus mercados de gran tamaño y la complementariedad económica entre ellos, así como mejorar la facilitación del comercio y la inversión.

El presidente chino expresó su confianza en que se ampliará la cooperación en áreas como la energía, la infraestructura, la industria verde, la economía digital, la innovación científica y tecnológica y la inteligencia artificial.

Instó a poner en uso el Centro Universal de la OCS para Contrarrestar las Amenazas y Desafíos a la Seguridad y el Centro Antidrogas de la OCS. Asimismo, llamó a establecer un banco de desarrollo de la OCS lo antes posible para proporcionar bases más sólidas para la seguridad y la cooperación económica entre los Estados miembros.

Para garantizar un mejor desarrollo de la OCS con acciones reales, Xi anunció que China proporcionará 2.000 millones de yuanes (unos 281 millones de dólares) en subvenciones a los Estados miembros de la OCS este año y emitirá un préstamo adicional de 10.000 millones de yuanes a los bancos miembros del Consorcio Interbancario de la OCS durante los próximos tres años.

Además, China planea implementar 100 proyectos "pequeños y bellos" para mejorar los medios de subsistencia en los Estados miembros que lo necesiten. En los próximos cinco años, China establecerá diez talleres Luban en los países de la organización y brindará 10.000 oportunidades de capacitación en recursos humanos.

La inversión de China en otros Estados miembros de la OCS supera los 84.000 millones de dólares y su comercio bilateral anual está por encima de los 500.000 millones de dólares.

"China siempre ha alineado su desarrollo con el de la OCS y con la aspiración de los pueblos de los Estados miembros por una vida mejor", aseguró Xi.