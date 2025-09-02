RADICALES ¬ La oposición denuncia "dictadura" mientras ejerce plena libertad política

En esta entrega de RADICALES se abordó el tema de la oposición y su discurso de que México se encuentra en una dictadura que encabeza el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras ejerce su derecho a manifestarse libremente. ¿Se les han agotado las ideas?

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- En México, la oposición sigue empecinada en difundir un discurso, ya muy desgastado, el cual afirma que el país se encuentra en un Estado autoritario y que vivimos en una dictadura, mientras ejerce una plena libertad política, sostuvieron Daniela Barragán, Meme Yamel, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

"Hay una contradicción gigantesca, no se terminan ellos de poner de acuerdo de si ya viene la dictadura, de si ya estamos en la dictadura, de si murió la democracia en 2018 o si va a morir apenas. Dijeron que la democracia murió en 2018 cuando llegó López Obrador, que la dictadura empezó con las reformas de López Obrador. Ni siquiera el discurso de la oposición termina de ser consistente en eso, no sabemos bien a qué dictadura nos estamos enfrentando", señaló Daniela Barragán.

La periodista indicó que personajes como Alejandro Moreno Cárdenas son el ejemplo perfecto de lo que representa la oposición en estos momentos, la cual, a pesar de todos sus esfuerzos, no encuentra el rumbo a seguir.

"Alejandro Moreno Cárdenas es como ese hijo perfecto del priismo. Es macho, es violento, es corrupto, es cínico, entonces termina por reflejar muy bien lo que es el partido y termina, también, de reflejar a una gran parte de la oposición. Son figuras que durante todo este tiempo no han salido de lo mismo, de esta idea de dictadura que no sabemos si va a empezar, si ya empezó o si es germinal. De esa calidad es lo que se está gestando en la oposición desde hace siete años. La brújula la traen perdida desde hace mucho tiempo".

Por su parte, Meme Yamel señaló que la oposición ha reciclado tantas veces el mismo discurso que ha perdido de vista que este ya no sirve.

"Están reciclando y reciclando y si no han entendido que no funciona yo no sé cómo lo van a entender. Ya no es solamente reciclar, así como en su momento utilizaron el nombre del Presidente López Obrador, los programas sociales, están utilizando todo lo que sí está funcionando pero que ellos nunca hicieron".

Meme mencionó que a pesar de sus intentos de conformar una oposición, la derecha no cuenta con un proyecto alternativo de nación real, lo que los hace repetir sus viejas prácticas.

"No veo un proyecto alternativo de nación, no lo hemos visto en siete años, no hemos visto una propuesta, no hemos visto nada. Vemos las mismas estrategias golpistas porriles del PRI. Del PAN ves las mismas estrategias de mentir. Al final creo que aquí el PRI está intentando resurgir de manera muy forzada, con estas estrategias golpistas del discurso de hace veintitantos años que no conocen, solo para levantarse otra vez en esta ola y decir ‘aquí estamos presentes los priistas’".

El pasado fin de semana, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega convocó a la marcha de "La Resistencia" que se realizó en la Ciudad de México con el fin de manifestarse en contra de la actual administración.

Entre gritos de “¡Fuera Morena!”, “El que no brinque es chairo” y “Que chingue a su madre Andrés”, además del mismo estribillo opositor de los últimos siete años, de que el país ya está sometido a una dictadura y camino a la destrucción económica, la derecha opositora marchó hacia el Parque México de la colonia Condesa.

Durante la marcha, el empresario Claudio X. González y la Diputada Margarita Zavala acusaron que el "autoritarismo" y la "antidemocracia" persisten en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista para SinEmbargo, Claudio X. González declaró que decidió sumarse a la marcha "La Resistencia" para protestar por el "desgobierno" y "autoritarismo" que, según él, son promovidos por el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

Por su parte, Margarita Zavala dijo, también en entrevista, que decidió sumarse a la marcha para manifestarse debido a que en los gobiernos de la 4T se han "perdido las condiciones democráticas y las condiciones por las que luchamos en la transición democrática".

Al respecto, Álvaro Delgado señaló que la oposición se contradice al afirmar que el país se encuentra en una dictadura, mientras ellos, al mismo tiempo, actúan de manera libre, sin ningún tipo de represalia.

"No hay que retroceder tanto para hablar de cuáles son libertades y cuáles son autoritarismos. ¿Tiene vigencia o no la libertad de expresión? Bueno, se insulta, se miente sistemáticamente en todos los espacios, todos los espacios los tiene la derecha. Libertad de manifestación. ‘Alito’ marchó el jueves y cerró reforma, quién le impidió esa manifestación. ¿Tiene vigencia la libertad de asociación? Están formando un partido".

El periodista dijo que es necesario evaluar si tienen vigencia o no las garantías que consagra la Constitución, para decir que en México vivimos en una democracia o en un régimen autoritario.

"A la hora de evaluar si en México vivimos en una democracia o en un régimen autoritario, yo pienso que es importante evaluar si tienen vigencia o no las garantías que consagra la Constitución. La Justicia no tenía vigencia, hoy está a prueba este nuevo Poder Judicial y la Suprema Corte".

Finalmente, Héctor Alejandro Quintanar indicó que la falta de solvencia intelectual dentro de la oposición los ha llevado a realizar una serie de acciones desesperadas con tal de ganar un poco de legitimidad.

"Estamos ante personajes que tienen prácticas que ya podríamos calificar de fascistas. Esa falta de solvencia intelectual es exactamente la misma con que hay se acusa que hay una dictadura. Yo creo que tenemos que observar la puntica fuente de legitimidad que son los hechos".

El académico mencionó que para hablar de autoritarismo, basta con revisar la historia de México, en donde se puede constatar cómo el PRI ejercía presión sobre todos aquellos sectores que querían alzar la voz.

"En este momento no tenemos que observar el panorama internacional para buscar qué ha sido un sistema autoritario, podemos asomarnos a la historia de México donde el partido que hoy dirige ‘Alito’ en su momento fue un partido que desaparecía, que reprimía, que copiaba, que ninguneaba, que desplazaba de la competencia política a las oposiciones y nos van a decir ahora estos señores que estamos en una dictadura".