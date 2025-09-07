CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

Karina Milei, la hermana, protectora y jefe de Javier Milei, enfrenta una investigación federal por una trama de corrupción que salpica a su hermano.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Karina Milei, hermana del Presidente de Argentina Javier Milei, es señalada como una de las figuras clave que impulsó la carrera política del economista, la cual alcanzó su punto mas alto al ganar la presidencia en 2023.

Expertos afirman que la Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina es la responsable de consolidar todo el proyecto lo que su hermano construyó a través de su carisma.

Sin embargo, Karina Milei también ha sido acusada de participar en tramas de corrupción, principalmente como intermediaria del mandatario. Se le acusa por recibir sobornos para permitir la interacción, o incluso el sólo acercamiento, con el mandatario sudamericano, lo cual ha generado que las autoridades argentinas abran una investigación en su contra.

Las acusaciones de corrupción

“Háblalo con Kari”. Es la frase constante con la que Javier Milei delega todas las decisiones claves de su agenda y ahora de su Gobierno en su hermana, a quien él llama y ahora todos conocen como “El Jefe”. Menor que él por dos años y medio, Karina Milei es vista como la integrante con más poder en el Gobierno de Argentina, al ser la que decide quién puede y quién no tener acceso a su hermano.

Hoy, Karina Milei, la hermana, protectora y jefe de Javier Milei, enfrenta una investigación federal por una trama de corrupción que salpica a su hermano así como al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, familiar del fallecido expresidente Carlos Menem, en cuya gestión Argentina vivió una crisis económica caracterizada por hiperinflación, recesión y altos niveles de desempleo, pero a quien los Milei consideran el mejor Presidente que ha tenido ese país.

El caso se desencadenó cuando el canal local de stream Carnaval publicó audios en los que se escucha a quien fuera director de la Agencia de discapacidad y amigo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, contando en una conversación privada un esquema de sobornos que involucraba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Ya la Justicia federal lleva a cabo una investigación.

Spagnuolo asegura en los audios que la hermana del Presidente argentino y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, recibía hasta 800 mil dólares al mes en retornos provenientes de facturas sobrevaloradas de medicamentos para discapacitados. Incluso, el exfuncionario cesado a raíz del escándalo aseguró que avisó a Javier Milei de la red de sobornos en torno a la compra estatal de medicamentos. “Javier, vos sabés que están choreando (robando), que tu hermana está choreando”, dijo el titular de Agencia de discapacidad sobre como alertó de lo ocurrido, algo que el mandatario argentino ha negado.

No es la primera polémica de posible fraude que ronda a los Milei en menos de dos años de gobierno.

En febrero pasado, estalló el escándalo por el fraude de la criptomoneda $LIBRA, la cual Javier Milei promovió en sus redes sociales apenas tres minutos después de que se lanzara públicamente. El valor de la criptomoneda se disparó en minutos y llegó a su máximo dos horas después antes de desplomarse.

En realidad, se trataba de una moneda meme, término que hace referencia a una criptomoneda creada como una broma por entretenimiento o tendencias de Internet, y se caracteriza por carecer de respaldo en la economía real. De esta manera, los inversores que creyeron en la criptomoneda tuvieron pérdidas millonarias.

En esta trama, el papel de Karina Milei fue fundamental para exhibir cómo recibe pagos para permitir la interacción, o incluso el sólo acercamiento, con su hermano, el Presidente de Argentina. Uno de estos personajes fue Hayden Davis, el hombre detrás del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, quien afirmó que controlaba al mandatario a través de supuestos sobornos a su hermana Karina, según mensajes a los que tuvo acceso y publicó el diario argentino La Nación.

En la misma conversación Davis también habría asegurado que la clave estaba en sobornar a Karina Milei para que Javier Milei hiciera y firmara lo que el dueño de Kelsier Ventures quisiera. “Le envío $$ a su hermana [Karina] y el [Javier] firma lo que digo y hace lo que quiero”, dijo Davis.

En 2023, el orfebre Juan Carlos Pallarols, encargado de confeccionar los bastones presidenciales, afirmó que en 2021, Karina Milei le pidió dos mil dólares por reunirse con su hermano Javier Milei. La revelación fue hecha por el diario argentino Página|12.

Precisamente ese es uno de los mantras de Karina Milei: “Nada gratis”. Eso lo saben quienes desde antes de que los Milei se instalaran en la Casa Rosada la contactaban para contar con la presencia de Javier Milei en un acto, una presentación u otro tipo de actividad.

“Ella se quedaba con el 10 por ciento de todo lo que él ganaba”, dijo al diario El País una persona que, durante casi una década, estuvo muy cerca de ellos y que hoy prefiere mantener su nombre en reserva. “Karina vio el negocio, vio cómo monetizar al hermano. Javier siempre fue todo lo contrario, nunca se preocupó mucho por eso”.

El Jefe

¿Y cómo es Karina? Una persona que trabajó cerca de los Milei contó a la periodista Victoria de Masi, autora de Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana, que “Karina tiene la profundidad de un charco. No es una intelectual, no hay ideología en Karina. No hay formación política. Hay sentido común en un montón de cosas y muchos tropiezos”.

“Ella ejecuta lo que dice su hermano. Y en todo lo que no dice su hermano, hace lo que le parece. Javier la bendijo porque él no hace nada, También es más despiadada que él. Y es más despiadada porque no tiene muchos recursos”, comentó la misma fuente a la periodista De Massi, quien teje un retrato a partir de diferentes personas que han oribitado a los Mieli en los últimos años, y cuya mayor coincidencia entre todos fue el temor a ser identificados.

Esa misma persona reconoció que Karina es muy eficiente, particularmente porque Javier hace poco o casi nada. “Todo está a cargo de Karina porque ella se ocupa de que él tenga desde comida hasta actividades de campaña. Pero de vuelta: como no hay pensamiento estratégico y sus códigos son muy básicos, es errática”.

Victoria de Masi relata un episodio, que dos fuentes testimoniales le confirmaron, en el cual el propio Javier Milei explicó el por qué depositar tanta confianza en Karina.

Fue una noche en el comedor del departamento de Beto y Alicia, padres de ambos. Estaba a punto de servirse una cena para un reducido grupo de personas, todos cercanos a los hermanos. Y ahí Javier estalló: “Yo te voy a explicar por qué le doy poder a mi hermana”.

“Javier tenía el teléfono en la mano y lo agitaba en el aire. Había visto pasar en Twitter un posteo que hacía referencia a un comentario instalado en redes sociales que —sin prueba alguna— aseguraba que entre él y su hermana existía una relación incestuosa. De ahí el enojo. Algunos invitados ponían la mesa y Javier necesitó explicarles, entre aullidos y llantos, los motivos por los que Karina se había ganado el mote de El Jefe”, escribe De Masi.

Y después ahonda sobre ese momento: “De un tirón dijo esto: ‘Cuando era pibe, en una de las tantas veces que mi papá me fajó, Karina se metió entre él y yo. Karina me defendió de los golpes. Y yo vi, yo vi, que le bajaba una luz. Un halo de luz protectora’.

“Milei terminó sentado en una silla, sollozando, la cara hundida entre las manos. Nunca habían visto a un hombre llorar de esa manera, la manera definitiva en que las lágrimas humedecen los pantalones. Un rato después, cenaron”, prosigue el relato.

El periodista Juan Luis González narra en El Loco otro episodio de esos años en los que Karina presenció una golpiza de su padre a Javier: “El 2 de abril de 1982, un año antes de que Milei entrara a la secundaria sucedió no solo el comienzo de la Guerra de Malvinas sino una brutal anécdota que ilustra a la perfección lo que fueron para él aquellos años”.

Javier Milei “cometió el pecado de decir en voz alta [...] que la escalada iba a terminar mal para Argentina. Eso provocó la indignación patriótica de Norberto, que lo golpeó con una salvaje violencia. Karina, testigo involuntario de la paliza, sufrió un shock tan terrible por presenciar la escena que hubo que llevarla al hospital. Desde ahí la madre telefoneó a Javier. ‘Tu hermana está así por culpa tuya, si se muere es culpa tuya’”, narra Juan Luis González.

Otro momento que muestra la unión de ambos hermanos y que también da cuenta de su personalidad, ocurrió cuando ante la inminente muerte de Conan, el mastín inglés de Javier, quien junto a su hermana, son los dos únicos seres a quienes ha profesado un genuino amor, el hoy Presidente argentino comenzó a buscar medios para hablar con él. Una de esas soluciones fue Gustavo un brujo anarcocapitalista y Celia Liliana Melamed, que luego sería mentora de Karina en la “comunicación interespecies”, escribe Juan Luis González.

A su vez, Victoria de Masi expone que “Karina Milei fue apenas una alumna de Melamed. Pero no fue la única técnica que la hermana quiso aprender. En algún momento entre su trabajo como asesora en La Ponderosa SA, la empresa del padre; Sol Sweet, su emprendimiento de repostería; y su rol como organizadora de la agenda personal del hermano, Karina se interesó” por el tarot, constelaciones familiares.

Lo cierto es que Javier Milei siempre ha tenido claro el papel de Karina en su vida:

“Uno siempre tiene que tener a alguien a quien reportar. En mi caso, yo reporto a mi hermana. Mi hermana tiene varias funciones, pero es la persona que más me conoce. Ella conoce cuáles son mis preferencias y por ejemplo hay políticos que terminan haciendo cosas que son ridículas. Ella evita esas cosas. Entonces hace que todo este proceso para mí sea un camino muy tranquilo”, le dijo Javier al periodista Eduardo Feinmann.

La llegada a la Casa Rosada

En julio de 2022, Karina Milei concedió una entrevista a Clarín. Una plática inédita para un personaje que no habla con la prensa y muy pocas veces lo hace ante el público. En esa charla con el periodista Guido Braslavsky, se expuso cómo Karina es el cerebro detrás del “personaje Milei”, la que le lleva la agenda, decide los actos que son supuestas "clases públicas" de economía, la que dirige la puesta en escena de las luces y el sonido, la idea del "León" con el tema espeso de La Renga, la entrada mientras es filmado "en primera persona, para que se vea lo que él siente...”.

“A Javi no le interesa el poder por el poder mismo. El podría tranquilamente seguir haciendo lo que hace, que vive muy bien -dice por el mundo de la economía y el circuito de conferencista en el cual, según se ha dicho pero ella no confirma, llega a ganar hasta 10 mil dólares por exposición-. Lo admiro por meterse en este barro. El va a ser presidente, trabaja muy duro para llegar allí”, ahondó en esa plática.

Pero también dio luz a muchos aspectos sobre su vida: Cuestionada sobre el feminismo dijo: “No estoy de acuerdo. Mi hermano ya dijo que él va a sacar el ministerio de las mujeres, genial. No creo en eso del feminismo como está llevado. Para mí tenemos todos el mismo derecho, hombre o mujer, y si te tratan distinto te están discriminando”.

Con respecto a su posición sobre el aborto comentó: “Tampoco estoy de acuerdo. Desde el momento que se fecunda ya tenés vida. El matrimonio igualitario... que sea cada uno libre de pensar lo que quiera. Lo importante es que las personas sean felices... mientras que yo no moleste a otro, cada uno es libre de ser feliz a su manera”.

A eso se suman los pocos detalles sobre su trayectoria expuestos por Victoria de Masi, quien da cuenta que Karina Milei siempre fue una secretaria. desde 1991, un año después de terminar el secundario, hasta 2007. Karina de hecho, tiene varios diplomas para colgar: una licenciatura, dos tecnicaturas y el título de repostera profesional. De hecho, en su experiencia laboral se sabe que fracasar como dueña de un comercio de neumáticos y posteriormente se dedicó a la repostería, en la que tuvo éxito.

Karina, de hecho estudió Relaciones Públicas. Terminó la carrera en 2001 y le entregaron el título un año después, en 2002. Para cuando su hermano se recibió de economista, Karina hacía un posgrado en Ceremonial y Protocolo, y un curso de Gestión Integral de Eventos. "Nunca creí que iba a estar en política. Cuando hice un posgrado en eventos, había sociales, de realeza, y gubernamentales... ¿Cuando voy a hacer esto si lo que menos me gusta es la política?, me decía. Cuando estás afuera es mala, y cuando estás adentro la ves peor", contó sobre eso al Clarin.

Aún cuando era escasa su trayectoria en política, Karina fue presentada como jefe de campaña el 9 de noviembre de 2023, diez días antes del balotaje de diciembre. Desde ahí continuó operando de la misma manera conocida como pieza clave en su campaña. Una vez instalado el Gobierno, Javier, su hermano, modificó un decreto de Mauricio Macri que impedía que familiares directos ocuparan cargos públicos para que su hermana asumiera en la Secretaría General de la Presidencia.

Con rango de ministro, expone Victoria de Masi, “Karina juró por Dios y por la Patria, y ante los Santos Evangelios. Su hermano lloró”

Aun cuando Milei dijo que ella sería Primera Dama, Karina no ocupa la posición protocolar. “Karina Milei es una relacionista pública con pasado cuentapropista que hoy encabeza reuniones de Gabinete. Su influencia sobre el presidente excede lo privado al punto de ser una política de Estado”. Y hoy desde esa posición ha protagonizado los principales escándalos que han lacerado al gobierno de su hermano, Javier Milei.