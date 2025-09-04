ENTREVISTA ¬ "Hay un turismo psicodélico que está afectando los ritos y territorios"

Obed Rosas

03/09/2025 - 8:35 pm

La doctora Carmen Amezcua habló sobre su libro Tu viaje de sanación psicodélica una guía para explicar cómo el consumo adecuado de ciertas sustancias puede funcionar como un camino de sanación.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– La mezcalina, el peyote y los hongos psilocibes son patrimonio cultural y han sido medicinas milenarias de nuestros pueblos, pero hoy en día enfrentan un turismo psicodélico, que no solamente está afectando los ritos, las ceremonias sino también la geografía.

“Está afectando los territorios y está impactando de una forma que deberíamos nosotros cuando menos tener la sensibilidad”, expresó la doctora Carmen Amezcua, autora de Tu viaje de sanación psicodélica (Planeta) y pionera de la psiquiatría integrativa en México y especialista en terapia asistida con psicodélicos.

La doctora explica en esta guía cómo el consumo adecuado de psilocibina (presente en los hongos), lsd, ketamina o mescalina (presente en el peyote) “funciona como un camino de sanación acompañado de un sistema que conecta mente, cuerpo y espíritu para alcanzar el bienestar holístico”, como se expone en la reseña.

“El uso de sustancias psicoactivas, psicotrópicas ha existido siempre y estas sustancias psicotrópicas ayudan a estar en otro nivel de conciencia que a veces nos relaja, nos hace ser más sociables, nos hace ser más introspectivos, nos lleva algunas preguntas o algunas respuestas”, comentó.

Y ahondó: “claro que hay riesgos, el riesgo de la psique, el riesgo de entrar a una experiencia cuando estás tú en un momento difícil de tu vida, en una depresión, en una ansiedad, en una ruptura, en un duelo, pues no va a ser lo mismo nunca navegar con estos psicotrópicos, esas experiencias que cuando estás ya en otro lugar de tu persona, de tu mente y eres capaz de entrar a estos lugares que muchas veces son oscuros, son retadores, son difíciles y creo que eso es algo muy importante”.

La doctora explicó que en ese sentido es entender cómo estas sustancias funcionan en nuestra mente, pero también en nuestro organismo. “La gente pocas veces conoce cómo estas sustancias son capaces de tener un impacto en el sistema cardiovascular, en el corazón, subir la presión cardíaca, subir la frecuencia cardíaca y en gente vulnerable, obviamente ocasionar un daño médico que puede llegar a ser permanente”.

De esta manera explora, el uso ritual que hoy en día enfrenta el riesgo del turismo psicodélico; el impacto que tiene en nuestro organismo, y de la misma manera expone la parte científica, cómo funcionan a nivel bioquímico.

“Yo soy médico psiquiatra y he visto un sistema de salud mental que honestamente hoy día me parece obsoleto, que no está cubriendo con lo que quisiéramos, que tiene muchas necesidades médicas que hoy día, repito, no están cubiertas”, expresó. “Entonces, hablo también de ese carril científico, de lo que está desarrollando la ciencia, de lo que hoy sabemos, de qué es la neuroplasticidad, cómo funciona el cerebro, qué pasa con estas medicinas en personas que acuden de forma médica para poder tratar su trauma, su depresión, su ansiedad, sus adicciones. Entonces, un poquito esa es la respuesta que este libro intenta responder”.

