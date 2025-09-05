El asta Bandera se iza por primera vez en México para reconocer a mujeres indígenas

El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de septiembre para recordar el asesinato de Bartolina Sisa y sus compañeras en 1872, en La Paz, hoy capital de Bolivia, por oponerse a la dominación colonial.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La mañana de este 5 de septiembre, por primera vez en la historia, se izó la Bandera nacional a “toda asta” en reconocimiento a las mujeres indígenas, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsó esta conmemoración como parte de las efemérides oficiales en México.

Con motivo de este día, la mandataria también dio a conocer que la cartilla de derechos de las mujeres, impulsada por el Gobierno Federal, se ha traducido a 35 lenguas originarias.

"Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Hace un mes, o un poco más, se aprobó en el Congreso una modificación a la Ley del Escudo Nacional, ahí vienen las efemérides, es decir, qué días conmemoramos en nuestro país. Y en este día, además ya está en la Ley, se eleva la Bandera en honor a las mujeres indígenas", explicó la mandataria federal.

La Jefa del Ejecutivo remarcó que durante muchos años las mujeres de pueblos originarios sufrieron de triple discriminación en el país: por su color de piel, por ser mujeres y por ser indígena, y que ahora se busca reivindicarlas.

Mañana 5 de septiembre, izaremos por primera vez la bandera a toda asta para conmemorar el Día de las Mujeres Indígenas. Hoy, la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas como las yaquis, ejemplo de amor y resistencia. pic.twitter.com/smxV65ZkZF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 4, 2025

“Por mucho tiempo fueron invisibilizadas, no por sus comunidades sino por la sociedad en este racismo que imperó en México durante muchísimos años y que todavía sigue presente en muchas personas. La mujer indígena era las más discriminada: por su color de piel, por ser mujer y por ser indígenas. Nosotros queremos reivindicarlas porque son la esencia del país”, señaló Sheinbaum.

Por su parte, María de los Ángeles Gordillo Castañeda, directora General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, recordó que en 1983, durante el Segundo Encuentro de organizaciones y Movimientos de América, se instituyó el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, para recordar el asesinato de Bartolina Sisa y sus compañeras 200 años antes: el 5 de septiembre de 1872, en La Paz, hoy capital de Bolivia, por oponerse a la dominación colonial.

"Es Tiempo de Mujeres —como lo ha señalado nuestra Presidenta— y de alzar la voz de todas, como las valientes mujeres zapatistas, las sin rostro, que exclamaron por sus derechos, la autonomía, el reconocimiento y la justicia social para sus comunidades y sus territorios; o la organización de mujeres, las Bartolinas de Poncho Rojo, boliviano, que reivindicaron la valoración y conservación de su cultura, entre otros, hay que mencionar, entre muchos otros movimientos", expresó y agregó que "las mujeres indígenas somos memoria, somos presente y somos futuro, pero sobre todo, somos y construimos la transformación".

La funcionaria también destacó que la traducción de las cartillas de los derechos a 35 lenguas originarias es un avance para el reconocimiento de las mujeres indígenas.

Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, reiteró que esta iniciativa marca el inicio de una política nacional de promoción de los derechos de las mujeres indígenas, y que se prevé su difusión a través de radios comunitarias en todo el país, en colaboración con el sector educativo.

Ana Elvia Paulino, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), añadió que la cartilla se tradujo a 27 lenguas en formato audiovisual, tiene 35 versiones escritas y que se trabajó con comunidades de 15 estados del país, a través de una metodología acompañada, colectiva y en pares, que involucró a mujeres indígenas traductoras, promotoras y especialistas.

Conoce la Cartilla de derechos de las mujeres

La cartilla de derechos de las mujeres destaca que todas las mujeres en México deben saber que tienen derecho a cumplir sus sueños y las autoridades están obligadas a garantizar las condiciones para que esto suceda. Puedes consultar este documento aquí.

Cartilla_de_Derechos_de_las_Mujeres