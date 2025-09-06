"En el camino", del mexicano David Pablos, gana en sección Horizontes en Venecia 2025

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 2:51 pm

David Pablos cineasta mexicano.

Artículos relacionados

En el camino narra la relación entre Veneno, un joven que huye de su pasado, y Muñeco, un camionero que lo acompaña en ese viaje de sanación personal.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El cineasta mexicano David Pablos (Las elegidas, 2015; y El baile de los 41, 2020) recibió el premio a la Mejor Película en la sección de Horizontes en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia por su filme En el camino, una obra que explora el universo de los traileros en el norte de México a través de una historia de amor marcada por la violencia, la soledad y la búsqueda de redención.

Al recibir el galardón en Venecia, acompañado por la productora Inna Payán, Pablos agradeció al jurado, a su equipo y a los actores: “Esta película es muy personal, viene de las entrañas y es hermoso ver que conecta con otras personas”.

Payán, por su parte, subrayó que el filme refleja “una realidad profundamente íntima y trágica” de México.

La cinta, protagonizada por Víctor Prieto Simental y Osvaldo Sánchez Valenzuela, narra la relación entre Veneno, un joven que huye de su pasado, y Muñeco, un camionero que lo acompaña en ese viaje de sanación personal.

El filme fue rodado en Ciudad Juárez y sus alrededores, con paisajes que, en palabras de Pablos, “son un personaje más”. Además de competir en la sección Horizontes, dedicada a propuestas vanguardistas, también aspira al premio Queer Lion, reconocimiento a narrativas del colectivo LGTBQ+ .

Pablos explicó que la película surgió de la idea de un joven que busca sanar una herida paterna a través de encuentros sexuales en las “cachimbas”, los paraderos de camioneros. Para lograr la autenticidad del relato, el director eligió a personas como Prieto Simental, que nunca había actuado antes, pero cuya experiencia personal le permitió encarnar con crudeza y sensibilidad a Veneno.

“Me encantó poder transmitir que no todos los jóvenes que pasan por estas circunstancias son malas personas. Nunca hay que juzgar sin saber”, compartió el actor.

Por su parte, Sánchez Valenzuela, con 25 años de trayectoria, afirmó que se preparó sacando una licencia de conductor y trabajando tres semanas como trailero. “Necesitaba bajar a ese nivel de realidad, sentir la vulnerabilidad de las carreteras peligrosas. Viví lo que ellos viven: soledad, miedo, cansancio extremo”, relató.

El rodaje de seis semanas enfrentó complicaciones por la inseguridad, pero estuvo marcado por una “gran conexión” entre equipo y actores, de acuerdo con su director. “Tenía claro que quería mostrar la sexualidad de forma descarnada y sin concesiones, porque así son esos encuentros en estos contextos hipermasculinos y violentos”, explicó.

Para cuidar a los intérpretes, la producción contó con una coordinadora de intimidad que trabajó con ellos durante meses.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Élites empresariales y dictadura del capital

"La dictadura del capital no es un mero vestigio teórico, sino una realidad que moldea las políticas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Lo más valioso es que franjas de la sociedad sinaloense han decidido salir de su letargo temeroso...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

2

Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

3

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
4

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Prueba piloto arranca para el registro de usuarios de telefonía; esto debes saber
5

Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

6

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

7

VIDEO ¬ "Yo soy claudista", dice Gobernador de Durango (del PRI) ante la Presidenta

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
8

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
9

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad
10

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

CSP anuncia inversión de 700 mdp para apoyar producción de carne de alta calidad en Durango.
11

Sheinbaum anuncia 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

Rita la pizza frita
12

¿Pizza frita? Sí, una propuesta que sorprende y se disfruta en cada bocado

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
13

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

Alcalde de Celaya recibe amenazas
14

El Alcalde de Celaya denuncia amenazas de muerte; dejan balas afuera de su casa

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
15

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

Destacadas

Ver sección
Destacadas
David Pablos cineasta mexicano.
1

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana en sección Horizontes en Venecia 2025

CSP anuncia inversión de 700 mdp para apoyar producción de carne de alta calidad en Durango.
2

Sheinbaum anuncia 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

Prueba piloto arranca para el registro de usuarios de telefonía; esto debes saber
3

Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

4

VIDEO ¬ "Yo soy claudista", dice Gobernador de Durango (del PRI) ante la Presidenta

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EU en riesgo.
5

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EU en riesgo

Alcalde de Celaya recibe amenazas
6

El Alcalde de Celaya denuncia amenazas de muerte; dejan balas afuera de su casa

7

Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
8

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Rita la pizza frita
9

¿Pizza frita? Sí, una propuesta que sorprende y se disfruta en cada bocado

10

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

11

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
12

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos