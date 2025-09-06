"En el camino", del mexicano David Pablos, gana en sección Horizontes en Venecia 2025

En el camino narra la relación entre Veneno, un joven que huye de su pasado, y Muñeco, un camionero que lo acompaña en ese viaje de sanación personal.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El cineasta mexicano David Pablos (Las elegidas, 2015; y El baile de los 41, 2020) recibió el premio a la Mejor Película en la sección de Horizontes en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia por su filme En el camino, una obra que explora el universo de los traileros en el norte de México a través de una historia de amor marcada por la violencia, la soledad y la búsqueda de redención.

Al recibir el galardón en Venecia, acompañado por la productora Inna Payán, Pablos agradeció al jurado, a su equipo y a los actores: “Esta película es muy personal, viene de las entrañas y es hermoso ver que conecta con otras personas”.

Payán, por su parte, subrayó que el filme refleja “una realidad profundamente íntima y trágica” de México.

La cinta, protagonizada por Víctor Prieto Simental y Osvaldo Sánchez Valenzuela, narra la relación entre Veneno, un joven que huye de su pasado, y Muñeco, un camionero que lo acompaña en ese viaje de sanación personal.

El filme fue rodado en Ciudad Juárez y sus alrededores, con paisajes que, en palabras de Pablos, “son un personaje más”. Además de competir en la sección Horizontes, dedicada a propuestas vanguardistas, también aspira al premio Queer Lion, reconocimiento a narrativas del colectivo LGTBQ+ .

Pablos explicó que la película surgió de la idea de un joven que busca sanar una herida paterna a través de encuentros sexuales en las “cachimbas”, los paraderos de camioneros. Para lograr la autenticidad del relato, el director eligió a personas como Prieto Simental, que nunca había actuado antes, pero cuya experiencia personal le permitió encarnar con crudeza y sensibilidad a Veneno.

“Me encantó poder transmitir que no todos los jóvenes que pasan por estas circunstancias son malas personas. Nunca hay que juzgar sin saber”, compartió el actor.

Por su parte, Sánchez Valenzuela, con 25 años de trayectoria, afirmó que se preparó sacando una licencia de conductor y trabajando tres semanas como trailero. “Necesitaba bajar a ese nivel de realidad, sentir la vulnerabilidad de las carreteras peligrosas. Viví lo que ellos viven: soledad, miedo, cansancio extremo”, relató.

El rodaje de seis semanas enfrentó complicaciones por la inseguridad, pero estuvo marcado por una “gran conexión” entre equipo y actores, de acuerdo con su director. “Tenía claro que quería mostrar la sexualidad de forma descarnada y sin concesiones, porque así son esos encuentros en estos contextos hipermasculinos y violentos”, explicó.

Para cuidar a los intérpretes, la producción contó con una coordinadora de intimidad que trabajó con ellos durante meses.