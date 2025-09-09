Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte

En plena visita de Alejandro “Alito” Moreno a Perú, la Presidenta Sheinbaum Pardo fue declarada "persona non grata" por el Congreso peruano.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú aprobó este lunes la moción que propone declarar "persona non grata" a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con 12 votos a favor y seis en contra, mientras Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reuniera con la mandataria peruana Dina Boluarte.

La propuesta legislativa será puesta a consideración del Pleno de la representación nacional, que ratificará o no esta declaración contra la mandataria mexicana.

El congresista Ernesto Bustamante Donayre, vicepresidente de la comisión, sustentó la iniciativa junto con los legisladores Maricarmen Alva Prieto y Patricia Juárez Gallegos, quienes argumentaron que la Presidenta de México ha mostrado conducta hostil hacia Perú desde octubre de 2024, al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y al referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

“La moción es en castigo a la señora Claudia Sheinbaum, sus declaraciones altisonantes y ofensivas para el Perú y para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones”, afirmó Bustamante en un comunicado.