Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte

Redacción/SinEmbargo

08/09/2025 - 6:24 pm

Perú declara “non grata” a Sheinbaum en visita de "Alito" Moreno.

Artículos relacionados

En plena visita de Alejandro “Alito” Moreno a Perú, la Presidenta Sheinbaum Pardo fue declarada "persona non grata" por el Congreso peruano.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú aprobó este lunes la moción que propone declarar "persona non grata" a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con 12 votos a favor y seis en contra, mientras Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reuniera con la mandataria peruana Dina Boluarte.

La propuesta legislativa será puesta a consideración del Pleno de la representación nacional, que ratificará o no esta declaración contra la mandataria mexicana.

El congresista Ernesto Bustamante Donayre, vicepresidente de la comisión, sustentó la iniciativa junto con los legisladores Maricarmen Alva Prieto y Patricia Juárez Gallegos, quienes argumentaron que la Presidenta de México ha mostrado conducta hostil hacia Perú desde octubre de 2024, al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y al referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

“La moción es en castigo a la señora Claudia Sheinbaum, sus declaraciones altisonantes y ofensivas para el Perú y para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones”, afirmó Bustamante en un comunicado.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Luego de una semana de operativos, la DEA detuvo a cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y realizó decomisos millonarios de droga.
1

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

Demócratas de EU publicaron una carta de felicitación presuntamente elaborada por el Presidente Donald Trump y que estaba dirigida a Jeffrey Epstein.
2

El Congreso de EU revela carta con dibujo erótico que Trump habría regalado a Epstein

Muere capitán ligado a red de huachicol.
3

La Marina confirma la muerte de capitán ligado a huachicol fiscal. Reportan suicidio

Morena y la 4T convirtieron al Partido Verdeen la tercera fuerza política del país. Ahora, con ese poder, amagan al cuadro oficialista de romper su alianza.
4

VERSUS ¬ La 4T hizo del Verde la tercera fuerza y ahora le muerde la mano. Nada nuevo

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
5

Senador del PVEM dice que "hay ratas en Morena" y dirigente plantea romper e ir solos

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
6

Tlaxcala ¬ Murales patrios con IA causan repudio: manos de 6 dedos, escudos mutilados

Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
7

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

Un tren embistió a un autobús de pasajeros en la carretera Atlacomulco-Maravatío, lo que dejó un saldo de 10 muertos y 41 lesionados, reportó PC del Edomex.
8

VIDEO FUERTE ¬ Tren embiste a autobús de pasajeros en el Edomex; hay 10 muertos: PC

9

DATOS ¬ La “heroína” Alessandra no va al Cabildo, ni tapa baches ni frena inseguridad

La Secretaría de Bienestar anunció las fechas en las que se entregarán las tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
10

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo se entregarán tarjetas a las nuevas beneficiarias?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que los 11 hombres reportados como desaparecidos habrían sido reclutados por el crimen organizado.
11

FGE de Puebla anuncia liberación de 11 hombres; habrían sido reclutados por el crimen

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
12

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Sheinbaum emprende la depuración
13

Sheinbaum emprende la depuración

Milei sufre derrota en las elecciones legislativas de Buenos Aires
14

Milei es aplastado en Buenos Aires: el peronismo arrasa en elecciones legislativas

La Semar encabezó un operativo en Durango, que resultó en el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos y el decomiso de 21 toneladas de metanfetaminas.
15

Semar halla 2 narcolaboratorios y asegura 21 toneladas de metanfetaminas en Durango

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Perú declara “non grata” a Sheinbaum en visita de "Alito" Moreno.
1

Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte

La calificadora Moody’s Ratings (Moody’s) confirmó la Evaluación de Crédito Base para Pemex en una situación de fortaleza crediticia independiente.
2

Moody’s reconoce a Pemex y mejora sus calificaciones de "en revisión" a "estables"

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
3

Tlaxcala ¬ Murales patrios con IA causan repudio: manos de 6 dedos, escudos mutilados

Demócratas de EU publicaron una carta de felicitación presuntamente elaborada por el Presidente Donald Trump y que estaba dirigida a Jeffrey Epstein.
4

El Congreso de EU revela carta con dibujo erótico que Trump habría regalado a Epstein

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que los 11 hombres reportados como desaparecidos habrían sido reclutados por el crimen organizado.
5

FGE de Puebla anuncia liberación de 11 hombres; habrían sido reclutados por el crimen

Morena y la 4T convirtieron al Partido Verdeen la tercera fuerza política del país. Ahora, con ese poder, amagan al cuadro oficialista de romper su alianza.
6

VERSUS ¬ La 4T hizo del Verde la tercera fuerza y ahora le muerde la mano. Nada nuevo

La Semar encabezó un operativo en Durango, que resultó en el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos y el decomiso de 21 toneladas de metanfetaminas.
7

Semar halla 2 narcolaboratorios y asegura 21 toneladas de metanfetaminas en Durango

Muere capitán ligado a red de huachicol.
8

La Marina confirma la muerte de capitán ligado a huachicol fiscal. Reportan suicidio

La Secretaría de Bienestar anunció las fechas en las que se entregarán las tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
9

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo se entregarán tarjetas a las nuevas beneficiarias?

La directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, sostuvo que la marca del Bienestar no es una ocurrencia, sino una ayuda para productores.
10

ENTREVISTA ¬ ¿Ocurrencia? No. Se ayuda a productores con la marca Bienestar: Albores

La Asamblea Nacional francesa rechazó una moción de confianza contra el Gobierno del Primer Ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra y 194 a favor.
11

Primer Ministro de Francia pierde moción de confianza; deberá presentar su dimisión

La viuda (izquierda) y la hija de "El Ojos", exlílder del Cártel de Tláhuac, fueron detenidas.
12

Fiscalía de CdMx detiene a viuda y a hija de "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac