Alejandro Moreno viaja a Washington, DC; se reúne con congresista republicana

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 10:08 pm

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, viajó hasta Washington donde sostuvo reuniones con legisladores estadounidenses.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", realizó este jueves una visita hasta Washington, D.C., donde sostuvo encuentros con autoridades y legisladores de Estados Unidos

Durante su estancia, Moreno Cárdenas se reunió en el Capitolio con la Congresista republicana María Salazar, a quien elogió como “comprometida con la democracia, la seguridad regional y los derechos humanos”, a través de una publicación en redes sociales.

"Una muy buena conversación con la Congresista María Salazar, una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia. [...] Siempre a favor de construir e impulsar la mejor relación entre México y Estados Unidos", posteó Moreno Cárdenas.

Aunque no precisó los temas tratados con la Congresista, el líder tricolor afirmó que continúa trabajando por México. "Con paso firme y en reuniones muy productivas, estamos echados para adelante defendiendo lo que de verdad importa: la seguridad hemisférica y una relación bilateral sólida que dé resultados en favor de ambas naciones".

"No vamos a permitir jamás que en México se instaure una narcodictadura terrorista y comunista. Nuestro país debe seguir siendo una Nación de Instituciones, con Democracia, donde se respeten los Derechos Humanos, las Libertades y la Constitución", agregó en otra publicación.

Semanas atrás, el dirigente del PRI había anunciado que acudiría a organismos de Estados Unidos y del ámbito internacional para denunciar a integrantes de Morena, a quienes acusó de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Hoy el terrorismo de Estado que encabeza el Gobierno de Morena constituye la más grave amenaza para la paz, la seguridad y la integridad territorial, no sólo de nuestra Nación, sino de toda la región, razones del más alto interés regional nos apremian para alertar a la comunidad internacional de la amenaza narcoterrorista que se cierne en todo América”, señaló el priista durante la sesión del Congreso General y la entrega del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

En su intervención en tribuna, el presidente del tricolor advirtió que el PRI no permitirá que se asesine la democracia ni que se intimide a la oposición, lo cual provocó una reacción inmediata de diputados y senadores oficialistas, quienes le gritaron: “¡Fuera, fuera!” y “¡'Alito', culero, te vas al desafuero!”.

Entre otras cosas, Moreno Cárdenas cuestionó la reforma al Poder Judicial, que contempla la elección popular de ministros, magistrados y jueces, al afirmar que constituye un mecanismo para controlar a los tribunales y facilitar la persecución política contra los opositores.

“Este primero de septiembre es un día oscuro para México y para la República. México está de luto porque ha muerto la justicia en manos de Morena”, manifestó.

Asimismo, adelantó que el PRI votará en contra de la próxima Reforma Electoral que impulsará el Ejecutivo, pues aseguró que busca eliminar la pluralidad, restringir la competencia política y consolidar un control absoluto desde las urnas.

Y es que, aunque los aliados de Moreno Cárdenas y la oposición insisten en llamar su agresión una respuesta y hasta buscan culpar a Morena de “autoritarismo”, es precisamente el PRI el que ha gobernado con sangre y persecución política, pues no hay que olvidar que en su historial incluye episodios que van de la matanza de Tlatelolco a Atenco, de Aguas Blancas a Acteal, pasando por la Guerra Sucia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que dejaron miles de víctimas. Aquí se puede leer un recuento hecho por SinEmbargo.

