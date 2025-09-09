Los 12 jóvenes desaparecidos en Amozoc fueron reclutados con "falsa oferta de empleo"

09/09/2025 - 5:25 pm

Los 12 jóvenes reclutados por el crimen en Amozoc, Puebla, cayeron en una oferta que prometía hasta 30 mil pesos trabajando como guardias de seguridad.

La Fiscal General de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, admitió que los jóvenes fueron liberados por los grupos criminales que los mantenían cautivos.

Puebla, 9 de septiembre (Ambas Manos).- Los 12 jóvenes reclutados por el crimen organizado en el municipio de Amozoc, Puebla cayeron en una oferta que prometía hasta 30 mil pesos en sólo tres semanas trabajando como guardias de seguridad privada.

Personas cercanas a uno de ellos contaron a Ambas Manos que el joven de tan sólo 23 años de edad aceptó porque recientemente se convirtió en papá. Fue por este motivo que la mayoría dijo a su familia que regresaba en un par de semanas, pero no fue así.

La falsa oferta de empleo se publicó en Facebook. A las víctimas las citaron entre el 8 y 11 de agosto en uno de los domicilios que cateó el pasado fin de semana la Fiscalía General del Estado (FGE) en Amozoc.

A todos les pidieron ir con playera o camisa negra y pantalón de mezclilla, pero desde que llegaron a ese lugar se desconoció su paradero.

Las familias esperaron una, dos y tres semanas, pero ninguno volvió y durante este tiempo perdieron todo tipo de comunicación con ellos. Entonces, a principios de septiembre comenzaron a presentar las denuncias ante la FGE por desaparición de persona.

La Fiscal General de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó este 8 de septiembre en conferencia de prensa que al principio recibieron nueve denuncias. Luego otras tres: se sumaron dos hombres y una mujer; es decir, en total eran 12 desaparecidos.

Debido al número de desaparecidos en el mismo municipio en tan sólo unos días, las autoridades realizaron una reunión interinstitucional. Participó el Gobernador Alejandro Armenta Mier, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional (GN); así como la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y autoridades municipales.

Durante esta se determinó intensificar los dispositivos de búsqueda en la zona y el sábado 6 de septiembre se desplegó un operativo. Participaron 97 elementos, 42 vehículos, dos unidades blindadas, drones y un helicóptero.

La movilización derivó en el aseguramiento de dos inmuebles, drogas, armas largas y cortas. Así como de una camioneta Toyota Hilux que transportaba rifles AR-15, pistolas Glock y cartuchos útiles.

En la colonia Los Pinos, capturaron a Felipe "N" por delitos contra la salud y portación de arma prohibida. Mientras que en La Concepción se aseguraron ocho hombres y dos mujeres por narcomenudeo.

En uno de estos inmuebles citaron a los jóvenes desaparecidos, pero hasta ese momento no había rastro de su paradero.

Durante la madrugada de este 8 de septiembre, uno a uno regresaron a casa; el crimen organizado los dejó ir. De acuerdo con el último reporte de la Fiscal, sólo una de las 12 personas seguía en calidad de no localizada.

La Fiscal admitió que no los encontraron, los liberaron, pero resaltó que esto se logró luego de la presión ejercida con los operativos y detenciones.

Jóvenes reclutados en Amozoc llegaron rapados y amenazados

A su regreso, se corroboró lo que se temía: los tenían en adiestramiento o realizando alguna actividad delictiva. Esto lo presumen las autoridades porque todos estaban rapados.

Además, los amenazaron porque ninguno ha querido declarar qué fue lo que ocurrió. Unos aseguran que estaban vendiendo salas, otros que casa por casa ofrecían colchones y fueron asaltados.

Sobre este tema, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vicealmirante Francisco Sánchez González negó que se trate de un caso similar al del Rancho Izaguirre, en Jalisco.

Si bien, se presume la existencia de un centro de reclutamiento, reconoció que no han ubicado un lugar con estas características, por lo que la investigación continúa.

Identifican a 3 bandas detrás de las desapariciones en Amozoc

Ni la Fiscal ni el Secretario de Seguridad Pública confirmaron la versión del posible traslado de los jóvenes reclutados a Jalisco.

Tampoco han mencionado quién podría estar detrás de este reclutamiento. Sin embargo, vecinos de Amozoc y comunidades cercanas aseguran que al menos tres bandas delictivas estarían detrás de las recientes desapariciones.

Se trata de los grupos como Chakas ZZZ, Los Nava y UR04 que ya conocen en la región debido a distintas actividades ilegales.

Según los testimonios, estas células se dedican a extorsiones, robos, narcomenudeo y, ahora, también al reclutamiento forzado de personas a través de supuestas ofertas laborales.

