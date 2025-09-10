DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

Arturo Daen

09/09/2025 - 7:00 pm

Artículos relacionados

La propuesta de presupuesto de la Suprema Corte para su funcionamiento en 2026 generó críticas en redes sociales y medios de comunicación ya que se atribuyó a las y los nuevos ministros el aumento de 15 mil millones de pesos respecto a 2025 con lo que, según la desinformación, es una contradicción con la política de austeridad.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Fue la “vieja” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Norma Piña Hernández, como titular del Consejo de la Judicatura Federal, quienes dejaron la ‘manzana envenenada’ de pedir un aumento presupuestal de 15 mil millones de pesos para el Nuevo Poder Judicial en 2026, y no las ministras y ministros elegidos por voto popular.

El Proyecto de Presupuesto para el próximo año confirmó que como despedida Piña y ministros afines solicitaron 85 mil 960 millones de pesos para el próximo año. En términos reales, un 17 por ciento más respecto a los 70 mil 983 millones aprobados para el Poder Judicial en 2025.

Para la Suprema Corte de Justicia, solicitaron 5 mil 869 millones 743 mil 404 pesos, un aumento de 7.5 por ciento. Para el nuevo Órgano de Administración Judicial, 74 mil 224 millones de pesos. Para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, mil 856 millones. Y en el caso del Tribunal Electoral federal solicitaron 4 mil millones, un aumento de 2 por ciento en términos reales. 

La nueva Suprema Corte de Justicia el 1 de septiembre, en su toma de protesta
Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezó la apertura de puertas de la sede del Poder Judicial al pueblo el pasado 1 de septiembre. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

En entrevista con “Los Periodistas”, Álvaro Delgado y Alejandro Páez, la Ministra Lenia Batres ya había advertido que a las y los integrantes de la Nueva Corte les habían dejado esa propuesta de alza presupuestal para hacerlos quedar mal y señalar una supuesta incongruencia.

“Nos dejan un presupuesto que es el que les hubiera gustado disfrutar a los ministros que se van, que tiene la lógica del mismo presupuesto que tenían para decir: ‘Ahí está lo mismo’, ‘¿dónde está lo que proponían?’. No, pues no está porque es el presupuesto de ellos mismos”, dijo Batres en el programa que se transmite en Canal 11.

“Todavía hay varios ajustes que hacer, que son importantes porque hay varios privilegios que no se han querido eliminar… se le dan dos camionetas a cada Ministro, francamente no creo que se justifique, hay que revisar todo eso”, agregó. 

Una fuente al interior del Poder Judicial mencionó a SinEmbargo que la ministra Piña compartió el proyecto de presupuesto con quien sería su sucesor, Hugo Aguilar Ortiz, pero ya sin posibilidad de hacerle alguna observación o cambio.

Sin el contexto de que la Corte de Piña es quien solicitó los recursos, en redes sociales circuló una captura de pantalla del periodista Jorge García con la leyenda “Nuevo Poder Judicial será 945 millones de pesos más caro que el anterior”, y abajo una fotografía de las ministras y ministros elegidos por voto popular, con Hugo Ortiz al centro, como presidente.

La discusión en X se dio a partir de desinformación. A pesar de las aclaraciones sobre la afirmación falsa, las publicaciones se mantienen. Foto: X

El dato de los 945 millones es la diferencia entre lo solicitado para este año y lo que solicitó el Poder Judicial para 2025. A partir de esa publicación, distintas cuentas de X comenzaron a difundir mensajes como “¿pos no que era muy caro el anterior Poder Judicial?”, o “de nuevo les vieron la cara con la austeridad”. “Salió más caro el acordeón”, publicó el comentarista energético Víctor Ramírez. “Son menos y gastan más”, dijo Amado Avendaño, del grupo político #SomosMX. “Y para colmo saldrá más cara”, publicó el caricaturista del periódico Reforma Paco Calderón. “Aquí la ‘austera justicia del Bienestar’ que prometieron”, escribió la periodista de TV Azteca, Lucy Bravo.

La ley marca que, como órgano autónomo, el Poder Judicial envíe su propia propuesta de presupuesto y Hacienda la incluya en el Proyecto, que luego debe discutir y en su caso aprobar la Cámara de Diputados. 

En la exposición de motivos para el Presupuesto del próximo año se apunta que la propuesta presupuestal que envió la Corte y que ahora debe discutir la Cámara de Diputados era “precautoria”, y podía ser modificada por el nuevo Órgano de Administración Judicial. 

“Este Proyecto de Presupuesto se elaboró con base en un enfoque preventivo, precautorio y responsable, que considera los recursos incluidos en él podrán estar sujetos a los ajustes y determinaciones que se emitan a partir del 1° de septiembre de 2025, en atención a la nueva conformación del Órgano de Administración Judicial (OAJ), de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), así como de las prioridades y directrices que éstos definan, tomando en cuenta que, a partir de esa fecha, la administración de todos los órganos del PJF, incluido el ejercicio de su presupuesto, estarán a cargo del OAJ”, se lee en el documento.

El pasado 1 de septiembre, al rendir protesta para el cargo, el nuevo Ministro Presidente de la Corte Hugo Aguilar Ortiz dijo que se acabarían los sueldos y gastos suntuosos.

“La Suprema Corte solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República”, mencionó Aguilar Ortiz. 

Además, pidió eliminar el seguro de gastos médicos mayores y el servicio de jubilación anticipada. “Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, aseguró.

Arturo Daen

Arturo Daen

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

+ Sección

Galileo

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Los 12 jóvenes reclutados por el crimen en Amozoc, Puebla, cayeron en una oferta que prometía hasta 30 mil pesos trabajando como guardias de seguridad.
1

Los 12 jóvenes desaparecidos en Amozoc fueron reclutados con "falsa oferta de empleo"

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
2

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

Marina reporta muerte de efectivo.
3

La Semar reporta la muerte de un elemento en una práctica de tiro en Puerto Peñasco

Los altos índices de pobreza en la población indígena requieren mejorar las políticas públicas.
4

DATOS ¬ Claudia pide 466,674 millones para “Sociedad de Cuidados”. ¿Qué es, para qué?

Congreso de Perú busca declarar persona non grata a Sheinbaum.
5

Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte

Una usurpadora en el Poder Judicial.
6

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.
7

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, expresidente de Morena en la Ciudad de México aseguró que el partido debe regresar a sus bases para recuperar su identidad
8

ENTREVISTA ¬ Hay que recuperar a Morena. Ahora se viaja en primera clase: exlíder

El ejército de Israel ha lanzado este martes un "bombardeo de precisión" contra supuestos altos cargos de Hamás en la capital de Qatar, Doha.
9

Israel ataca ahora zona residencial de Qatar; dice que allí viven líderes de Hamás

La Secretaría de Hacienda confirmó este martes que la recaudación de los impuestos a las bebidas azucaradas y al tabaco irá directamente al sector salud.
10

México sacará 41 mil millones con los impuestos al veneno público: refrescos y tabaco

En el Presupuesto de Egresos 2026 de Sheinbaum destaca el aumento de 86% en recursos para la Secretaría de Energía; de 12.4% para la Secretaría de Bienestar.
11

DATOS ¬ Fiesta en Energía y Bienestar: 86% y 12.4% más dinero. Cae Seguridad, Cultura

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
12

Senador del PVEM dice que "hay ratas en Morena" y dirigente plantea romper e ir solos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) no le tomó importancia a la petición del Congreso de Perú de declararla persona “non grata”.
13

“No importa”: Claudia sobre posibilidad de ser declarada persona "non grata" en Perú

Luego de una semana de operativos, la DEA detuvo a cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y realizó decomisos millonarios de droga.
14

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

Un Juez federal vinculó a proceso al Vicealmirante Manuel Roberto “N” y al resto de las personas detenidas por su presunta participación en "huachicol fiscal".
15

Un Juez federal vincula a proceso a 14 detenidos por operar red de "huachicol fiscal"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VERSUS Norma Piña
1

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español
2

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español

Andrea Becerra gana medalla de oro individual en el Mundial de Tiro y hace historia
3

Andrea Becerra gana medalla de oro individual en el Mundial de Tiro y hace historia

Los altos índices de pobreza en la población indígena requieren mejorar las políticas públicas.
4

DATOS ¬ Claudia pide 466,674 millones para “Sociedad de Cuidados”. ¿Qué es, para qué?

Marina reporta muerte de efectivo.
5

La Semar reporta la muerte de un elemento en una práctica de tiro en Puerto Peñasco

Los 12 jóvenes reclutados por el crimen en Amozoc, Puebla, cayeron en una oferta que prometía hasta 30 mil pesos trabajando como guardias de seguridad.
6

Los 12 jóvenes desaparecidos en Amozoc fueron reclutados con "falsa oferta de empleo"

7

DATOS ¬ El Presupuesto 2026 pide incentivos fiscales para organizadores del Mundial

El brazo armado de Hamás ha reivindicado este martes la autoría del ataque perpetrado contra un autobús en un cruce de entrada a la ciudad de Jerusalén.
8

El brazo armado de Hamás reivindica la autoría del ataque contra autobús en Jerusalén

La audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", fue pospuesta para noviembre.
9

La audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza otra vez en EU; será hasta noviembre

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado este martes a Sébastien Lecornu como nuevo Primer Ministro del país.
10

Macron anuncia que Sébastien Lecornu será el nuevo Primer Ministro de Francia

El Gabinete de Seguridad de México informó que se registró una disminución de 32% en el promedio diario de homicidio doloso respecto a septiembre de 2024.
11

Homicidio doloso cae 32% en 11 meses; agosto de 2025, el más bajo desde 2015: SESNSP

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.
12

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?