Piña quiso manchar a nuevos ministros, pidiéndoles privilegios presupuestales: Batres

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– La Ministra presidenta Norma Piña Hernández dejó un presupuesto para la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que mantuvo una serie de privilegios que han sido empleados para atacar a los nuevos ministros, expuso en entrevista la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

“Nos dejan un presupuesto que es el que les hubiera gustado disfrutar a los ministros que se van, que tiene la lógica del mismo presupuesto que tenían para decir: ‘Ahí está lo mismo’, ‘¿dónde está lo que proponían?’. No, pues no está porque es el presupuesto de ellos mismos”, comentó la Ministra Batres a “Los Periodistas”, programa que se transmite en Canal 11.

La Ministra Batres dijo que en los primeros días de la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial van a hacerse en ese sentido los ajustes correspondientes. “Todavía hay varios ajustes que hacer que son importantes porque hay varios privilegios que no se han querido eliminar”.

“El año pasado hubo una disminución a la parte del sueldo de los ministros, pero no a las prestaciones. Hay prestaciones muy abusivas. Hay una prestación que le llaman de alimentos, que este año es de 85 mil pesos que se le pagan a cada Ministro además de otorgarles el servicio de comedor gratuito dentro de la Corte, que por cierto solamente los ministros recibimos ese subsidio, los trabajadores no”, platicó.

Lenia Batres indicó que además este año se disminuyó a la mitad el presupuesto al comedor de los trabajadores. “Son desfachateces que sólo en un Poder Judicial como en este pueden realizarse como si nada, y aprobarse y anunciarse y además explicarles a los trabajadores que ya no va a haber la comida que antes tenían porque no hay presupuesto, les dijeron. El colmo de los colmos”.

La Ministra también habló de la dotación de vehículos blindados que tiene la Corte. “Se le dan dos camionetas a cada Ministro, francamente no creo que se justifique, hay que revisar todo eso”.

“Hay otras prestaciones que son ilegales porque hay una Ley Federal de Austeridad Republicana que prohíbe que los servidores públicos recibamos seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado, y nos vuelven a otorgar y ahora con un presupuesto mayor”, ahondó.

La Ministra Lenia Batres Guadarrama refirió en ese sentido que la nueva Corte viene después de un diagnóstico que se llevó a cabo en los últimos años en contra de los excesos y abusos de este tribunal. “Viene de un reclamo, viene de una actuación, viene de unos antecedentes inmediatos que son rechazables y rechazados por una parte importante de nuestra sociedad. Y viene de muchos abusos, viene de una larguísima cadena de abusos y yo creo que los más importantes fueron el no haber contribuido con la justicia mientras se cometían múltiples y aceleradas injusticias contra la gente”.