Mara Lezama y Paco Taibo encabezan Encuentro Estatal de Lectura en Quintana Roo

El librobus visitará los municipios de Kantunilkín, Solferino, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Leona Vicario, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Mahahual, Bacalar y Chetumal con más de 4 mil libros.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, encabezaron el Encuentro Estatal de Clubes de Lectura como parte de la Estrategia Nacional que promueve la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, y que permite visibilizar la lectura como política pública y derecho que fortalece la cohesión social y la cultura de paz.

Desde el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 111 “Leona Vicario” y ante la presencia de integrantes de los Clubes de Lectura, Lezama reiteró que leer es un derecho, pero no se trata sólo de garantizar acceso, sino también de inducir pasión por las historias, ideas y la memoria.

En ese sentido, la mandataria local celebró que existan más de 14 mil clubes de lectura en el país, de los cuales 245 están activos en Quintana Roo y que hoy, en este encuentro, replicarán el hábito de leer en más de mil personas en sus colonias, comunidades, y ciudades.

📚 Recibimos con mucho cariño a Paco Ignacio Taibo II y al Librobús, que recorrerá nuestras comunidades, fomentando la lectura a través de grandes libros, talleres y alegría lectora a todo Quintana Roo. pic.twitter.com/jWkAtW2tKU — Mara Lezama (@MaraLezama) September 13, 2025

“Los clubes son semillas de esperanza en comunidades urbanas y rurales" dijo y confió en que la alianza institucional sea un ejemplo de trabajo conjunto de la Cuarta Transformación, con la que Quintana Roo mantiene su compromiso por una cultura de paz y formación de juventudes sanas y libres de violencia.

La Gobernadora de Quintana Roo, acompañada por la Presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, agradeció la presencia del titular del FCE, Paco Ignacio Taibo II, quien mediante la Estrategia Nacional de Lectura que encabeza la primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fomenta la lectura, y busca incrementar el interés en bibliotecas, al tiempo que promueve actividades culturales comunitarias mediante el hábito de leer.

“Porque cada libro nos permite vivir otra vida, entender otro tiempo, acompañar a alguien más, y a veces, también, reconocernos a nosotras y a nosotros mismos”, expresó.

Mara Lezama agradeció la llegada del Librobús, el cual ha recorrido más de 350 mil kilómetros por el país llevando cuatro mil libros a cada lugar para el disfrute de la población y a su llegada a Quintana Roo desde el pasado 8 de septiembre estará visitando Kantunilkín, Solferino, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Leona Vicario, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Mahahual, Bacalar y Chetumal.

Junto a Paco Ignacio Taibo II encabezamos el Encuentro Estatal de Clubes de Lectura en el CBTIS 111 de #Cancún, como parte de la Estrategia Nacional de Lectura que impulsa nuestra Presidenta @Claudiashein. Recibimos con alegría al Librobús, que recorrerá más de 15 localidades de… pic.twitter.com/lCWn89o96w — Mara Lezama (@MaraLezama) September 13, 2025

“En cada parada se arma una fiesta de letras, con talleres, cuentacuentos y libros a precios accesibles, porque en esta nueva forma del gobierno humanista con corazón feminista y del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, la lectura es una de las formas más poderosas de hacerlo, porque cuando compartimos un libro fortalecemos el tejido social, sembramos paz y construimos bienestar” comentó.

Por su parte, Paco Ignacio Taibo II, destacó que el hábito de lectura puede llevar a los jóvenes al camino correcto y reconoció que la falta de lectura impacta directamente al sector educativo, por lo que aseveró que las y los escritores trabajan para que las palabras nuevamente tengan sentido

"Leer abre puertas. Ahora tenemos que llegar a otras escuelas para fomentar la lectura. Vamos a hacer una colección de 5 libros de la Península de Yucatán, la biografía de Felipe Carrillo Puerto, Historia de la Guerra de Castas, entre otros temas que tendrá la colección", puntualizó.