El "Canelo" domina en golpeo: ¿será la clave para vencer a Crawford en Las Vegas?

Además de que "Canelo" Álvarez luce como el favorito para ganar el combate contra Terence Crawford, hay una estadística que convierte al boxeador mexicano en el favorito absoluto.

Por Fernando Salazar y Javier Cardozo

Ciudad de México, 13 de septiembre (ASMéxico).- La noche llegó. Las Vegas vuelve a vivir una noche de boxeo de Saúl "Canelo" Álvarez desde hace un año, misma en la que Terence Crawford será el rival en turno y quien buscará quitarle al mexicano el campeonato absoluto de las 168 libras en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de la NFL.

Para esta noche, los números están a favor del "Canelo" Álvarez porque tiene una estadística en específico que lo colocan como el favorito para derrotar al norteamericano y esa es la del porcentaje de golpes conectados en cada una de sus peleas.

Comparado con cuatro campeones del Mundo actuales, "Canelo" tiene una efectividad del 36.1 por ciento en golpes conectados, lo que lo hace un número alto para el mexicano y comparado también con varios contendientes a algún título de las diferentes divisiones que existen.

Ahora, cuando se trata de enfrentar a Terence Carwford, ESPN señala que el promedio es de 7.7 golpes en cada una de sus peleas, por lo que no lo hace un rival fácil para Saúl, quien tiene un promedio de golpeo alto, sobre todo en sus últimas peleas donde ha defendido sus campeonatos.

Otro de los factores que lo hace ser el favorito es su experiencia en los Supermedianos. El mexicano ya lleva tiempo compitiendo con 168 libras de peso, mientras que Crawford tuvo que subir dos divisiones porque competía en el Superwelter, otra división que Saúl dominó en su tiempo.

¿Cuánto pesan los guantes que usarán el "Canelo" y Crawford en su pelea?

Con la báscula vencida y ya con el cierre de su preparación, todo está listo para que ambos se enfrenten en el cuadrilátero, dentro del marco de una de las peleas más esperadas por los aficionados al boxeo porque promete ser una de las mejores en los últimos años, sobre todo por la organización de Dana White y Turki Al Sheikh.

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence “Bud” Crawford ha generado una enorme expectativa en el mundo del boxeo. Y aunque los reflectores están puestos en sus estilos de pelea y estrategias, un detalle técnico también ha captado la atención, ambos usarán guantes de 10 onzas, el peso reglamentario para combates profesionales en su categoría.

Este tipo de guantes, que pesan alrededor de 283 gramos, no es una elección tomada al vapor. En realidad, se trata de un estándar establecido por las organizaciones de boxeo profesional para peleadores de ciertas categorías de peso. El objetivo es lograr un equilibrio entre la protección del boxeador y la efectividad de los golpes. Es decir, brindar seguridad sin restar emoción al combate.

A diferencia de los guantes de entrenamiento, que suelen ser más pesados (14, 16 o incluso 18 onzas) para proteger a los compañeros durante el sparring, los guantes de competencia están diseñados para la velocidad y la contundencia. En este caso, los guantes de 10 onzas permiten mayor agilidad, algo crucial cuando se enfrentan peleadores tan técnicos y explosivos como Canelo y Crawford.

En las peleas profesionales, los pesos más comunes de guantes son ocho, 10 y 12 onzas, dependiendo de la categoría. Para Canelo y Crawford, ambos en divisiones donde se exige este peso específico, no hay margen para la improvisación: los guantes deben cumplir con estándares estrictos para garantizar un combate justo, seguro y espectacular.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.