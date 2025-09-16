Emiratos Árabes obtiene chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria

Un reportaje publicado por el New York Times expone un entramado multimillonario que involucra chips de inteligencia artificial, criptoactivos, a los Emiratos Árabes Unidos y a personas cercanas el Presidente de EU.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- En un entramado de acuerdos multimillonarios que fusionan diplomacia, tecnología y criptomonedas, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han asegurado acceso a cientos de miles de chips avanzados de inteligencia artificial (IA), mientras que el equipo cercano al Presidente Donald Trump ha cosechado beneficios en el mundo de las criptoactivos. Así lo revela un reportaje publicado hoy por The New York Times (NYT).

La pieza firmada por Eric Lipton, David Yaffe-Bellany, Bradley Hope, Tripp Mickle y Paul Mozur expone cómo dos transacciones aparentemente independientes (una inversión en la plataforma World Liberty Financial y la aprobación de exportaciones de chips a los EAU) están entrelazadas a través de figuras clave como Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Medio Oriente, y su familia.

El artículo, titulado "In Giant Deals, U.A.E. Got Chips, and Trump Team Got Crypto Riches", que puede traducirse como "En acuerdos gigantescos, los Emiratos Árabes Unidos obtuvieron chips y el equipo de Trump se hizo rico en criptomonedas", detalla cómo estos pactos, valorados en miles de millones de dólares, borran las líneas entre intereses personales y de Gobierno, generando preocupaciones éticas y de seguridad nacional.

Según el medio neoyorquino, las negociaciones se intensificaron durante el verano de 2025, involucrando a la familia Trump, inversionistas emiratíes y gigantes tecnológicos como Nvidia y Microsoft.

El nexo entre cripto y chips de IA

Todo habría comenzado en diciembre de 2024, cuando Steve Witkoff visitó los EAU antes de la inauguración de Trump, combinando asuntos gubernamentales con negocios familiares. Su hijo, Zach Witkoff, cofundador de World Liberty Financial (una plataforma de criptomonedas respaldada por Eric Trump y Donald Trump Jr.) anunció en mayo de 2025, durante una conferencia en Dubái, que la firma de inversión MGX, controlada por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan (hermano del Presidente emiratí y gestor de 1.5 billones de dólares en fondos soberanos), depositaría dos mil millones de dólares en la empresa.

Dos semanas después, la Casa Blanca aprobó la exportación de cientos de miles de chips avanzados de IA a los EAU, muchos de los cuales irían a parar a G42, una compañía tecnológica emiratí también controlada por el jeque Tahnoon. Estos chips, esenciales para el desarrollo de IA, habían sido restringidos previamente por preocupaciones de seguridad debido a posibles lazos con China. La decisión representó un giro significativo en la política estadounidense, facilitando el acceso anual a hasta 500 mil unidades, condicionado a inversiones emiratíes en la industria de EU.

El Times destacó un encuentro clave en el verano de 2025: Witkoff se reunió con el jeque Tahnoon, donde se discutieron tanto temas diplomáticos como oportunidades de negocio. "Fue el último compromiso de una alianza trascendental", idicó el diario, señalando cómo la inversión en World Liberty coincidió temporalmente con la flexibilización de las exportaciones de chips.

Figuras clave y posibles implicaciones

David Sacks, designado "zar de IA y cripto" por Trump, habría jugado un rol pivotal en esta trama, señaló el NYT. En un podcast de mayo de 2025, Sacks argumentó: "La elección es si queremos que estos países sean el banco para la IA estadounidense o para la china". Su intervención ayudó a inclinar la balanza a favor de los EAU, especialmente tras la destitución en marzo de 2025 de seis funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, incluyendo a David Feith, influida por la agitadora conservadora Laura Loomer.

Otros involucrados incluyen a Howard Lutnick (Secretario de Comercio), Scott Bessent (Secretario del Tesoro) y ejecutivos de Nvidia (Jensen Huang), Microsoft (Satya Nadella) y Amazon (Jeff Bezos). El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los EAU, hospedó cenas en Washington con líderes tecnológicos y Trump, donde se gestó el acuerdo. En mayo de 2025, durante una visita de Trump a los EAU, se anunció el marco del pacto en el palacio Qasr Al Watan, con Witkoff y Sacks presentes.

El reportaje también menciona inversionistas controvertidos como Justin Sun, multimillonario chino, y Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien busca un perdón presidencial. Zach Witkoff elogió a los EAU en Dubái: "Debemos tomar ejemplo de Su Alteza y los Emiratos. Son un ejemplo asombroso de cómo liderar con innovación manteniendo los valores familiares".

Expertos citados por el Times, como Brad Carson, exsubsecretario del Ejército, advierten sobre los riesgos: "Si eres Presidente de EU, quieres socios confiables, no transacciones que beneficien a tu círculo cercano". El artículo subraya preocupaciones por la seguridad nacional, ya que G42 ha tenido vínculos pasados con China, y por el potencial conflicto de intereses en la Administración Trump, que ha priorizado acuerdos con aliados del Golfo Pérsico.

En junio de 2025, figuras como Sacks, Witkoff y el Embajador emiratí celebraron en la inauguración de Executive Branch, un club privado en Washington, simbolizando la consolidación de estas alianzas. El New York Times concluye que estos "acuerdos gigantes" no sólo impulsan la IA emiratí, sino que enriquecen a la red de Trump en el volátil mundo de las criptomonedas, cuestionando la integridad de la política exterior estadounidense.