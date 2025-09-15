TikTok se queda en EU. Trump y Xi podrían reunirse este mismo viernes para detalles

Tras una reunión en Madrid entre funcionarios estadounidenses y chinos, se habría planteado un acuerdo para permitir que la plataforma TikTok continúe sus operaciones en Estados Unidos.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo hoy que funcionarios estadounidenses y chinos habrían acordado el marco para un acuerdo que permite a la red social TikTok seguir operando en Estados Unidos. Bessent declinó comentar los detalles tras las conversaciones en Madrid. El Presidente Donald Trump tiene hasta el miércoles para aplicar o retrasar una ley que exige que TikTok se separe de su propietario chino, ByteDance, o que sea prohibida por motivos de seguridad nacional. Se espera que Trump se reúna con el líder chino, Xi Jinping, el viernes.

Funcionarios estadounidenses dijeron que es un acuerdo preliminar con China sobre el destino de la plataforma de redes sociales TikTok, que abordaría uno de los mayores puntos de discordia entre las dos economías más grandes del mundo.

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es un asunto entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", ha señalado Bessent en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, tras dos días de conversaciones en Madrid.

Es por ello que el funcionario estadounidense se ha negado a ahondar en los detalles comerciales del acuerdo de venta, pero ha dejado claro que este ya se ha cerrado. Así, el Presidente Trump hablará por teléfono este viernes con su homólogo chino, Xi Jinping, con los mimbres del texto de venta ya finalizados.

En este sentido, el representante comercial de EU, Jamieson Greer, ha descartado la posibilidad de que se recurra a nuevas prórrogas del plazo límite que tiene Bytedance para desinvertir en TikTok, excepto de ser necesario para llegar a tiempo de firmar el texto acordado.

"No vamos a entrar en una dinámica de aplazamientos continuos. Tenemos un acuerdo. Si se necesitase alguna prórroga solo para firmarlo o así, eso es una cosa, pero no habrá prórrogas continuas", ha explicado Greer en presencia de Bessent.

Los jóvenes estarán contentos: Trump

"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien", ha celebrado Trump en su red Truth Social, donde ha anunciado también que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping. "¡La relación sigue siendo fuerte!", ha proclamado.

El mensaje de Trump sobre el acuerdo con China por TikTok.
El mensaje de Trump sobre el acuerdo con China por TikTok. Foto: Captura de pantalla

La Administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el Gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se ha cerrado en una cita que ha estado encabezada en el lado norteamericano por el Secretario Bessent, mientras que por parte china ha participado el Viceprimer Ministro He Lifeng.

Negociaciones van más allá de TikTok

Por otro lado, los representantes norteamericanos han indicado que las conversaciones celebradas en Madrid se han centrado en TikTok, por lo que las negociaciones con China para un nuevo tratado comercial que redefina las relaciones entre ambas potencias se dejarán para "dentro de un mes, aproximadamente".

Xi Jinping hablará con su homólogo Donald Trump el viernes sobre TikTok.
Xi hablará con Trump el viernes por teléfono. Foto: Xie Huanchi, Xinhua

También se habría tratado en la cita el asunto del blanqueo de capitales, algo a lo que la delegación china encabezada por el Viceprimer Ministro, He Lifeng, se habría mostrado "muy predispuesta" a abordar, en palabras de Bessent.

Greer ha indicado que Estados Unidos y España mantienen una relación comercial "positiva y saludable" tras destacar el superávit comercial que su país mantiene con España.

Asimismo, ha señalado que Washington espera que el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Estados Unidos no sea usado por terceros, como China, como un "trampolín" a través del cual comerciar indirectamente con Estados Unidos.

Bessent ha mencionado también que existe la posibilidad de reforzar la actual relación transatlántica de España y Bruselas con EU, al tiempo que se ha mostrado "muy satisfecho" con la futura apertura de una oficina comercial española en Houston (Texas).

