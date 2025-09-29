Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

El fenómeno "incel" promueve el odio hacia las mujeres y normaliza la violencia como castigo por no cumplir ciertas expectativas. La violencia "incel" ha traspasado el espacio digital para dar origen a diversos incidentes que han cobrado la vida de varias personas.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Los "incels" forman parte de una comunidad en línea unida por la idea general de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres. Su nombre es una combinación de las palabras en inglés "involuntario" y "célibe". El término fue acuñado a mediados de los años 90 por una joven canadiense, Alana, que creó un foro en Internet para hablar de la soledad sexual sin estigmas, en un tono empático e inclusivo. Con el paso del tiempo, esos espacios fueron ocupados por hombres heterosexuales que alimentaron discursos de odio hacia las mujeres, a quienes culpaban de su frustración sexual y social.

Hoy en día distintos estudios analizan el radicalismo de este grupo. Por ejemplo, un estudio publicado en Nature de los académicos Linda Coufal y Lion Wedel establece que aunque los "incels" y otros terroristas radicalizados en línea a menudo son etiquetados como "lobos solitarios", esta etiqueta es engañosa. “Los académicos coinciden en que estos actores pueden estar físicamente solos, pero tienen una red de personas con ideas afines con ellos, en sus teléfonos. Esto significa que por cada terrorista lobo solitario radicalizado conductualmente, hay una red de personas radicalizadas cognitivamente en línea”.

Este fenómeno ha prendido alertas en el mundo, en donde jóvenes que se identifican como "incels" han materializado su discurso de odio en asesinatos. El pasado lunes 22 de septiembre ocurrió un caso en México cuando Lex Ashton, un joven de 19 años, ingresó a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM en la Ciudad de México y asesinó a su compañero Jesús Israel, de 16 años, hirió a la pareja del joven y a un trabajador de la escuela, para después arrojarse de un tercer piso. Lex resultó con sus dos piernas rotas, pero aún vive.

Está lejos de ser un caso aislado como demuestran los numerosos estudios.

Uno de los casos más conocidos de violencia relacionados con los "incels" fue el de Elliot Rodger en 2014, quien mató a seis personas en la localidad de Isla Vista, en California y es considerado por muchos sectores de la comunidad como un héroe.

Elliot Rodger, de 22 años, asesinó primero a tres personas con un arma blanca. Después, abrió fuego en contra de unos estudiantes mientras conducía su auto a toda velocidad por el barrio de Isla Vista, un vecindario estudiantil cerca del campus de la Universidad de California.

Rodger, quien grabó un video antes de la matanza, justificó sus actos que las mujeres no querían acostarse con él. Se suicidó después de cometer los asesinatos.

“No soy el típico chico encantador que a todas les gusta. Soy un chico lleno de odio, odio contra todas las mujeres por rechazarme”, escribió Elliot en un manifiesto.

La figura de Elliot Rodger fue catalogada por algunos sectores de la comunidad "incel" como un “mártir”, lo que encendió las alarmas sobre el potencial violento de estos discursos.

El 23 de abril de 2018, por ejemplo, Alek Minassian, un joven canadiense de 25 años, perpetró un ataque masivo en Toronto al atropellar deliberadamente a una multitud. Diez personas murieron y otras 14 resultaron heridas. La investigación confirmó que se trató de un acto premeditado, motivado por el odio y vinculado a la ideología del movimiento "incel".

Minutos antes del ataque, Minassian publicó un mensaje en Facebook donde expresaba admiración por Elliot Rodger, autor de la masacre de Isla Vista en 2014, a quien calificaba como un “héroe”. “El resto de los hombres no lo entienden, pero no me importa. Yo soy un solitario que está haciendo la revolución de los solitarios. ¡Mis héroes son los que están dispuestos a matar a las mujeres!”.

Como otros "incels", Minassian culpaba a las mujeres por su aislamiento afectivo y sexual, y consideraba que tenía derecho a vengarse. En su visión distorsionada del mundo, los “Chads” y las “Stacys” —términos despectivos comunes en la jerga "incel" para referirse a hombres y mujeres sexualmente exitosos— eran los responsables de su frustración.

En 2021, por ejemplo, Jake Davison, un joven de entonces 22 años de edad quien divulgaba muchas de las ideas de los "incels" en sus redes sociales, mató a cinco personas en Plymouth, en el sur de Reino Unido.

Davison disparó contra su madre, contra otra mujer, dos hombres y una niña de 3 años en un lapso de seis minutos en el área de Keyham de la localidad británica.

La policía calificó el incidente, como el peor tiroteo masivo en Reino Unido desde 2010.

¿Qué son los "incels"?

De acuerdo con la BBC, este término, acuñado en la década de los 90, se refiere a los "célibes involuntarios" (involuntary celibates, en inglés) o personas que se describen como incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de que quieren estar en una relación.

"En sus manifiestos en distintos foros de Internet como Reddit o 4chan, los "incels" culpan abiertamente a las mujeres de su "fracaso sexual", basándose en la premisa de que todas sólo están interesadas en el dinero y la apariencia, además de señalarlas como promiscuas y manipuladoras, entre otras generalizaciones", menciona el medio en un artículo.

La BBC señala que a pesar de que este tipo de comportamientos han sido documentados desde hace varias décadas, fue hasta la llegada de las redes sociales que los "incels" se expandieron por todo el planeta, provocando en algunos casos casos de violencia.

Un estudio de la Universidad Rutgers-Newark analizó casi más de 2 mil 700 páginas de publicaciones "incel" de 2019. Su estudio explora cómo los miembros de la comunidad progresan desde un sentido de solidaridad hasta el radicalismo hostil, donde se fomenta y, a veces, se lleva a cabo la violencia.

La ideología "incel" se centra en el concepto de la "píldora negra". Esta se basa en un término usado en comunidades masculinistas, "tomar la píldora roja", que describe la toma de conciencia de que las mujeres son vanidosas y vacías, y eligen a sus parejas únicamente por atributos físicos determinados genéticamente. La píldora negra va un paso más allá y rechaza la posibilidad de que alguien que no encaje en el estereotipo de masculinidad "ideal" pueda establecer una relación romántica con una mujer.

El estudio de Nature señaló que los "incels" profundizan en esta idea con «la píldora negra», reconocida como un elemento central del proceso de radicalización en esta comunidad. “La píldora negra replantea la realidad percibida de los "incels" para incluir la desesperanza, lo que replantea su lucha: de un problema por resolver (el rechazo de las mujeres) a una reestratificación social (un retorno al patriarcado estricto percibido de mediados de siglo) y a una guerra santa (el reconocimiento de que la sociedad no cambiará y que la represalia violenta es la única respuesta aceptable).

Y ahonda: “Es la desesperanza de la píldora negra la que ha hecho que los "incels" sean considerados el grupo más radical de la manosfera. Mientras que otros grupos como los artistas del ligue y los hombres que siguen su propio camino abogan por ciertas estrategias que deberían compensar el sufrimiento que supuestamente les infligen las feministas, los "incels" creen que su situación es inmutable”.

Por su parte, Amnistía Internacional señala que aunque pueda parecer un fenómeno marginal o limitado al mundo digital, el movimiento "incel" ha trascendido las pantallas para convertirse en una amenaza real.

"Además de hombres frustrados que se refugian en foros anónimos para quejarse de su vida amorosa encontramos espacios donde se alimenta el resentimiento, se naturaliza el odio y se legitima la violencia", señala el organismo.

En tanto, Isaac Alí Siles, Sociológo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM detalló que la actividad digital ha penetrado en nuestras adolescencias y están modificando la manera en cómo se relacionan afectivamente entre ellos y ellas.

En entrevista para “Café y Noticias”, el doctor en sociología por la Universidad de Manchester explicó que los "incels" son fenómeno comunitario en Internet y el discurso que atrae a los jóvenes es que en el centro está el celibato involuntario y la imposibilidad de entablar relaciones erótico afectivas. Sin embargo, dijo, no es que los adolescentes no quieran relacionarse sino “sienten que no les es posible por diversas condiciones materiales y simbólicas qué atraviesan".

“Es una experiencia con la que muchas personas se podrían sentir identificadas. Pensar que el contexto es adverso para entablar relaciones por razones, que van desde las nuevas formas de vinculación, los pocos espacios que tienen para hablar o el poco bagaje que existe para entablar relaciones cara a cara. También se suman ciertos atributos que se requieren para entablar una relación”, explicó el investigador del CIEG.