Morena prevé recortar los gastos del Poder Judicial, INE y Tribunal Electoral en 2026

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 8:50 pm

Ricardo Monreal anunció que Morena impulsará recortes en el presupuesto 2026 para el INE, el Poder Judicial y el Tribunal Electoral, al considerar que sus solicitudes no se justifican.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó este jueves que el presupuesto 2026 incluirá reducciones para el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al señalar que las solicitudes de recursos adicionales no corresponden a las funciones que realizarán durante ese año.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que el gasto público debe responder a la situación política y administrativa del país. Sin embargo, aseguró que la discusión formal sobre el presupuesto se llevará a cabo en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, donde se definirán los montos finales que se destinarán a los tres órganos autónomos.

“El próximo año habrá recortes en el presupuesto destinado a organismos electorales y al Poder Judicial”, destacó desde la conferencia semanal “Legislativa del Pueblo”.

Uno de los primeros casos que mencionó fue el del Poder Judicial, el cual ejerció este año un presupuesto de 70 mil 983 millones de pesos, pero solicitó alrededor de 14 mil 976 millones adicionales para el siguiente ejercicio fiscal. A raíz de ello, el legislador señaló que dichos montos adicionales no serán aprobados, ya que se busca mantener el gasto en niveles similares a los de este año.

De acuerdo con el coordinador parlamentario, la solicitud de recursos extra provino de la Administración anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la cual destacó que dicha petición no fue planteada por el Ejecutivo federal, sino por los propios órganos autónomos.

“Y fíjense ustedes todo lo que tiene el Poder Judicial. Recuerden que les dije que este es un presupuesto que planteaba el Poder Judicial, no el Ejecutivo. Es decir, como son órganos autónomos, esta cantidad es la que solicitan ellos. Y fue la pasada Corte que está planteando 15 mil millones de pesos más. Yo no creo que queden estos. Yo creo que se va a ajustar a la baja cuando menos esos 15 mil”, explicó.

El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó este jueves que el presupuesto 2026 incluirá reducciones a tres organismos autónomos. Foto: Cuartoscuro

En el caso del INE, recordó que el instituto ejerció en 2025 un total de 27 mil millones de pesos y que para 2026 presentó una propuesta de 22 mil millones, es decir, cuatro mil millones menos que en el presupuesto anterior. Sin embargo, Monreal sostuvo que la bancada de Morena buscará aplicar un recorte adicional, debido a que en ese año no habrá procesos electorales.

Respecto al Tribunal Electoral, Monreal señaló que en 2025 contó con tres mil 749 millones de pesos y que solicitó un incremento de 260 millones de pesos para 2026. No obstante, adelantó que ese ajuste no será autorizado, debido a que el próximo año no habrá procesos electorales relevantes, lo que representa una menor carga de trabajo para la institución.

“Otro es el Tribunal Electoral porque tampoco tiene una carga de trabajo pesado el año próximo, y no puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación. Yo creo que el Tribunal Electoral va a ir a la baja, es decir, incluso debería ser menos de eso, porque no tienen carga de trabajo para el próximo año”, manifestó.

Monreal precisó que sus declaraciones forman parte de un primer planteamiento político y que será la Comisión de Presupuesto, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la que determine finalmente el monto que quedará aprobado en el Paquete Económico 2026.

