FGJ-CdMx captura a presunto feminicida de Alma Elena, joven hallada en la Narvarte

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 10:53 pm

Las autoridades capitalinas detuvieron en Veracruz a Febronio “N”, presunto responsable del feminicidio de Alma Elena Sánchez, hallada sin vida en una construcción de la colonia Narvarte.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvieron a Febronio “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Alma Elena Sánchez Marcelo, joven de 30 años originaria de Chiapas, cuyo cuerpo fue hallado en agosto dentro de una construcción en la colonia Narvarte, en la Alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con las autoridades, la captura se llevó a cabo la tarde de ayer en el municipio de Poza Rica, Veracruz, luego de un operativo conjunto entre la Fiscalía capitalina y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, tras ubicar la zona de movilidad del imputado mediante labores de inteligencia.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de un Juez de control encargado de definir su situación jurídica.

Autoridades detuvieron en Veracruz a Febronio “N”, presunto responsable del feminicidio de Alma Elena Sánchez, hallada sin vida en la colonia Narvarte en agosto.
Autoridades detuvieron en Veracruz a Febronio “N”, presunto responsable del feminicidio de Alma Elena Sánchez, hallada sin vida en la colonia Narvarte en agosto. Foto: Especial

Durante la audiencia inicial, realizada este jueves, un Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Feminicidio imputó a Febronio “N” el delito en agravio de Alma Elena, con base en los datos de prueba reunidos en la investigación.

El Juez determinó vincularlo a proceso penal y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, además de otorgar dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La joven fue reportada como desaparecida el pasado 7 de agosto, casi dos meses después de que se le vio por última vez en junio, cuando viajó a la capital desde Chiapas en busca de mejores oportunidades laborales.

El 14 de agosto, autoridades capitalinas realizaron una inspección en un predio asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa, ubicado en la calle Zempoala 104, en la Narvarte. En el sitio localizaron el cuerpo de Alma Elena entre muros de concreto, con signos de violencia.

En las diligencias participaron peritos en criminalística, arqueología y antropología, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y un binomio canino de búsqueda, quienes colaboraron en la localización del cadáver.

De acuerdo con las investigaciones, Alma Elena mantenía contacto con Febronio “N”, quien trabajaba como vigilante en la construcción donde fue hallada. El vínculo, según las autoridades, resultó determinante para trazar la línea de investigación que derivó en la captura del imputado.

La necropsia practicada al cuerpo estableció como causa de muerte traumatismo craneoencefálico y de tórax, por lo que el caso se integró bajo el protocolo de feminicidio, con la finalidad de garantizar justicia a la víctima y a sus familiares.

