Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

Sugeyry Romina Gándara

21/08/2025 - 6:18 pm

Artículos relacionados

Familiares exigieron justicia para Alma Elena Sánchez Marcelo, la joven albañil de 30 años hallada sin vida dentro de un muro en una obra del INVI en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- “Sólo pedimos que pronto mi niña pueda tener justicia, que su muerte no quede sin castigo”, escribió María del Rosario Sánchez, familiar de Alma Elena Sánchez Marcelo, la joven albañil que llevaba semanas desaparecida y cuyo cuerpo fue localizado sin vida, oculto dentro de un muro levantado de manera improvisada, entre varillas y cemento, con la evidente intención de esconderlo y evitar que fuera encontrado.

Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años, llevaba al menos siete años viviendo en la Ciudad de México, a donde se mudó en busca de un mejor sustento para su hija. Encontró en la construcción su fuente más reciente de ingresos, pero su vida fue arrebatada en el mismo lugar donde trabajaba para salir adelante: tras llevar semanas desaparecida, fue localizada sin vida el pasado 14 de agosto dentro de un muro de una construcción de un edificio del Instituto de Vivienda capitalina (INVI) en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

“Sólo pedimos que pronto mi niña pueda tener justicia, que su muerte no quede sin castigo”, señaló María del Rosario Sánchez, una de las tías de la joven, en su cuenta de Fascebook.

Alma Elena Sánchez Marcelo tenía 30 años. Era madre de una niña pequeña y originaria de Chiapas, de donde salió con la esperanza de construir un futuro mejor para ella y su hija. Buscaba ingresos y oportunidades, por lo que se mudó a la Ciudad de México, donde trabajó en diferentes empleos hasta que, recientemente, se desempeñaba como albañil en una obra en construcción ubicada en la colonia Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el hallazgo ocurrió como parte de las diligencias realizadas tras la denuncia presentada el 7 de agosto por la desaparición de Alma Elena. Ese día, personal ministerial, policial y pericial, con la colaboración de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, acudió a un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), ubicado en la colonia Narvarte Oriente.

Durante la inspección detectaron una zona de cemento que no correspondía a la construcción original. Al retirar el material, con el apoyo de un binomio canino y de especialistas en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, además del Heroico Cuerpo de Bomberos, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer. Según las autoridades, el deceso ocurrió de manera violenta. El cuerpo había sido colocado dentro de un muro construido de forma improvisada, entre varillas y cemento, con la evidente intención de ocultarlo y evitar que fuera encontrado.

La Fiscalía informó que se ha identificado a un hombre como posible responsable. Vecinos de la zona señalaron que se trataría de la pareja de Alma Elena, quien se desempeñaba como vigilante de la obra. Testigos aseguran haberla visto en distintas ocasiones visitarlo durante sus turnos. Actualmente, el sospechoso se encuentra prófugo.

La desaparición

Aunque la Fiscalía señaló que la denuncia formal fue presentada el 7 de agosto, la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas indica que Alma Elena desapareció desde el 15 de junio y que el último lugar donde fue vista fue en la colonia 10 de Mayo, en la Alcaldía Venustiano Carranza.

COMUNICADO CONJUNTO-8

De acuerdo con testimonios de la familia, Alma Elena llevaba al menos siete años viviendo en la capital. Se comunicaba constantemente con sus familiares, enviaba imágenes y videos, hasta que un día dejó de hacerlo. La falta de noticias llevó a una de sus tías, que vive en la Ciudad de México, a acudir a su domicilio en la colonia Obrera, pero no la encontró. Desde entonces comenzó la búsqueda, que terminó semanas después con el hallazgo de su cuerpo en el edificio de la calle Zempoala, donde trabajaba como albañil.

Actualmente, el sospechoso del crimen se encuentra prófugo, y las autoridades han emprendido su búsqueda para presentarlo ante la justicia.

La noticia del hallazgo ha generado conmoción entre familiares, vecinos y colectivos. En redes sociales, las tías de Alma Elena compartieron mensajes de dolor y exigencia de justicia:

“Tu no merecías esto, mi niña. Sólo trabajabas honradamente para darle lo mejor a tu niña. Hoy regresas a casa con tus sueños y deseos de superarte en un ataúd”, escribió una de ellas.

Familiares exigieron justicia para Alma Elena Sánchez Marcelo, la joven albañil de 30 años hallada sin vida dentro de un muro en una obra del INVI en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México. Foto: Especial

Otra de sus tías, María del Rosario, expresó: “Sólo pedimos que pronto mi niña pueda tener justicia, que su muerte no quede sin castigo”.

En el mismo sentido, Macelito, otra integrante de la familia, exigió que el crimen no quede en la impunidad: “Así es, queremos justicia para mi sobrina, que su muerte no quede sin castigo”.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Antonio Calera

"Así lo imagino desde entonces, porque de tal originalidad fue su sueño creativo que es imposible pensar...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
1

Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
2

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

Un nuevo episodio de violencia extrema se suscitó en Buenos Aires, Argentina: la barra brava del Independiente se enfrentó a hinchas de la Universidad de Chile.
3

VIDEOS FUERTES ¬ Hinchas volvieron un estadio de Argentina en el escenario del horror

Xava Drago, vocalista de Coda, fallece a causa de cáncer de estómago
4

Xava Drago, vocalista de Coda, muere tras dura batalla contra el cáncer de estómago

Esto son apenas unos cuantos ejemplos de lo que ha sido la relación entre los gachupines y AMLO. Cuando digo gachupines no me refiero a los españoles.
5

Los gachupines y AMLO

6

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

7

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

8

Un menor muere en un tiroteo en Guanajuato. Testigos acusan a la Guardia Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) celebró que el Congreso haya ratificado su propuesta para nombrar a Genaro Lozano como nuevo Embajador en Italia.
9

CSP celebra la ratificación de Genaro Lozano como Embajador; "es un experto", afirma

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
10

Trump supera a Obama en deportaciones y 1.5 millones de migrantes dejan EU en 6 meses

Representantes de Adidas sostuvieron un encuentro con la comunidad de Yalálag, en el cual ofrecieron una disculpa pública por los huaraches "Oaxaca Slip-On".
11

VIDEO ¬ Adidas ofrece disculpa pública por huaraches "inspirados" en diseño de Oaxaca

Tenemos que volver a saber de dónde vienen las cosas y a dónde van las cosas, aún más en un mundo tan interconectado, donde mirar para otro lado no sirve.
12

¿De dónde viene la infelicidad?

Vidulfo Rosales Sierra anunció su renuncia como abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Podría convertirse en asesor de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN.
13

Vidulfo Rosales deja caso Ayotzinapa; podría incorporarse a la SCJN con Hugo Aguilar

Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
14

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa rentable, pero que enfrenta una deuda de los gobiernos anteriores.
15

La Presidenta dice que Pemex es rentable, pero arrastra deuda de Fox, Calderón y Peña

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

2

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

3

Un menor muere en un tiroteo en Guanajuato. Testigos acusan a la Guardia Nacional

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
4

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

Representantes de Adidas sostuvieron un encuentro con la comunidad de Yalálag, en el cual ofrecieron una disculpa pública por los huaraches "Oaxaca Slip-On".
5

VIDEO ¬ Adidas ofrece disculpa pública por huaraches "inspirados" en diseño de Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) celebró que el Congreso haya ratificado su propuesta para nombrar a Genaro Lozano como nuevo Embajador en Italia.
6

CSP celebra la ratificación de Genaro Lozano como Embajador; "es un experto", afirma

Revisa en SIGED si tu hija o hijo está inscrito.
7

¿Solicitarás la Beca Rita Cetina? Revisa que los datos de tus hijos estén correctos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa rentable, pero que enfrenta una deuda de los gobiernos anteriores.
8

La Presidenta dice que Pemex es rentable, pero arrastra deuda de Fox, Calderón y Peña

Un nuevo episodio de violencia extrema se suscitó en Buenos Aires, Argentina: la barra brava del Independiente se enfrentó a hinchas de la Universidad de Chile.
9

VIDEOS FUERTES ¬ Hinchas volvieron un estadio de Argentina en el escenario del horror

Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
10

Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
11

Trump supera a Obama en deportaciones y 1.5 millones de migrantes dejan EU en 6 meses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves su propuesta para integrar el Órgano de Administración Judicial (OAJ): el abogado Néstor Vargas.
12

Sheinbaum propone a Néstor Vargas para integrar el Órgano de Administración Judicial