Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

Familiares exigieron justicia para Alma Elena Sánchez Marcelo, la joven albañil de 30 años hallada sin vida dentro de un muro en una obra del INVI en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- “Sólo pedimos que pronto mi niña pueda tener justicia, que su muerte no quede sin castigo”, escribió María del Rosario Sánchez, familiar de Alma Elena Sánchez Marcelo, la joven albañil que llevaba semanas desaparecida y cuyo cuerpo fue localizado sin vida, oculto dentro de un muro levantado de manera improvisada, entre varillas y cemento, con la evidente intención de esconderlo y evitar que fuera encontrado.

Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años, llevaba al menos siete años viviendo en la Ciudad de México, a donde se mudó en busca de un mejor sustento para su hija. Encontró en la construcción su fuente más reciente de ingresos, pero su vida fue arrebatada en el mismo lugar donde trabajaba para salir adelante: tras llevar semanas desaparecida, fue localizada sin vida el pasado 14 de agosto dentro de un muro de una construcción de un edificio del Instituto de Vivienda capitalina (INVI) en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

“Sólo pedimos que pronto mi niña pueda tener justicia, que su muerte no quede sin castigo”, señaló María del Rosario Sánchez, una de las tías de la joven, en su cuenta de Fascebook.

Alma Elena Sánchez Marcelo tenía 30 años. Era madre de una niña pequeña y originaria de Chiapas, de donde salió con la esperanza de construir un futuro mejor para ella y su hija. Buscaba ingresos y oportunidades, por lo que se mudó a la Ciudad de México, donde trabajó en diferentes empleos hasta que, recientemente, se desempeñaba como albañil en una obra en construcción ubicada en la colonia Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juárez.

🚨El #FEMINICIDIO de la Narvarte.

A Alma, de 30 años, la dejaron emparedada en esta construcción de la calle Zempoala, alcaldía Benito Juárez, que pertenece al #INVI, @GobCDMX. Periodistas que llegamos al lugar observamos la resistencia de las autoridades para informar. Ni… pic.twitter.com/himoFZz75l — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) August 15, 2025

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el hallazgo ocurrió como parte de las diligencias realizadas tras la denuncia presentada el 7 de agosto por la desaparición de Alma Elena. Ese día, personal ministerial, policial y pericial, con la colaboración de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, acudió a un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), ubicado en la colonia Narvarte Oriente.

Durante la inspección detectaron una zona de cemento que no correspondía a la construcción original. Al retirar el material, con el apoyo de un binomio canino y de especialistas en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, además del Heroico Cuerpo de Bomberos, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer. Según las autoridades, el deceso ocurrió de manera violenta. El cuerpo había sido colocado dentro de un muro construido de forma improvisada, entre varillas y cemento, con la evidente intención de ocultarlo y evitar que fuera encontrado.

La Fiscalía informó que se ha identificado a un hombre como posible responsable. Vecinos de la zona señalaron que se trataría de la pareja de Alma Elena, quien se desempeñaba como vigilante de la obra. Testigos aseguran haberla visto en distintas ocasiones visitarlo durante sus turnos. Actualmente, el sospechoso se encuentra prófugo.

La desaparición

Aunque la Fiscalía señaló que la denuncia formal fue presentada el 7 de agosto, la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas indica que Alma Elena desapareció desde el 15 de junio y que el último lugar donde fue vista fue en la colonia 10 de Mayo, en la Alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con testimonios de la familia, Alma Elena llevaba al menos siete años viviendo en la capital. Se comunicaba constantemente con sus familiares, enviaba imágenes y videos, hasta que un día dejó de hacerlo. La falta de noticias llevó a una de sus tías, que vive en la Ciudad de México, a acudir a su domicilio en la colonia Obrera, pero no la encontró. Desde entonces comenzó la búsqueda, que terminó semanas después con el hallazgo de su cuerpo en el edificio de la calle Zempoala, donde trabajaba como albañil.

Actualmente, el sospechoso del crimen se encuentra prófugo, y las autoridades han emprendido su búsqueda para presentarlo ante la justicia.

La noticia del hallazgo ha generado conmoción entre familiares, vecinos y colectivos. En redes sociales, las tías de Alma Elena compartieron mensajes de dolor y exigencia de justicia:

“Tu no merecías esto, mi niña. Sólo trabajabas honradamente para darle lo mejor a tu niña. Hoy regresas a casa con tus sueños y deseos de superarte en un ataúd”, escribió una de ellas.

Otra de sus tías, María del Rosario, expresó: “Sólo pedimos que pronto mi niña pueda tener justicia, que su muerte no quede sin castigo”.

En el mismo sentido, Macelito, otra integrante de la familia, exigió que el crimen no quede en la impunidad: “Así es, queremos justicia para mi sobrina, que su muerte no quede sin castigo”.