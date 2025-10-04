La SSPC detiene a Nélson "N", líder del Tren de Aragua, en la Ciudad de México

De acuerdo con la SSPC, Nelson Arturo “N” tiene orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Se trataría de uno de los líderes del Cártel Tren de Aragua.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Fuerzas Armadas detuvieron este sábado en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, uno de los líderes del cártel Tren de Aragua junto a dos de sus colaboradores, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

"En seguimiento a trabajos de inteligencia sobre una organización criminal, agentes de seguridad desarrollaron diferentes líneas de investigación, con las cuales identificaron a Nelson Arturo “N”, líder y principal operador en México del grupo delictivo, quien está vinculado con delitos de trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión", explicó la SSPC en un comunicado.

Para la detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN) junto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la capital del país.

De acuerdo con la dependencia federal, a dicho sujeto se le dio seguimiento en diversos estados del país y alcaldías de la capital, por lo que los agentes, al realizar recorridos de seguridad en la Ciudad de México, y al ver que no ponían en peligro a la ciudadanía, identificaron y detuvieron a Nelson Arturo “N”, quien estaba acompañado de otras dos personas. "Al realizarles una inspección, les hallaron 92 dosis de mariguana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo", explicó.

Por lo anterior, a Nelson Arturo “N” de 29 años y los otros dos hombres de 37 y 36 años se les informaron de sus derechos constitucionales. "Junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso", destacó la SSPC.

Cabe mencionar que los detenidos cuentan con orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, además Nelson Arturo “N” tiene orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que hacen daño a la población", finalizó la Secretaría.