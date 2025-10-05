VIDEO ¬ 137 activistas secuestrados llegan a Turquía. Israel niega que los maltrató

Redacción/SinEmbargo

05/10/2025 - 8:46 am

Un total de 137 activistas de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza aterrizaron en Turquía.

Los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos por Israel fueron recibidos con ovaciones en el aeropuerto de Estambul, en Turquía.

Ciudad de México/Madrid, 5 de octubre (SinEmbargo/EuropaPress).- Un total de 137 activistas que formaban parte de la Global Sumud Flotilla y que fueron detenidos por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza aterrizaron en un aeropuerto de Turquía tras ser liberados.

A través de sus redes sociales, la organización activista compartió varios videos que captaron el momento en el que los miembros del equipo fueron recibidos en la terminal aérea de Estambul entre aplausos y ovaciones de cientos de personas que se dieron cita para recibirlos.

De acuerdo con denuncias de los abogados de los integrantes de la misión humanitaria, el Gobierno israelí no les brindó la atención médica necesaria para tratar el cáncer que padecen, además de que hubo varios casos de brutalidad.

Israel niega maltrato contra integrantes de la Global Sumud Flotilla

El Gobierno de Israel rechazó este domingo que sus fuerzas de seguridad hayan ejercido algún tipo de maltrato a los integrantes de la Global Sumud Flotilla que se encuentran bajo su custodia después de que algunos de los tripulantes deportados hayan denunciado violaciones de sus derechos como detenidos.

El caso más destacado es de una de sus tripulantes más conocidas, la activista sueca Greta Thunberg. Según un correo electrónico enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco a personas cercanas a Thunberg, al que tuvo acceso el diario británico The Guardian, la joven denunció que estaba en una celda llena de chinches, deshidratada, sin agua y comida suficientes.

El activista turco y tripulante de la flotilla, Ersin Celik, aseguró que fuerzas israelíes "arrastraron a la pequeña Greta del pelo ante nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí".

En respuesta, el Ministerio de Exteriores israelí afirmó que todas estas declaraciones no son más que "mentiras descaradas" y garantizado que "todos los derechos legales de los detenidos están siendo respetados en su total integridad".

"Greta tampoco se quejó con las autoridades israelíes de ninguna de estas acusaciones ridículas y sin fundamento, porque nunca ocurrieron", remachó el Ministerio de Exteriores israelí en un escueto comunicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Activistas con cáncer acusan a Israel de no darles tratamiento médico

Los abogados que representan a los activistas de la Global Sumud Flotilla en Israel denunciaron que muchos de ellos no están recibiendo tratamientos médicos vitales y alertaron que entre los detenidos hay pacientes con cáncer, enfermedades cardiacas o hipertensión.

"Hasta ayer se les ha negado el tratamiento médico y los medicamentos que necesitaban, incluidas prescripciones esenciales que podrían poner en peligro su vida tales como hipertensión, enfermedades cardiacas o cáncer", explicó el grupo de abogados Adalah en un comunicado publicado este domingo.

Los abogados han podido visitar a más de 80 activistas y asistir a las vistas celebradas en la prisión de Ktzi'ot, en pleno desierto del Néguev, y les han trasladado deficiencias en cuestiones como el agua o los alimentos. De hecho, "algunos participantes no han recibido nada de comida" desde su detención en aguas internacionales entre el 1 y el 2 de octubre. "Están retenidos en celdas hacinadas y algunos han tenido que dormir en el suelo en condiciones insalubres", señaló el grupo.

Algunos han sido interrogados por personas no identificadas y otros han relatado "maltratos y abusos" de los guardias de la prisión. Además, otros afirman haber sufrido "violencia física" y al menos uno de ellos ha sufrido heridas en las manos.

También les han vendado los ojos y han pasado largos periodos de tiempo esposados. Una mujer fue obligada a quitarse el hiyab y sólo le dieron una camiseta como sustituto y otros han denunciado que les han restringido las oraciones.

Por otra parte, hasta 87 de los activistas no han podido tener asesoramiento legal y a otros no se les ha permitido contactar con sus familiares por teléfono.

Todas estas circunstancias constituyen "graves abusos" que suponen "claras violaciones de sus derechos conforme al Derecho Internacional" que han sido "documentadas" por Adalah que se suman a los "maltratos" que atribuyen a los militares y policías que interceptaron "ilegalmente" los barcos de la flotilla en aguas internacionales.

Las fuerzas militares israelíes asaltaron entre el 1 y el 2 de octubre los más de 40 barcos de la Global Sumud Flotilla que trasladaba ayuda humanitaria, así como a unos 500 activistas de decenas de países con la intención de llegar a la Franja de Gaza a pesar del bloque impuesto por Israel.

Los barcos fueron interceptados en aguas internacionales y llevados al puerto de Ashdod, en Israel, donde han sido procesados judicialmente por entrada ilegal en el país. Algunos de los activistas han sido ya deportados a sus países de origen tras firmar una declaración en la que reconocen que han entrado ilegalmente en Israel.

Ben Gvir se dice "orgulloso" de que detenidos de la flotilla hayan sido "tratados como terroristas"

El ultranacionalista Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, se declaró este domingo "orgulloso" de que los detenidos de la flotilla internacional que Israel interceptó el pasado miércoles cuando iba a romper el bloqueo sobre Gaza hayan recibido el trato de "terroristas" en la cárcel donde se han pasado estos días.

Los comentarios de Ben Gvir llegaron poco después de que el Gobierno israelí desmintiera acusaciones de maltrato a los tripulantes detenidos.

El Ministro de Seguridad Nacional, que el pasado viernes se pavoneó delante de los detenidos durante una visita a la cárcel de Ktzi'ot, en pleno desierto del Néguev, se dijo "orgulloso del personal de la cárcel, que ha actuado según las directrices marcadas" por el director del Servicio de Prisiones de Israel, Kobi Yaakobi, y él mismo.

Los tripulantes deportados se quejaron de haber pasado varios días en régimen de aislamiento, y sin la comida y bebida suficientes, quejas a las que el Ministerio de Exteriores israelí respondió asegurando que se tratan de "mentiras descaradas".

Ben Gvir sostuvo que "quien respalda el terrorismo se merece las mismas condiciones que se aplican a los terroristas", y que durante su visita a los barcos de la flotilla incautados por Israel, no vio "ni ayuda ni humanidad".

"Si alguno se creía que podría venir aquí para que le pusiéramos una alfombra roja a ritmo de fanfarria, se ha equivocado por completo", hizo saber en un comunicado publicado por los medios israelíes.

Ben Gvir es un socio imprescindible de la coalicion de Gobierno que lidera el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyhu, y ha amenazado en innumerables ocasiones con dejar la coalición cada vez que ha discrepado de las decisiones del mandatario. La última ocurrió este pasado sábado por la noche, cuando avisó que se retirará si el movimiento palestino Hamás "sigue existiendo" tras las inminentes conversaciones de paz entre el grupo e Israel que celebrarán el lunes en Egipto.

A la luz de los recientes acontecimientos, Ben Gvi, ya en nombre de su partido ultraderechista Otzma Yehudit, "informamos al Primer Ministro de manera clara: si después de la liberación de los rehenes la organización terrorista Hamás sigue existiendo, no seremos será parte del Gobierno".

"No seremos parte de una derrota nacional que será una desgracia eterna y que se convertirá en una bomba de tiempo de la próxima masacre", añadió.

Abogados de la flotilla denuncian una admisión de brutalidad

En una de las primeras reacciones a estos últimos comentarios, la ONG Adalah, que representa a buena parte de los detenidos, ve en las declaraciones de Ben Gvir una admisión de prácticas de brutalidad durante el encierro de los tripulantes de la flotilla.

"Estas declaraciones representan una flagrante aprobación del trato inhumano, el abuso y la intimidación de los participantes de la flotilla como política de Estado", se lee en un comunicado.

"El trato a los participantes de la flotilla ha sido ilegal desde el principio, comenzando con la interceptación de los barcos, a los que impidió romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria en medio del genocidio en curso en Gaza, y culminando con su detención en condiciones duras y degradantes que violan el derecho internacional", indican.

