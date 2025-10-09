El "Chuki", piloto de "Los Chapitos", es vinculado a proceso; seguirá en prisión

Las autoridades señalan a “El Chuki” como piloto aviador de "Los Chapitos"; se dedicaba a la fabricación y tráfico de armas entre Arizona y México.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- Juan Pablo Vargas Baez, alias "El Chuki", fue vinculado a proceso el día de hoy por un Juez federal por servir a la facción de "Los Chapitos", del cártel de Sinaloa, como piloto aviador, por lo que se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva y continuará tras las rejas.

"La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en Sonora, vinculación a proceso contra Juan 'V', probable responsable de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas en su modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional. Fue detenido en Badiraguato, Sinaloa", informó la dependencia en su cuenta de X, antes Twitter.

La Fiscalía detalló que al detenido se le acusa de cometer estos ilícitos e introducir de "forma clandestina armas, municiones, cartuchos, explosivos y a quienes fabriquen armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente con funciones de dirección o administración".

#FGR obtuvo en Sonora, vinculación a proceso contra Juan “V”, probable responsable de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas en su modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional. Fue detenido en… pic.twitter.com/2vxYzQpFzN — FGR México (@FGRMexico) October 8, 2025

Los reportes oficiales indican que el pasado 30 de septiembre elementos del Ejército, la Marina y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la mencionada FGR, realizaron un operativo en Badiraguato, Sinaloa, en el que se ejecutó la orden de aprehensión contra de Vargas Baez.

El Juez de control que vinculó a proceso a Vargas Baez, ordenó su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Sonora, y otorgó tres meses de plazo para la realización de las pesquisas judiciales complementarias.

EU sanciona a implicados y empresas vinculadas a "Los Cahapitos"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó el pasado lunes 6 de octubre a ocho personas y 12 empresas mexicanas vinculadas a la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Treasury is sanctioning an illicit fentanyl supply network that supports the Sinaloa cartel. Under President Trump's leadership, Treasury will continue to aggressively target and dismantle the financial networks that enable terrorist organizations to poison Americans with deadly… — Treasury Department (@USTreasury) October 6, 2025

"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho personas mexicanas y a 12 empresas con sede en México vinculadas a la facción 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa. Esta red suministra precursores químicos ilícitos para fentanilo al Cártel de Sinaloa, una organización terrorista responsable de una parte significativa de las drogas mortales traficadas hacia Estados Unidos", señaló el Tesoro estadounidense en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la facción liderada por los hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar coordina la producción y distribución de fentanilo y metanfetamina ilícita dentro de México y hacia territorio estadounidense.