Cártel de Sinaloa está mermado, no extinto: Harfuch; descarta alianza CJNG-"Chapitos"

Harfuch aseguró que el Cártel de Sinaloa no está derrotado, pero celebró que algunas de sus células están mermadas tras la caída de sus fundadores. También descartó una alianza entre el Cártel Jalisco y "Los Chapitos".

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– El Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó esta mañana que el Cártel de Sinaloa no ha desaparecido con la caída definitiva de sus dos fundadores, Ismael "El Mayo" Zambada García, quien esta semana se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos (EU), y de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quien cumple una condena de cadena perpetua en el mismo país, pues se trata de una organización criminal que siempre ha tenido varios líderes y células simultáneas.

"No, el Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. Siempre ha tenido varios líderes, ha tenido varias ramas. Uno era Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el otro ‘El Chapo’ Guzmán, después los hijos del ‘Chapo’, también ‘El Guano’ que es hermano del ‘Chapo’ y ‘El Chapo Isidro’, es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas, todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos", aseguró Harfuch en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuestionado sobre si está mermado el Cártel de Sinaloa, Harfuch respondió: "Están mermadas ciertas facciones del cártel".

No hay alianza CJNG-"Chapitos": Harfuch

Más tarde, en la misma "mañanera" en Palacio Nacional, García Harfuch fue cuestionado sobre una presunta alianza entre "Los Chapitos", la célula del Cártel de Sinaloa controlada por los hijos del "Chapo" Guzmán, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"No ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales. Lo que hubo en su momento fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había ‘personal’ del Cártel Jalisco en Sinaloa. Al momento, todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa, como para amedrentar o hacer creer que había esta alianza. Hasta el momento no ha habido ninguna alianza ni ninguna detención que confirme que haya una alianza", explicó el funcionario.

"Ha habido un reforzamiento constante y permanente, es decir, es una estrategia que va cambiando constantemente, con incremento de operativos y de operaciones, pero también con trabajos de la policía local con trabajos de proximidad social (…) más el personal de fuerzas especiales del Ejército, de la Secretaría de Marina", explicó Harfuch.

El Secretario de Seguridad federal puso de ejemplo la entrega la semana pasada del Gabinete de Seguridad, que brindó 100 patrullas nuevas al estado de Sinaloa, y anunció la firma del convenio de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el Gobierno estatal, de Rubén Rocha Moya, para fortalecer a la policía local, incluida capacitación de estos elementos que realizará la Guardia Nacional.

"Desde el inicio de la presente administración hemos fortalecido la presencia de las autoridades federales, se incrementó el trabajo de inteligencia e investigación y se han realizado operaciones coordinadas con las autoridades locales con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva", resaltó García Harfuch el lunes de la semana pasada en el evento celebrado en la capital de Sinaloa, uno de los municipios más violentos del país.

Harfuch añadió que, como parte de esta estrategia, de octubre a la fecha han sido detenidas mil 615 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 3 mil armas de fuego y 64 toneladas de droga, incluyendo más de una tonelada y un millón 800 mil pastillas de fentanilo. Además, se desmantelaron 105 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Sinaloa sufre guerra intestina del Cártel de Sinaloa

Y es que Sinaloa, y sobre todo su capital Culiacán, han sufrido el impacto de la guerra civil entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa: "Los Chapitos", que coordinan los hijos de "El Chapo" Guzmán y "La Mayiza", que encabezan los herederos de "El Mayo" Zambada.

La escisión del cártel se dio a partir de la entrega del "Mayo" Zambada a Estados Unidos, cuando fue traicionado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del "Chapo" Guzmán, antiguo socio y fundador como Zambada García del grupo narcotraficante. El "Güero Moreno" lo llevó a EU y ahí mismo se entregó también él, en un viaje que aún deja más preguntas que respuestas, y que las autoridades de aquel país no han respondido.

En julio de este año, Sinaloa se ha vuelto la entidad más violenta del país en medio del enfrentamiento que protagonizan las células del Cártel de Sinaloa.

Así lo revelan las propias estadísticas del Gobierno federal: los 207 homicidios en junio en la entidad del noroeste del país lo colocaron como la más violenta de la república, por encima de Guanajuato, que lideraba en violencia desde hace meses. Los datos indican que se cometieron en Sinaloa 1 de cada 10 homicidios totales en el país (10.5 por ciento), con un promedio de 6.9 homicidios al día, y una proyección al alza para el segundo semestre del año.

"Donde vemos el foco es en Sinaloa, que sí, en junio quedó en primer lugar en el número de homicidios, en segundo Guanajuato. En el primer semestre acumulado de 2025, Guanajuato sigue en primer lugar, porque los primeros tres meses fueron muy altos, pero se han reducido un 50 por ciento en el segundo trimestre", explicó Marcela Figueroa, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en entrevista con "Los Periodistas" en SinEmbargo Al Aire.

En el segundo trimestre de este 2025, Culiacán es el municipio a nivel nacional con la mayor percepción de inseguridad ciudadana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana actualizada para los primeros seis meses del año.