Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase de su Plan de Paz para Gaza

Redacción/SinEmbargo

08/10/2025 - 5:31 pm

La firma de esta etapa inicial supondrá "que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", describió Trump.

Ciudad de México, 8 de octubre .- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) firmaron la primera fase del plan para la paz en la Franja de Gaza.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz", afirmó Trump en una publicación en su red social, Truth Social, donde aseguró que "todas las partes recibirán un trato justo".

La firma de esta etapa inicial supondrá "que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", describió el mandatario.

"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos", destacó antes de agradecer "a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

"Es un gran día para Israel": Netanyahu

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, destacó el acuerdo alcanzado en la primera parte del plan de paz en el enclave palestino.

"Un gran día para Israel. Mañana convocaré al Gobierno para aprobar el documento y traer a todos nuestros queridos secuestrados de vuelta a casa", escribió en su canal de Telegram.

Además, el mandatario agradeció a Trump por el compromiso para cumplir "con esta sagrada misión de liberar a nuestros secuestrados". "Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos", señaló.

Netanyahu, aclaró horas más tarde que no apoyaría la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerían desplegadas en la mayoría de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad del plan estadounidense.

Benjamín Netanyhu
Benjamín Netanyhu celebró el acuerdo de paz para Gaza, pero aclaró que no apoyará un estado palestino. Foto: Marc Israel Selem/JINI vía Xinhua

Trump anuncia gira por Medio Oriente

Trump anunció el miércoles que tenía previsto viajar ese fin de semana a Oriente Próximo, ya que consideraba que el acuerdo de paz para la Franja de Gaza estaba “muy cerca” tras los recientes contactos indirectos entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Egipto.

“Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, ya veremos. [...] Saldremos probablemente el domingo, quizá el sábado, quizá un poco más tarde del sábado por la noche. Pero ese parece ser nuestro horario”, declaró el Presidente estadounidense ante la prensa durante una reunión de su gabinete.

Al ser cuestionado sobre si pensaba visitar Egipto, Israel o Gaza, respondió que “puede” que lo hiciera, aunque “todavía” no lo habían decidido. “Probablemente iré a Egipto, allí es donde están todos reunidos ahora mismo [...] Pero estaré dando una vuelta, como dice la expresión. Probablemente lo haga”, afirmó.

Trump aseguró que Estados Unidos tenía un gran equipo de excelentes negociadores, y reconoció que “lamentablemente también hay excelentes negociadores del otro lado”. “Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien. Estamos tratando con Hamás y con otros muchos países”, señaló.

La ofensiva israelí contra la Franja, iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, dejó hasta la fecha cerca de 67 mil 200 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes.

-Con información de Europa Press.



