Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

La Gobernadora de Baja California tiene un estilo de hacer política tan abierto que, incluso, su vida privada forma parte de su estrategia de comunicación; hoy, la mandataria estatal anunció su separación conyugal del expanista Carlos Torres Torres.

Tijuana, 8 de octubre (ZETA).- Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda es que dejaba muy poco de su vida privada en los cajones de su alcoba; su vida personal frecuentemente formaba parte de la política de comunicación del Gobierno, con la intención de exponer un perfil transparente y cercano a la población. Lo que para algunos era exacerbar su privilegio como gobernante, para otros era una estrategia mediática; y para algunos más, una nueva política que rompía con los tradicionales mensajes institucionales, desgastados y acartonados, de políticos rancios.

Este miércoles 8 de octubre, la Gobernadora volvió a colocar su vida privada en el escenario público, luego de que, tras una pregunta de los medios de comunicación en su tradicional mañanera, diera a conocer que inició un proceso de divorcio con el político Carlos Torres Torres.

🔴 Marina del Pilar confirma su divorcio de Carlos Torres. 👉La separación ocurre cinco meses después de que #EU revocara las visas de ambos, según reportes vinculados a una investigación del Departamento de Estado. "Yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y… pic.twitter.com/rzt9gU9Dyh — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 8, 2025

“Es un gran hombre, un gran papá, y lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto, y yo les quiero agradecer —porque es un tema muy personal— la disposición como medios de comunicación para tratarlo de esta manera. Y sí, efectivamente, es cierto”, sentenció la mandataria estatal, quien rompió el protocolo político de esconder los conflictos maritales dentro de la vida privada, o incluso de esperar la culminación de un sexenio para tomar ese paso.

Los rumores de la separación de ambos datan de hace meses, pero en los últimos días arreció, cuando se anunció —el pasado 10 de mayo— que ambos padecieron el rechazo del Gobierno de Estados Unidos, el cual les retiró su visa de turistas como parte de una investigación de autoridades del vecino país del norte. Esto desencadenó una de las crisis más complejas que ha vivido el Gobierno morenista, y de la que, a la fecha, no ha podido recuperarse.

El matrimonio Torres-Ávila, o Ávila-Torres, inició en el año 2019, cuando la incipiente carrera política de Marina del Pilar Ávila Olmeda tuvo su segundo impulso meteórico al haber ganado la Presidencia Municipal de Mexicali. Fue ahí, donde el propio exgobernador Jaime Bonilla Valdez estuvo presente para bendecir la unión entre la joven morenista y el expanista, quien apenas este año se unió al partido político Morena.

