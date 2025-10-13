DocsMX celebrará 20 años de compartir lo mejor del cine de no ficción

Esta edición se compone de 119 documentales (60 mexicanos, 49 cortometrajes), 157 proyecciones, 89 proyecciones gratuitas y 18 proyecciones al aire libre.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- El Festival de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMX) celebrará dos décadas de ofrecer lo mejor del cine de no ficción con siete días para ver, conversar, producir, disfrutar y discutir en torno al documental: esta edición se realizará del 23 al 30 de octubre .

"Durante 20 años hemos encontrado grandes amigxs y queremos agradecerles a todxs y cada unx de lxs cineastas, distribuidoras, productoras, medios de comunicación, críticos, periodistas, reporteros, colaboradores, voluntarios y comunidades que han confiado en nosotrxs. Pero, sobre todo, agradecemos a cada una de las personas que ha hecho el esfuerzo de acudir a nuestras funciones y actividades a través de todos estos años, ha sido un placer recibirlos. ¡Gracias por tanto!", se lee en un comunicado.

La imagen que celebra los 20 años

La imagen de esta edición especial de DocsMX estuvo a cargo del diseñador gráfico Sebastián Salas, quien tomó como símbolo el árbol de la vida, en el que las ramas representan cada etapa vivida y cada historia proyectada en pantalla.

DocsMX reconoce el esfuerzo de todas las personas que han formado parte del festival: cineastas, asistentes, voluntarios, aliados y comunidades. Además, celebra el pasado y las raíces que lo sostienen, así como las ramas que seguirán extendiéndose hacia el futuro. "Porque en DocsMX, documentar la vida es sembrar memoria para las generaciones que vienen", señalan en el comunicado.

Una selección cuidadosa

Con una selección cuidadosamente curada a partir de los 1173 trabajos recibidos de más de 100 países en la convocatoria, esta edición se compone de 119 documentales (60 mexicanos, 49 cortometrajes), 157 proyecciones, 89 proyecciones gratuitas, 18 proyecciones al aire libre, 18 jurados, 72 películas en competencia que optan a 6 galardones, provenientes de 26 países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Hungría, Irlanda, México, País Vasco, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Uruguay.

¿Dónde ver los documentes?

Este festival contará con 11 sedes en la Ciudad de México:

Cineteca Nacional México

Cineteca Chapultepec

Cine Lido del FCE

Goethe-Institut Mexiko

Cine Tonalá

Parque España

Cinemex Insurgentes

Centro Cultural de España en México

Las "Islas" de Ciudad Universitaria

Universidad de la Comunicación

Centro de Cultura Digital

Esta red de exhibición incluye 197 sedes de 30 estados de la República. De esta forma, la no ficción se convierte en un punto de encuentro en todo México para compartir historias hablan de memoria, justicia, música, familia y resistencia. Se puede consultar el circuito completo de sedes y la programación en este enlace.

También se puede asistir virtualmente a través de Docs en linea, la plataforma de streaming del festival en la que se podrán de ver de forma gratuita los cortometrajes del Reto DocsMX 20, de la Práctica experimental y de Fragmentos mexicanos, así como la retrospectiva a Jean-Gabriel Périot.

DocsForum 2025

Entre el 25 y el 30 de octubre se realizará el Docs Forum: el espacio en donde las y los grandes creadores del cine de no ficción conectan con el público. Cineastas que han transformado el lenguaje documental y la forma en la que narran nuestras realidades.

Con cupo limitado, esta es una oportunidad irrepetible para profundizar en la creación documental a través de clases magistrales, proyecciones y un estudio de caso. Este año, el Docs Forum propone un programa que combina la formación e inspiración en un ambiente de intercambio directo con cinco renombrados profesionales de talla internacional encabezados por Joe Berlinger y Jean-Gabriel Périot, junto a María José Cuevas, Javier Corcuera y Raúl de la Fuente.

Sábado 25 de octubre • Universidad de la Comunicación

11:00. Proyección Facing Darkness (2023) de Jean-Gabriel Périot.

13:00. Clase magistral: Nuevas narrativas en el cine documental.

Imparte: Jean-Gabriel Périot. Cineasta, montajista y narrador que explora la memoria desde el archivo).

Modera: Pau Montagud (director artístico de DocsMX).

Lunes 27 de octubre • Universidad de la Comunicación

Estudio de caso: Serie Netflix: Juan Gabriel. Debo, puedo y quiero, junto a Laura Woldenberg. Invitada: María José Cueva. Cineasta mexicana. Ha explorado la cultura popular y la identidad social en obras como Bellas de noche (2016) y La dama del silencio. El caso Mataviejitas (2023).

Miércoles 29 de octubre • Universidad de la Comunicación

17:00. Proyección La espalda del mundo (2000) de Javier Corcuera.

19:00. Clase magistral sobre guion documental.

Imparte: Javier Corcuera. Reconocido por su mirada humanista y comprometida. Entre sus obras más destacadas se encuentran La espalda del mundo (2000), Invierno en Bagdad (2005) y Espejismo (2019).

Jueves 30 de octubre • Universidad de la Comunicación

17:00. Proyección (2018) de Raúl de la Fuente.

19:00. Clase magistral sobre los Un día más con vida procesos de producción en el documental animado. Imparte: Raúl de la Fuente. Director y guionista español. Entre sus títulos más reconocidos están Nömadak Tx (2006), Minerita (2013), La fiebre de oro (2017) y Un día más con vida (2018).

Viernes 31 de octubre • Cineteca Nacional México