Ley de Amparo avanza en Cámara de Diputados; legisladores la aprueban en lo general

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 5:30 pm

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT.

Hoy, Claudia Sheinbaum reiteró que la reforma a la Ley de Amparo es muy importante pues aseveró que con su aprobación la justicia se hará rápida y expedita en beneficio de los ciudadanos.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT); 131 en contra del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC); y tres abstenciones. La discusión en lo particular se trasladará, ahora, al debate de 307 reservas al dictamen.

Con la aprobación de la reforma se incorpora el concepto de interés legítimo que podrá procesarse en su carácter individual o colectivo, sin la necesidad de que el agravio sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”.

En lo referente al cobro de créditos fiscales, la figura del amparo sólo podrá tramitarse cuando se publique la convocatoria de remate.

Durante la discusión de la reforma, la oposición insistió en el retroceso que la figura del amparo padecerá con esta aprobación. Los diputados del PRI, PAN y MC, dijeron que la reforma avanza en dirección contraria al fortalecimiento del Estado de Derecho y camina “en detrimento de los intereses sociales”.

El Diputado Germán Martínez Cazares, del PAN, se lanzó contra los morenistas a quienes criticó por aseverar que el amparo sólo beneficiaba a los “poderosos” y, al mismo tiempo, tramitar el amparo más caro de la historia.

“Esto de los abogados ricos y los abogados poderosos, el amparo más cuantioso en la República fue un amparo promovido en el despacho Arámburu-Saldívar y Asociados, contra el IPAB, el Fobaproa, el robo más grande de México desde la colonia, como decía López Obrador […] desvergonzados al carajo, al diablo con su amparo, al diablo con su amparo, vivan los Derechos Humanos”, dijo.

Por su parte la petista, Martha Aracely Cruz Jiménez, “aliada de Morena”, votó en contra al detallar que la reforma afectaría los derechos de las comunidades indígenas pues se les negaría el amparo “cuando los actos reclamados produzcan un beneficio cierto, directo o indirecto, individual o colectivo, en la tutela de los derechos humanos de la persona quejosa o de la colectividad a la que pertenece, sin que sea necesario demostrar la titularidad exclusiva de un derecho subjetivo”.

Entre los argumentos a favor de la aprobación se encuentra el del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, quien aseguró que la reforma busca fortalecer el acceso a la justicia, mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargos procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos” para que sirva a “las causas comunes y no solamente a los intereses particulares”.

“Ya no será posible detener facultades esenciales del Estado, con amparos exprés o medidas cautelares que sólo benefician a quienes evaden la ley y protegen recursos de origen ilícito”, señaló el Diputado.

Las Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron ayer el dictamen de reforma a la Ley de Amparo que suprime la retroactividad que había sido incorporada por el Senado, por lo que restableció el texto propuesto originalmente por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ayer en un comunicado, los legisladores informaron que el artículo tercero transitorio establece ahora que “los asuntos que se encuentren en trámite continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes a su inicio”, y no bajo las nuevas reglas de la reforma, como preveía la minuta del Senado.

El dictamen fue avalado con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención y enviado a la mesa directiva para su discusión el el pleno la cual transcurre este martes.

